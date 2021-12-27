PowerSensor 搭載液晶モニター
超クリアな鮮明画像で効率アップ
このフィリップス モニターで作業効率を最大限に向上させましょう。ウルトラクリア 4K UHD が鮮明なワークスペースを提供します。生産性の向上と環境への配慮を実現する機能を搭載。
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超クリアな鮮明画像で効率アップ B Line 32（31.5 インチ／80 cm 対角） 3840 x 2160（4K UHD） 電力消費量を 80％節約する PowerSensor
PowerSensor は組み込み型の「人センサー」です。無害の赤外線信号を発信・受信して、ユーザーの在席を確認し、ユーザーが机から離れている時には自動的にモニターの明るさを落とします。それによって、電力消費量を最大 80％節約し、モニターの寿命を延ばします。
完璧な鮮明度を最小限の電力で実現する LightSensor
LightSensor はスマートセンサーを採用しており、室内照明の状態に応じて画像輝度を調節し、完璧な鮮明度の画像を最小限の電力で表示します。
ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度で精確性を実現
高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。
ワイドアングル表示により、高画質を実現する VA ディスプレイ
フィリップスの VA LED ディスプレイは、高度なマルチドメイン化によるバーティカルアライメント（垂直配向）テクノロジーを採用し、極めて鮮明で明るい画像向けに非常に高いスタティックコントラスト比を実現します。このディスプレイは、標準的なオフィス用途はもちろんのこと、特に写真、ウェブブラウズ、映画、ゲーム、要求の厳しいグラフィックス系用途に最適です。最適化されたピクセル管理テクノロジーにより 178/178 度の超広視野角を提供し、画像をくっきりと表示します。
画像設定の最適化が簡単な SmartImage
SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
目に優しいローブルーモード
臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。
人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase
SmartErgoBase は、人間工学に基づいた快適な表示とケーブル管理を提供するモニターベースです。このベースは、水平角度調整、垂直角度調整、回転により最大限の快適さを提供するとともに、高さ調節可能なスタンドが最適な表示レベルを維持して、長時間の作業による肉体的な負担を軽減します。また、ケーブル管理では、煩雑になりがちなケーブルをまとめて作業環境をすっきり整えます。
マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー
1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。
機能をすべて表示 機能を非表示 技術仕様
画像／表示
Panel Size
31.5 インチ／80 cm Aspect ratio
16:9 LCD panel type
VA LCD Backlight type
W-LED システム Pixel pitch
0.18159 x 0.18159 mm Optimum resolution
3840 x 2160（60Hz の場合） Brightness
350
cd/m² Display colors
約 1677 万色 Color gamut (typical)
NTSC 98％*、sRGB 119％*、Adobe RGB 97％* Contrast ratio (typical)
3000:1 SmartContrast
50,000,000:1 Response time (typical)
4 ミリ秒（GTG）* Viewing angle
178º（横）／178º（縦）
C/R > 10 の場合 Picture enhancement
SmartImage Effective viewing area
697.306（横）x 392.234（縦） Scanning Frequency
30～140 kHz（横）／40～60 Hz（縦） sRGB
有 Delta E
< 2（sRGB） Flicker-free
有 Pixel Density
140 PPI LowBlue Mode
有 Display Screen Coating
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％ SmartUniformity
93～105％ EasyRead
有 Adaptive sync (VRR)
有
コネクティビティー
信号入力
DisplayPort 1.2
HDMI 2.0 x 2 Sync Input
個別の同期 Audio (In/Out)
オーディオ出力 USB：
USB-B x 1（アップストリーム）、USB3.2 x 4（ダウンストリーム、急速充電 B.C 1.2） HDCP
HDCP 2.2（DP / HDMI）
利便性
Built-in Speakers
3 W x 2 Plug & Play Compatibility
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 User convenience
SmartImage
入力
PowerSensor
メニュー
電源オン／オフ OSD Languages
ポルトガル語（ブラジル）
チェコ語
オランダ語
英語
フィンランド語
フランス語
ドイツ語
ギリシャ語
ハンガリー語
イタリア語
日本語
韓国語
ポーランド語
ポルトガル語
ロシア語
簡体字中国語
スペイン語
スウェーデン語
繁体字中国語
トルコ語
ウクライナ語 Other convenience Control software
SmartControl
スタンド
Height adjustment
180
mm Pivot
-/+ 90 度 Swivel
-/+ 180
度 Tilt
-5～30
度
電源
ECO mode
37.1 W（typ.） Power supply Off mode
ゼロスイッチによるゼロワット On mode
60.3 W（typ.） Standby mode
0.3 W Power LED indicator
稼働 - ホワイト
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
質量／寸法
Packaging in mm (WxHxD)
930 x 563 x 186
mm Product without stand (mm)
714 x 422 x 62
mm Product with stand(max height)
714 x 649 x 280
mm
重量
Product with packaging (kg)
14.76
kg Product with stand (kg)
11.55
kg Product without stand (kg)
7.54
kg
動作条件
Altitude
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m） Temperature range (operation)
0～40°C
℃ Relative humidity
20～80％
％ Temperature range (storage)
-20～60°C
℃ MTBF (demonstrated)
70,000 時間（バックライト不使用）
耐久性
Environmental and energy
PowerSensor
LightSensor
RoHS Post consumer recycled plastic
85％ Recyclable packaging material
100
％ Specific Substances
適合性および規格
Regulatory Approvals
CB
TUV/GS
TUV Ergo
SEMKO
CU-EAC
EAEU RoHS
CCC
CECP
CEL
CE マーク
FCC Class B
ICES-003
UKRAINIAN
PSE
キャビネット
Finish
独特の質感 Foot
ブラック Front bezel
ブラック Rear cover
ブラック
応答時間値は SmartResponse に相当 NTSC 領域（CIE1976） sRGB 領域（CIE 1931） CIE1976 に基づく Adobe RGB 範囲 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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