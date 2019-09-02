光でエンターテインメント環境を強化する Ambiglow

Ambiglow は新しい視聴体験をお届けします。没入型の光で照らす革新的な Ambiglow テクノロジーにより、画面が拡大されます。高速プロセッサーが入力イメージコンテンツを解析し、そのイメージに応じて放射される光の色と明るさを継続的に調節します。また、ユーザーフレンドリーなオプションで、好みに合わせて雰囲気を変えることもできます。フィリップス Ambiglow は、ユニークな没入型の視聴体験を提供するため、特に映画、スポーツ、ゲームプレイなどに最適です。