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    Gaming Monitor Ambiglow 搭載 4K HDR ディスプレイ

    326M6VJRMB/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    瞬時に引き込まれる

    Ambiglow 搭載 Momentum 4K UHD ディスプレイが、今までにない臨場感をお届けします。Adaptive-sync とLow Input Lagにより動きの速いアクションもスムーズに再生できます。DisplayHDR 600 がくっきりと鮮明な画質を提供、あなたを映像の世界に瞬時に引き込みます。

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    Gaming Monitor Ambiglow 搭載 4K HDR ディスプレイ

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    瞬時に引き込まれる

    • Momentum
    • 32（31.5 インチ／80 cm 対角）
    • 3840 x 2160（4K UHD）
    ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度で精確性を実現

    ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度で精確性を実現

    高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。

    美しいハイライトを実現する DisplayHDR 600

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    VESA 策定 DisplayHDR 600 規格は、今までとはまったく違う新しいビジュアル体験を提供します。他の「HDR 互換」製品とは異なり、DisplayHDR 600 対応製品は、驚異的な輝度、コントラスト、色を実現します。部分調光機能と最大 600 nit のハイピーク輝度により、より深くニュアンスのある黒を表現、実物さながらのイメージを再現します。今まで表現しきれなかった色を再現できるため、見る人を魅了するビジュアル体験を創造します。

    Ultra Wide Color の広色域で鮮明な映像を実現

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    Ultra Wide Color テクノロジーは、広範囲の色を表示できるため、きわめて鮮明な画像を実現します。Ultra Wide Color の「広色域」は、緑をより自然に近く、赤をさらに鮮明に、青をもっと深く再現。メディアエンターテインメントや画像、プロダクションに生き生きとした鮮やかな色彩を吹き込みます。

    Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現

    Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現

    ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。Adaptive-Sync テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかでアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。

    デバイスとモニター間の入力遅延を低減

    デバイスとモニター間の入力遅延を低減

    入力遅延とは、接続されたデバイスで操作を行ってから、その結果が画面に表示されるまでの経過時間です。低遅延により、デバイスからコマンド入力した結果がモニターに表示されるまでの遅延時間が短縮されるため、ハイペースで展開されるゲームなど、何よりも速度が重要視されるビデオゲームのプレイに効果的です。

    光でエンターテインメント環境を強化する Ambiglow

    光でエンターテインメント環境を強化する Ambiglow

    Ambiglow は新しい視聴体験をお届けします。没入型の光で照らす革新的な Ambiglow テクノロジーにより、画面が拡大されます。高速プロセッサーが入力イメージコンテンツを解析し、そのイメージに応じて放射される光の色と明るさを継続的に調節します。また、ユーザーフレンドリーなオプションで、好みに合わせて雰囲気を変えることもできます。フィリップス Ambiglow は、ユニークな没入型の視聴体験を提供するため、特に映画、スポーツ、ゲームプレイなどに最適です。

    DTS Sound™ による拡張オーディオ

    DTS Sound™ による拡張オーディオ

    DTS Sound は、フォームファクターにかかわらず、PC上の音楽、動画、ストリーミング、ゲームの再生を最適化するよう設計されたオーディオ処理ソリューションです。DTS Sound なら、臨場感あふれるバーチャルサラウンドサウンド体験を可能にし、深みのある低音やセリフを明瞭に再現、大音量でもクリッピングや歪みが発生しません。

    目に優しいローブルーモード

    目に優しいローブルーモード

    臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

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    LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

    高さ調節することにより、人間工学に基づいた快適性を実現

    高さ調節することにより、人間工学に基づいた快適性を実現

    高さ調節可能な Ergo ベースは、傾斜だけでなく高さも調節できる「人にやさしい」フィリップスモニターベースです。ユーザーは自分の好みに合わせて、最大の快適性と効率を実現するようモニターを調節することができます。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      31.5 インチ／80 cm
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      MVA
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.181 x 0.181 mm
      Optimum resolution
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      Brightness
      400 cd/m²（標準値）、600 cd/m²（ピーク）  nit
      Display colors
      約 10 億 7000 万色
      Color gamut (typical)
      NTSC 114％*、sRGB 135％*
      色域（最小）
      BT. 709 範囲：100％*、DCI-P3 範囲：98.61％*
      Contrast ratio (typical)
      3000:1
      SmartContrast
      80,000,000:1
      Response time (typical)
      4 ミリ秒（GTG）*
      Viewing angle
      • 178º（横）／178º（縦）
      • C/R > 10 の場合
      Picture enhancement
      SmartImage ゲーム
      Effective viewing area
      698.4（横）x 392.85（縦）
      Scanning Frequency
      30～160 kHz（横）／40～60 Hz（縦）
      sRGB
      Flicker-free
      Pixel Density
      140 PPI
      LowBlue Mode
      Display Screen Coating
      アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
      Low Input Lag
      Adaptive sync (VRR)
      HDR
      DisplayHDR 600 認定
      Ambiglow

    • コネクティビティー

      信号入力
      • HDMI 2.0 x 3
      • DisplayPort 1.4 x 1
      USB
      USB 3.0 x 4（急速充電付き x 2）*
      Sync Input
      個別の同期
      Audio (In/Out)
      • PC オーディオ入力
      • ヘッドホン出力

    • 利便性

      Built-in Speakers
      5 W x 2（DTS Sound）
      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      User convenience
      • メニュー
      • 入力
      • SmartImage ゲーム
      • 音量
      • 電源
      OSD Languages
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      • 繁体字中国語
      • トルコ語
      • ウクライナ語
      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）
      Control software
      SmartControl
      MultiView
      • PIP/PBP モード*
      • デバイス x 2

    • スタンド

      Height adjustment
      110  mm
      Tilt
      -5/20  度

    • 電源

      Power supply
      • 外部
      • 100～240VAC、50～60Hz
      Off mode
      0.3 W 未満（typ.）
      On mode
      40.57 W（typ.）（EnergyStar テスト方式）
      Standby mode
      0.5 W 未満（typ.）
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      スタンド使用時（mm）
      728 x 604 x 206  mm
      Packaging in mm (WxHxD)
      822 x 580 x 394  mm
      Product without stand (mm)
      728 x 432 x 58  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      11.02  kg
      Product with stand (kg)
      7.21  kg
      Product without stand (kg)
      5.45  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40  ℃
      MTBF
      50,000 時間（バックライトを除く）  時間
      Relative humidity
      20～80  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60  ℃

    • 耐久性

      Environmental and energy
      • RoHS
      • EnergyStar 7.0
      • TCO 認定
      Recyclable packaging material
      100  ％
      Specific Substances
      • 水銀フリー
      • PVC／BFR フリーのハウジング

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • CE マーク
      • CU-EAC
      • TUV/ISO9241-307
      • TUV-BAUART
      • cETLus
      • FCC Class B
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    • キャビネット

      Color
      ブラック
      Finish
      光沢

    Badge-D2C

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    • 応答時間値は SmartResponse に相当
    • CIE1976 に基づく BT. 709／DCI-P3 範囲
    • NTSC 領域（CIE1976）
    • sRGB 領域（CIE 1931）
    • 急速充電は USB BC 1.2 規格に準拠
    • 実際のモニターは図と異なる場合があります。

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