Gaming Monitor Ambiglow 搭載 4K HDR ディスプレイ
瞬時に引き込まれる
Ambiglow 搭載 Momentum 4K UHD ディスプレイが、今までにない臨場感をお届けします。Adaptive-sync とLow Input Lagにより動きの速いアクションもスムーズに再生できます。DisplayHDR 600 がくっきりと鮮明な画質を提供、あなたを映像の世界に瞬時に引き込みます。 さらに詳細をみる
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Gaming Monitor Ambiglow 搭載 4K HDR ディスプレイ
瞬時に引き込まれる
- Momentum
- 32（31.5 インチ／80 cm 対角）
- 3840 x 2160（4K UHD）
ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度で精確性を実現
高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。
美しいハイライトを実現する DisplayHDR 600
VESA 策定 DisplayHDR 600 規格は、今までとはまったく違う新しいビジュアル体験を提供します。他の「HDR 互換」製品とは異なり、DisplayHDR 600 対応製品は、驚異的な輝度、コントラスト、色を実現します。部分調光機能と最大 600 nit のハイピーク輝度により、より深くニュアンスのある黒を表現、実物さながらのイメージを再現します。今まで表現しきれなかった色を再現できるため、見る人を魅了するビジュアル体験を創造します。
Ultra Wide Color の広色域で鮮明な映像を実現
Ultra Wide Color テクノロジーは、広範囲の色を表示できるため、きわめて鮮明な画像を実現します。Ultra Wide Color の「広色域」は、緑をより自然に近く、赤をさらに鮮明に、青をもっと深く再現。メディアエンターテインメントや画像、プロダクションに生き生きとした鮮やかな色彩を吹き込みます。
Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現
ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。Adaptive-Sync テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかでアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。
デバイスとモニター間の入力遅延を低減
入力遅延とは、接続されたデバイスで操作を行ってから、その結果が画面に表示されるまでの経過時間です。低遅延により、デバイスからコマンド入力した結果がモニターに表示されるまでの遅延時間が短縮されるため、ハイペースで展開されるゲームなど、何よりも速度が重要視されるビデオゲームのプレイに効果的です。
光でエンターテインメント環境を強化する Ambiglow
Ambiglow は新しい視聴体験をお届けします。没入型の光で照らす革新的な Ambiglow テクノロジーにより、画面が拡大されます。高速プロセッサーが入力イメージコンテンツを解析し、そのイメージに応じて放射される光の色と明るさを継続的に調節します。また、ユーザーフレンドリーなオプションで、好みに合わせて雰囲気を変えることもできます。フィリップス Ambiglow は、ユニークな没入型の視聴体験を提供するため、特に映画、スポーツ、ゲームプレイなどに最適です。
DTS Sound™ による拡張オーディオ
DTS Sound は、フォームファクターにかかわらず、PC上の音楽、動画、ストリーミング、ゲームの再生を最適化するよう設計されたオーディオ処理ソリューションです。DTS Sound なら、臨場感あふれるバーチャルサラウンドサウンド体験を可能にし、深みのある低音やセリフを明瞭に再現、大音量でもクリッピングや歪みが発生しません。
目に優しいローブルーモード
臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
高さ調節することにより、人間工学に基づいた快適性を実現
高さ調節可能な Ergo ベースは、傾斜だけでなく高さも調節できる「人にやさしい」フィリップスモニターベースです。ユーザーは自分の好みに合わせて、最大の快適性と効率を実現するようモニターを調節することができます。
技術仕様
-
画像／表示
- Panel Size
-
31.5 インチ／80 cm
- Aspect ratio
-
16:9
- LCD panel type
-
MVA
- Backlight type
-
W-LED システム
- Pixel pitch
-
0.181 x 0.181 mm
- Optimum resolution
-
3840 x 2160 @ 60 Hz
- Brightness
-
400 cd/m²（標準値）、600 cd/m²（ピーク）
nit
- Display colors
-
約 10 億 7000 万色
- Color gamut (typical)
-
NTSC 114％*、sRGB 135％*
- 色域（最小）
-
BT. 709 範囲：100％*、DCI-P3 範囲：98.61％*
- Contrast ratio (typical)
-
3000:1
- SmartContrast
-
80,000,000:1
- Response time (typical)
-
4 ミリ秒（GTG）*
- Viewing angle
-
-
178º（横）／178º（縦）
-
C/R > 10 の場合
- Picture enhancement
-
SmartImage ゲーム
- Effective viewing area
-
698.4（横）x 392.85（縦）
- Scanning Frequency
-
30～160 kHz（横）／40～60 Hz（縦）
- sRGB
-
有
- Flicker-free
-
有
- Pixel Density
-
140 PPI
- LowBlue Mode
-
有
- Display Screen Coating
-
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
- Low Input Lag
-
有
- Adaptive sync (VRR)
-
有
- HDR
-
DisplayHDR 600 認定
- Ambiglow
-
有
-
コネクティビティー
- 信号入力
-
-
HDMI 2.0 x 3
-
DisplayPort 1.4 x 1
- USB
-
USB 3.0 x 4（急速充電付き x 2）*
- Sync Input
-
個別の同期
- Audio (In/Out)
-
-
利便性
- Built-in Speakers
-
5 W x 2（DTS Sound）
- Plug & Play Compatibility
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- User convenience
-
-
メニュー
-
入力
-
SmartImage ゲーム
-
音量
-
電源
- OSD Languages
-
-
ポルトガル語（ブラジル）
-
チェコ語
-
オランダ語
-
英語
-
フィンランド語
-
フランス語
-
ドイツ語
-
ギリシャ語
-
ハンガリー語
-
イタリア語
-
日本語
-
ポーランド語
-
ポルトガル語
-
ロシア語
-
簡体字中国語
-
スペイン語
-
スウェーデン語
-
繁体字中国語
-
トルコ語
-
ウクライナ語
- Other convenience
-
- Control software
-
SmartControl
- MultiView
-
-
スタンド
- Height adjustment
-
110
mm
- Tilt
-
-5/20
度
-
電源
- Power supply
-
- Off mode
-
0.3 W 未満（typ.）
- On mode
-
40.57 W（typ.）（EnergyStar テスト方式）
- Standby mode
-
0.5 W 未満（typ.）
- Power LED indicator
-
-
稼働 - ホワイト
-
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
-
質量／寸法
- スタンド使用時（mm）
-
728 x 604 x 206
mm
- Packaging in mm (WxHxD)
-
822 x 580 x 394
mm
- Product without stand (mm)
-
728 x 432 x 58
mm
-
重量
- Product with packaging (kg)
-
11.02
kg
- Product with stand (kg)
-
7.21
kg
- Product without stand (kg)
-
5.45
kg
-
動作条件
- Altitude
-
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
-
0～40
℃
- MTBF
-
50,000 時間（バックライトを除く）
時間
- Relative humidity
-
20～80
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60
℃
-
耐久性
- Environmental and energy
-
-
RoHS
-
EnergyStar 7.0
-
TCO 認定
- Recyclable packaging material
-
100
％
- Specific Substances
-
-
適合性および規格
- Regulatory Approvals
-
-
CE マーク
-
CU-EAC
-
TUV/ISO9241-307
-
TUV-BAUART
-
cETLus
-
FCC Class B
-
J-Moss
-
PSE
-
VCCI
-
キャビネット
- Color
-
ブラック
- Finish
-
光沢
- 応答時間値は SmartResponse に相当
- CIE1976 に基づく BT. 709／DCI-P3 範囲
- NTSC 領域（CIE1976）
- sRGB 領域（CIE 1931）
- 急速充電は USB BC 1.2 規格に準拠
- 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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