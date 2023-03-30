現実に忠実な色、制約のないビジュアルを体験
フィリップスの E Line モニターは、優れたビジュアルとスタイリッシュなデザインをワークスペースで演出します。超クリアな 4K UHD と Ultra Wide-Color により、鮮明で生き生きとしたビジュアルを再現。MultiView により、操作性と生産性のニーズも満たします。 さらに詳細をみる
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現実に忠実な色、制約のないビジュアルを体験
- E Line
- 28 インチ（71.1 cm）
- 3840 x 2160（4K UHD）
ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度で精確性を実現
高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。
Ultra Wide Color の広色域で鮮明な映像を実現
Ultra Wide Color テクノロジーは、広範囲の色を表示できるため、きわめて鮮明な画像を実現します。Ultra Wide Color の「広色域」は、緑をより自然に近く、赤をさらに鮮明に、青をもっと深く再現。メディアエンターテインメントや画像、プロダクションに生き生きとした鮮やかな色彩を吹き込みます。
約 10 億 7000 万色の鮮やかな色彩と繊細なグラデーション
このディスプレイは、約 10 億 7000 万色の深みのあるカラー、繊細なグラデーションを実現し、滑らかで精細かつ鮮やかなイメージを再現。ゲームや動画再生、グラフィックアプリケーションなどの色が重視される作業でも、正確で現実に忠実なビジュアルをお楽しみいただけます。
AMD FreeSync™ テクノロジーがストレスのないスムーズなゲームプレイを実現
ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。この新しいフィリップスのモニターならそんな心配は不要です。AMD FreeSync™ テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかでアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。
ゲーマー用に最適化された SmartImage ゲームモード
この新しいフィリップスゲームディスプレイは、ゲーマー用に微調整されたクイックアクセス OSD を搭載し、複数のオプションを提供します。「FPS」（ファーストパーソンシューティング）モードにより、ゲーム内の暗いテーマが改善され、暗部に隠れたオブジェクトが見えるようになります。「レーシング」モードでは、画像調整がなされ、最速の応答時間と鮮やかな色で表示されます。「RTS」（リアルタイムストラテジー）モードには、特定のエリアをハイライトし、サイズと画像を調整できる特殊な SmartFrame モードがあります。ゲーマー 1 とゲーマー 2 を使用すると、ゲームに応じて設定をカスタマイズして保存し、最高のパフォーマンスを実現できます。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
目に優しいローブルーモード
臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。
同時デュアル接続と表示が可能な MultiView
超高解像度のフィリップス MultiView ディスプレイにより、オフィスでもご自宅でも接続で手こずることはなくなります。MultiView では、アクティブなデュアル接続と表示が可能なため、たとえば PC とノートブックで同時に作業を進め、複雑なマルチタスクを簡単にこなすことができます。
煩雑になりがちなワークスペースのケーブルを整理整頓
ケーブル収納は、ディスプレイデバイスの使用に必要なケーブルやワイヤーを整理して、ワークスペースをすっきりと整頓できる親切な設計です。
EasySelect メニューのトグルキーで画面上のメニューにすばやくアクセス
控えめに配置された EasySelect メニューのトグルキーにより、画面上のメニューでモニター設定をすばやく、簡単に調整できます。
マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー
1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。
IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast
SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。
技術仕様
-
画像／表示
- Panel Size
-
28 インチ／71.1 cm
- Aspect ratio
-
16:9
- LCD panel type
-
IPS テクノロジー
- Backlight type
-
W-LED システム
- Pixel pitch
-
0.16 x 0.16 mm
- Brightness
-
300
cd/m²
- Display colors
-
約 10 億 7000 万色
- Color gamut (typical)
-
NTSC 106.9％*、sRGB 119.7％*
- Contrast ratio (typical)
-
1000:1
- SmartContrast
-
メガインフィニティ DCR
- Response time (typical)
-
4 ミリ秒（GTG）*
- Viewing angle
-
-
178º（横）／178º（縦）
-
C/R > 10 の場合
- Picture enhancement
-
SmartImage ゲーム
- Maximum resolution
-
3840 x 2160 @ 60 Hz*
- Effective viewing area
-
620.93（H）x 341.28（V）
- Scanning Frequency
-
30～140 kHz（横）／40～60 Hz（縦）
- sRGB
-
有
- Delta E
-
< 2（sRGB）
- Flicker-free
-
有
- Pixel Density
-
157 PPI
- LowBlue Mode
-
有
- Display Screen Coating
-
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
- SmartUniformity
-
93～105％
- EasyRead
-
有
- AMD FreeSync™ テクノロジー
-
有
-
コネクティビティー
- 信号入力
-
- Sync Input
-
個別の同期
- Audio (In/Out)
-
-
利便性
- Built-in Speakers
-
3 W x 2
- Plug & Play Compatibility
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- User convenience
-
-
電源オン／オフ
-
メニュー
-
音量
-
入力
-
SmartImage ゲーム
- OSD Languages
-
-
ポルトガル語（ブラジル）
-
チェコ語
-
オランダ語
-
英語
-
フィンランド語
-
フランス語
-
ドイツ語
-
ギリシャ語
-
ハンガリー語
-
イタリア語
-
日本語
-
韓国語
-
ポーランド語
-
ポルトガル語
-
ロシア語
-
簡体字中国語
-
スペイン語
-
スウェーデン語
-
繁体字中国語
-
トルコ語
-
ウクライナ語
- Other convenience
-
- MultiView
-
-
スタンド
- Tilt
-
-5/20
度
-
電源
- Power supply
-
- Off mode
-
0.3 W
- On mode
-
27.6 W（typ.）（EnergyStar テスト方式）
- Standby mode
-
0.5 W
- Power LED indicator
-
-
稼働 - ホワイト
-
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
-
質量／寸法
- Packaging in mm (WxHxD)
-
730 x 522 x 159
mm
- Product without stand (mm)
-
637 x 367 x 41
mm
- Product with stand(max height)
-
637 x 480 x 224
mm
-
重量
- Product with packaging (kg)
-
8.25
kg
- Product with stand (kg)
-
5.59
kg
- Product without stand (kg)
-
4.28
kg
-
動作条件
- Altitude
-
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
-
0～40
℃
- MTBF
-
50,000 時間（バックライトを除く）
時間
- Relative humidity
-
20～80％
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60
℃
-
耐久性
- Environmental and energy
-
-
EnergyStar 8.0
-
RoHS
-
水銀フリー
-
TCO 認定
- Recyclable packaging material
-
100
％
-
適合性および規格
- Regulatory Approvals
-
-
CB
-
EPA
-
TUV/ISO9241-307
-
TUV-BAUART
-
CU-EAC
-
EAEU RoHS
-
VCCI
-
PSE
-
キャビネット
- Color
-
ブラック
- Finish
-
テクスチャー
- 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
- 最大解像度は、HDMI 入力または DP 入力のいずれかで有効です。
- 応答時間値は SmartResponse に相当
- NTSC 領域（CIE1976）
- sRGB 領域（CIE 1931）
- 2020 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD、AMD Arrow ロゴ、AMD FreeSync™ およびその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。その他の名称は識別のみを目的として記載されており、各企業の商標です。
- 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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