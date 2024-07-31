スタイリッシュに作業
フル HD での生産性を体験してください。このモニターには、目にやさしい LowBlue モード、高品質画像を実現する IPS LED ワイド表示テクノロジー、鮮明なビジュアルを実現する 1ms MPRT など、ワークプレースに不可欠な機能が備わっています。 さらに詳細をみる
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スタイリッシュに作業
- 1000 シリーズ
- 27 インチ（68.6 cm）
- 1920 x 1080（フル HD）
極めてスムーズな映像を実現する 100Hz の更新レート
このフィリップスディスプレイは、画面イメージを 1 秒あたり最大 100 回更新します。これは、標準的なディスプレイよりはるかに高速です。また、100Hz のフレームレートにより、ゲーマーは敵の動きを極めてスムーズに表示する重要な画像を確認できるため、簡単に照準を合わせることができます。
IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ
画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。
1 ミリ秒（MPRT）すばやい応答で、くっきり鮮明な画像とスムーズなゲームプレイを実現
MPRT（動画応答時間）は、より直感的に応答性能を示す方法で、不鮮明なノイズが見られてからクリーンでくっきりした画像になるまでの時間を直接参照します。1 ms MPRT のフィリップスゲーミングモニターは、スミアやモーションブラーを効果的に排除し、ゲーミングエクスペリエンスを向上させるために、よりシャープで正確なビジュアルを提供します。スリル満点のゲームプレイに最適です。
目に優しいローブルーモードとちらつき防止
ローブルーモードとちらつき防止テクノロジーは、主にモニターを長時間見続けることが原因で発生する目の負担や疲れを軽減するために開発されました。
マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー
1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。
HDMI による汎用的なデジタル接続
HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。
煩雑になりがちなワークスペースのケーブルを整理整頓
ケーブル収納は、ディスプレイデバイスの使用に必要なケーブルやワイヤーを整理して、ワークスペースをすっきりと整頓できる親切な設計です。
活字を読むのに最適な EasyRead モード
長文や文字量の多いドキュメントを読む際も、快適さと視認性が向上します。EasyRead モードは、表示カラーやズームレベルを調整することで、紙の上で読んでいるかのような表示体験を再現。デジタルディスプレイ上でありながら、目にやさしく、自然な読み心地を実現します。
EasySelect メニューのトグルキーで画面上のメニューにすばやくアクセス
控えめに配置された EasySelect メニューのトグルキーにより、画面上のメニューでモニター設定をすばやく、簡単に調整できます。
便利な VESA 取り付け金具
業界標準の VESA マウンティングホールで、ほとんどのスモールフォームファクター PC およびシンクライアントと高い互換性を確保しています。
技術仕様
-
画像／表示
- Panel Size
-
27 インチ／68.6 cm
- Aspect ratio
-
16:9
- LCD panel type
-
IPS テクノロジー
- Backlight type
-
W-LED システム
- Pixel pitch
-
0.3114 x 0.3114 mm
- Brightness
-
250
cd/m²
- Display colors
-
約 1677 万色
- Color gamut (typical)
-
DCI-P3：80.49％、NTSC 88.37％、Adobe RGB 86.85％、sRGB：101.8％*
- Contrast ratio (typical)
-
1300:1
- SmartContrast
-
メガインフィニティ DCR
- Response time (typical)
-
4 ミリ秒（GTG）*
- Viewing angle
-
-
178º（横）／178º（縦）
-
@ C/R > 10
- Picture enhancement
-
SmartImage
- Maximum resolution
-
1920 x 1080 @ 100 Hz*
- Effective viewing area
-
597.888（横）x 336.312（縦）
- Scanning Frequency
-
VGA：30～85 kHz（横）／48～60 Hz（縦）、HDM：30～115 kHz（横）／48～100 Hz（縦）
- sRGB
-
有
- Flicker-free
-
有
- Pixel Density
-
81.59 PPI
- LowBlue Mode
-
有
- Display Screen Coating
-
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
- MPRT
-
1 ミリ秒
- EasyRead
-
有
- AMD FreeSync™ テクノロジー
-
有
-
コネクティビティー
- Signal Input
-
VGA x 1、HDMI 1.4 x 1
- Sync Input
-
個別の同期
- Audio (In/Out)
-
- HDCP
-
HDCP 1.4（HDMI）
-
利便性
- Built-in Speakers
-
2 W x 2
- Plug & Play Compatibility
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 11 / 10
- User convenience
-
-
電源オン／オフ
-
メニュー
-
音量
-
入力
-
SmartImage
- OSD Languages
-
-
ポルトガル語（ブラジル）
-
チェコ語
-
オランダ語
-
英語
-
フィンランド語
-
フランス語
-
ドイツ語
-
ギリシャ語
-
ハンガリー語
-
イタリア語
-
日本語
-
韓国語
-
ポーランド語
-
ポルトガル語
-
ロシア語
-
簡体字中国語
-
スペイン語
-
スウェーデン語
-
繁体字中国語
-
トルコ語
-
ウクライナ語
- Other convenience
-
-
スタンド
- Tilt
-
-5/20
度
-
電源
- Power supply
-
- Off mode
-
0.3 W（標準）
- On mode
-
18.8 W（標準）
- Standby mode
-
0.5 W（標準）
- Power LED indicator
-
-
稼働 - ホワイト
-
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
-
質量／寸法
- Packaging in mm (WxHxD)
-
690 x 455 x 141
mm
- Product without stand (mm)
-
617 x 357 x 46
mm
- Product with stand(max height)
-
617 x 457 x 211
mm
-
重量
- Product with packaging (kg)
-
6.62
kg
- Product with stand (kg)
-
4.00
kg
- Product without stand (kg)
-
3.58
kg
-
動作条件
- Altitude
-
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
-
0～40
℃
- MTBF
-
50,000 時間（バックライトを除く）
時間
- Relative humidity
-
20～80％
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60
℃
-
耐久性
- Environmental and energy
-
RoHS
- Recyclable packaging material
-
100
％
- Specific Substances
-
-
適合性および規格
- Regulatory Approvals
-
-
CB
-
CE マーク
-
ICES-003
-
TUV/ISO9241-307
-
TUV-BAUART
-
BSMI
-
EAC
-
FCC
-
MEPS
-
PSB
-
VCCI
-
EnergyStar 8.0
-
キャビネット
- Color
-
ブラック
- Finish
-
テクスチャー
- DCI-P3 範囲（CIE1976）、sRGB 領域（CIE1931）、NTSC および Adobe RGB 領域（CIE1976）
- 最適な出力性能を得るために、このフィリップスディスプレイの最高解像度とリフレッシュレートに対応するグラフィックカードを必ず使用してください。
- 応答時間値は SmartResponse に相当
- MPRT ではモーションブラー軽減のために明るさを調整するため、MPRT がオンの間は明るさを調整できません。モーションブラーを軽減するには、画面のリフレッシュと同期して LED バックライトを発光するため、明るさの変化が顕著になる可能性があります。
- MPRT はゲーム向けに最適化されたモードです。MPRT をオンにすると明らかな画面のちらつきの原因になる場合があるため、ゲーミング機能を使用していないときはオフにすることをお勧めします。
- DCI-P3 範囲（CIE1976）、sRGB 領域（CIE1931）、NTSC および Adobe RGB 領域（CIE1976）
- 実際のモニターは図と異なる場合があります。
- このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。
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