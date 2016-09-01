1 本の USB-C ケーブルですべてを接続

スリムで裏表の区別のないコネクターが付いた新しい USB 3.1 Type-C ケーブルは 1 本で簡単な接続を実現します。USB 3.1 は USB 2.0 の 20 倍の速度を誇り、4K 動画を 60 未満で転送可能です。すべての周辺機器を 1 本のケーブルでノート PC に接続し、ドックとしてモニターに簡単に接続できます。PC からモニターへの高解像度ビデオ出力も簡単です。さらに、USB-C ならモニターからノート PC に電源供給したり充電することもできるため、電源ケーブルは不要です。すべての接続をたった 1 本のケーブルでシンプルに実現できます。