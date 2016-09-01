Brilliance USB-C ドック搭載液晶モニター
USB-C ドッキングモニターで
シンプルな USB-C 接続と極めてクリアな IPS 画像を実現。USB-C コネクター付きフィリップス B Line モニターは、ノート PC をケーブル 1 本で簡単に接続、QHD IPS ディスプレイでデータやビデオを鮮明に再現します。また、ノート PC の充電も可能です。
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Brilliance USB-C ドック搭載液晶モニター
USB-C ドッキングモニターで シンプルな接続を実現 B Line 25 インチ（63.4 cm） 2560 x 1440（QHD） 1 本の USB-C ケーブルですべてを接続
スリムで裏表の区別のないコネクターが付いた新しい USB 3.1 Type-C ケーブルは 1 本で簡単な接続を実現します。USB 3.1 は USB 2.0 の 20 倍の速度を誇り、4K 動画を 60 未満で転送可能です。すべての周辺機器を 1 本のケーブルでノート PC に接続し、ドックとしてモニターに簡単に接続できます。PC からモニターへの高解像度ビデオ出力も簡単です。さらに、USB-C ならモニターからノート PC に電源供給したり充電することもできるため、電源ケーブルは不要です。すべての接続をたった 1 本のケーブルでシンプルに実現できます。
縁が狭く、シームレスな外観
フィリップスの新型ディスプレイは、縁を極限まで狭くすることにより視界を邪魔する面積を最小限にして、表示サイズの最大化を可能にしています。ゲーム、グラフィックデザイン、プロフェッショナルアプリケーションなど、マルチディスプレイやタイリングのセットアップに特に適しており、1 つの大型ディスプレイの感覚で使用できます。
人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase
SmartErgoBase は、人間工学に基づいたディスプレイの快適さを提供し、ケーブル管理を可能にするモニターベースです。このベースは、モニターの位置を人にやさしい高さ、回転、傾きに調整して最大限の快適さを提供し、長時間の作業による肉体的な緊張を軽減します。また、ケーブルの散らかりを防ぐケーブル管理により、すっきりと整理された仕事のしやすい作業環境を作ります。
クアッド HD 2560 x 1440 ピクセルによる極めて鮮明な映像
このフィリップス ディスプレイにより、2560 x 1440 ピクセルまたは 2560 x 1080 ピクセルの極めて鮮明なクアッド HD 映像が実現します。ディスプレイポート、HDMI、またはデュアルリンク DVI などのブロードバンドソースによって可能になった高ピクセル密度の高性能パネルを採用することにより、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD-CAM の解像度に関してきわめて詳細な情報を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方に、フィリップスのディスプレイの極めて鮮明な映像は、必ずお役に立つはずです。
フルカラーと広角視野を実現する IPS テクノロジー
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができるうえ、90 度のピボットモードにも対応しています。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブブラウズだけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
画像設定の最適化が簡単な SmartImage
SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。
マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー
1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。
機能をすべて表示 機能を非表示 技術仕様
画像／表示
Panel Size
25 インチ／63.4 cm Aspect ratio
16:9 LCD panel type
IPS テクノロジー Backlight type
W-LED システム Pixel pitch
0.216 x 0.216 mm Optimum resolution
60Hz で 2560 x 1440 Brightness
350
cd/m² Display colors
16.7 M（トゥルー 8 ビット） Color gamut (typical)
NTSC 90%*、sRGB 109%* Contrast ratio (typical)
1,000:1 SmartContrast
20,000,000:1 Response time (typical)
5 ミリ秒（GTG）* Viewing angle
178º（横）／178º（縦）
C/R > 10 の場合 Picture enhancement
SmartImage Effective viewing area
552.96（横）x 311.04（縦） Scanning Frequency
30～83kHz（横）／56～76Hz（縦） sRGB
有 Display Screen Coating
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
コネクティビティー
Signal Input
VGA（アナログ）、DVI-デュアルリンク（デジタル、HDCP）、DisplayPort 1.2 x 1、HDMI 1.4 x 1、USB-C 3.1 Gen 1 x 1（アップストリーム、最大 60 W の電源供給に対応）、USB 3.1 x 3（ダウンストリーム、急速充電 x 1） Sync Input Audio (In/Out) RJ45
イーサネット LAN 最大 1G*
USB
電源供給
USB PD バージョン 1.0 超高速
データおよびビデオ転送 DP
Display Port Alt モード対応 USB-C 最大電源供給
最大 60 ワット（5V/3A、8V/3A、12V/3A、20V/3A） USB-C
裏表の区別のないリバーシブルプラグコネクター
利便性
Built-in Speakers
2 W x 2 Plug & Play Compatibility
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 User convenience
SmartImage
音量
入力
メニュー
電源オン／オフ OSD Languages
ポルトガル語（ブラジル）
チェコ語
オランダ語
英語
フィンランド語
フランス語
ドイツ語
ギリシャ語
ハンガリー語
イタリア語
日本語
韓国語
ポーランド語
ポルトガル語
ロシア語
簡体字中国語
スペイン語
スウェーデン語
繁体字中国語
トルコ語
ウクライナ語 Other convenience Control software
SmartControl
スタンド
Height adjustment
130
mm Pivot
90 度 Swivel
-65/65
度 Tilt
-5/20
度
電源
ECO mode
< 18.9 W（typ.） Power supply Off mode
0.3 W 未満（typ.） On mode
< 23 W（typ.）（EnergyStar 7.0 テスト方式） Standby mode
0.5 W 未満（typ.） Power LED indicator
稼働 - ホワイト
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
質量／寸法
Packaging in mm (WxHxD)
625 x 421 x 290
mm Product without stand (mm)
571 x 344 x 55
mm Product with stand(max height)
571 x 511 x 244
mm
重量
Product with packaging (kg)
10.20
kg Product with stand (kg)
7.00
kg Product without stand (kg)
4.66
kg
動作条件
Altitude
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m） Temperature range (operation)
0～40°C
℃ Relative humidity
20～80％
％ Temperature range (storage)
-20～60°C
℃ MTBF (demonstrated)
70,000 （バックライト不使用）
耐久性
Environmental and energy
EnergyStar 7.0
EPEAT*
TCO 認定エッジ
RoHS
WEEE Post consumer recycled plastic
65％ Recyclable packaging material
100
％ Specific Substances
適合性および規格
Regulatory Approvals
CE マーク
FCC Class B
VCCI
SEMKO
cETLus
CU-EAC
CECP
TUV Ergo
TUV/GS
キャビネット
Finish
独特の質感 Foot
ブラック Front bezel
ブラック Rear cover
ブラック
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。 応答時間値は SmartResponse に相当 NTSC 領域（CIE1976） sRGB 領域（CIE 1931） USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要 インターネットを介したアクティビティ（画面シェア、ビデオやオーディオのオンラインストリーミングなど）は、ネットワークパフォーマンスに影響を及ぼします。お使いのハードウェア、ネットワーク帯域幅、ネットワークパフォーマンスによって、オーディオやビデオの全体的な品質が決まります。 USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。 イーサネット接続が遅く感じられる場合は、OSD メニューで USB 3.0 以上（LAN 速度 1G に対応）を選択してください。 EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。 図示されているノート PC、キーボード、マウスは説明目的で、製品に付属しているわけではありません。 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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