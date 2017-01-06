Brilliance 4K ウルトラ HD 液晶モニター
鮮明な 4K 画質を実現する
フィリップスの新しいウルトラクリア 4K ディスプレイでは、今までにない精確性と鮮やかさを体験できます。ウルトラ HD は、フル HD に比べて 4 倍の鮮明さ、色彩の豊かさ、細部まで精確な表示を実現します。低価格で超高精細機能が得られます。
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Brilliance 4K ウルトラ HD 液晶モニター
鮮明な 4K 画質を実現する 優れた技術 P Line 24（23.8 インチ／60.5 cm 対角） 3840 x 2160（4K UHD） ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度で精確性を実現
高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。
フルカラーと広角視野を実現する IPS テクノロジー
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができるうえ、90 度のピボットモードにも対応しています。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
Ultra Wide Color の広色域で鮮明な映像を実現
Ultra Wide Color テクノロジーは、広範囲の色を表示できるため、きわめて鮮明な画像を実現します。Ultra Wide Color の「広色域」は、緑をより自然に近く、赤をさらに鮮明に、青をもっと深く再現。メディアエンターテインメントや画像、プロダクションに生き生きとした鮮やかな色彩を吹き込みます。
10 億 7,400 万色により、滑らかなグラデーションと細部を実現
10 億 7,400 万色の 10 ビットディスプレイが深みのあるカラーを実現し、12 ビットの内部処理により、色ムラやバンディングのない、滑らかで自然なカラーを再現します。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
同時デュアル接続と表示が可能な MultiView
超高解像度のフィリップス MultiView ディスプレイにより、オフィスでもご自宅でも接続で手こずることはなくなります。MultiView では、アクティブなデュアル接続と表示が可能なため、たとえば PC とノートブックで同時に作業を進め、複雑なマルチタスクを簡単にこなすことができます。
人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase
SmartErgoBase は、人間工学に基づいたディスプレイの快適さを提供し、ケーブル管理を可能にするモニターベースです。このベースは、モニターの位置を人にやさしい高さ、回転、傾きに調整して最大限の快適さを提供し、長時間の作業による肉体的な緊張を軽減します。また、ケーブルの散らかりを防ぐケーブル管理により、すっきりと整理された仕事のしやすい作業環境を作ります。
電力消費量を 80％節約する PowerSensor
PowerSensor は組み込み型の「人センサー」です。無害の赤外線信号を発信・受信して、ユーザーの在席を確認し、ユーザーが机から離れている時には自動的にモニターの明るさを落とします。それによって、電力消費量を最大 80％節約し、モニターの寿命を延ばします。
迅速なデジタル接続を可能にする HDMI
1 本のケーブルを接続するだけで、くっきりと色鮮やかな画面とオーディオをお楽しみいただけます。HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質できめ細やかな画像のデジタルビデオ（4K／UHD 解像度／60 Hz）とオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。
大画面でのモバイルコンテンツ視聴に対応する MHL テクノロジー
Mobile High Definition Link（MHL）は、携帯電話などのポータブルデバイスを高精細ディスプレイに直接接続するためのモバイルオーディオ／ビデオインターフェイスです。オプションの MHL ケーブルを使用して MHL 対応モバイルデバイスをこのフィリップス MHL 大型ディスプレイに接続するだけで、鮮やかな HD ビデオをデジタルサウンドとともに視聴できます。モバイルゲーム、写真、映画、その他のアプリを大画面で楽しみながら、モバイルデバイスの充電もできるため、途中でバッテリー切れになることはありません。
完璧な鮮明度を最小限の電力で実現する LightSensor
LightSensor はスマートセンサーを採用しており、室内照明の状態に応じて画像輝度を調節し、完璧な鮮明度の画像を最小限の電力で表示します。
他のユーザーとつながって、コラボレーションを行うためのマイク搭載ウェブカメラ
内蔵のウェブカメラとマイクを使用して、同僚やクライアントを表示して、コミュニケーションを取ることができます。このシンプルなソリューションにより、コラボレーションや共有が可能になり、貴重な時間や出張費を節約できます。
接続と高速充電のための便利な USB 3.0 ハブ
スーパースピード USB 3.0 の転送レートは毎秒 5.0 ギガビットです。これは USB 2.0 規格の約 10 倍の速さで、データ転送にかかる時間とコストを大幅に削減します。帯域幅の増大、スーパースピード転送レート、優れた電力管理、パフォーマンス全体の向上により最新のグローバルスタンダードになった USB 3.0 では、大容量ストレージデバイスを使用できます。充電にかかる時間が大幅に短縮されました。新しい FastCharge 機能により急速充電が可能、すぐに外出できます。また、USB 3.0 は USB 2.0 デバイスへの下位互換性もあります。
機能をすべて表示 機能を非表示 技術仕様
画像／表示
Panel Size
23.8 インチ／60.5 cm Aspect ratio
16:9 LCD panel type
IPS テクノロジー Backlight type
W-LED システム Pixel pitch
0.2715 x 0.2715 mm Optimum resolution
3840 x 2160（60Hz の場合） Brightness
300
cd/m² 光均一性
97％～102％ Display colors
約10 億 7000 万色 Color gamut (typical)
NTSC 95％ Contrast ratio (typical)
1,000:1 SmartContrast
50,000,000:1 Response time (typical)
5 ミリ秒（GTG）* Viewing angle
178º（横）／178º（縦）
C/R > 10 の場合 Picture enhancement
SmartImage Effective viewing area
527.04（横）x 296.46（縦） Scanning Frequency
30～83kHz（横）／56～76Hz（縦） sRGB
有 MHL
1080P @ 60Hz Delta E
< 3 Display Screen Coating
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
コネクティビティー
信号入力 USB
USB 3.0 x 3（急速充電付き x 1）* Sync Input Audio (In/Out)
利便性
Built-in Speakers
2 W x 2 Plug & Play Compatibility
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 User convenience
SmartImage
Multiview
ユーザー
メニュー
電源オン／オフ OSD Languages
ポルトガル語（ブラジル）
チェコ語
オランダ語
英語
フィンランド語
フランス語
ドイツ語
ギリシャ語
ハンガリー語
イタリア語
日本語
韓国語
ポーランド語
ポルトガル語
ロシア語
簡体字中国語
スペイン語
スウェーデン語
繁体字中国語
トルコ語
ウクライナ語 Other convenience Control software
SmartControl MultiView 内蔵ウェブカメラ
マイクロフォンおよび LED インジケーター搭載 2.0 メガピクセルカメラ
スタンド
Height adjustment
130
mm Pivot
90 度 Swivel
-175／+175
度 Tilt
-5/20
度
電源
ECO mode
21.9 W（typ.） Power supply Off mode
0.5 W 未満（typ.） On mode
26.8 W（EnergyStar 7.0 テスト方式） Standby mode
0.5 W 未満（typ.） Power LED indicator
稼働 - ホワイト
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
質量／寸法
スタンド使用時（mm）
563 x 523 x 257
mm Packaging in mm (WxHxD)
619 x 525 x 184
mm Product without stand (mm)
563 x 363 x 53
mm
重量
Product with packaging (kg)
9.65
kg Product with stand (kg)
6.99
kg Product without stand (kg)
4.63
kg
動作条件
Altitude
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m） Temperature range (operation)
0～40°C
℃ Relative humidity
20～80％
％ Temperature range (storage)
-20～60°C
℃ MTBF (demonstrated)
70,000 時間（バックライト不使用）
耐久性
Environmental and energy
PowerSensor
LightSensor
EnergyStar 7.0
TCO 認定エッジ
RoHS Post consumer recycled plastic
85％ Recyclable packaging material
100
％ Specific Substances
適合性および規格
Regulatory Approvals
CE マーク
TCO 認定
EPA
WEEE
CECP
ICES-003
RCM
VCCI
キャビネット
Finish
独特の質感 Foot
ブラック Front bezel
ブラック Rear cover
ブラック
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。 このフィリップスのディスプレイは MHL の認定を受けています。MHL デバイスが接続できない、または正常に機能しない場合は、ご使用になっている MHL デバイスの FAQ（よくあるご質問）を確認するか、販売業者に直接お問い合わせください。デバイスの製造業者が、正常に機能するためにそのブランド専用の MHL ケーブルまたはアダプターの購入を指定している場合があります。 オプションの MHL 認定モバイルデバイスと MHL ケーブルが必要です（別売り）。互換性については、MHL デバイスのベンダーにお問い合わせください。 ErP 省エネのスタンバイ／オフは、MHL 充電機能には使用できません。 MHL 対応製品の一覧については、www.mhlconsortiun.org を参照してください 急速充電は USB BC 1.2 規格に準拠 応答時間値は SmartResponse に相当
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