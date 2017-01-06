接続と高速充電のための便利な USB 3.0 ハブ

スーパースピード USB 3.0 の転送レートは毎秒 5.0 ギガビットです。これは USB 2.0 規格の約 10 倍の速さで、データ転送にかかる時間とコストを大幅に削減します。帯域幅の増大、スーパースピード転送レート、優れた電力管理、パフォーマンス全体の向上により最新のグローバルスタンダードになった USB 3.0 では、大容量ストレージデバイスを使用できます。充電にかかる時間が大幅に短縮されました。新しい FastCharge 機能により急速充電が可能、すぐに外出できます。また、USB 3.0 は USB 2.0 デバイスへの下位互換性もあります。