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  • 限界を押し広げる、鮮明でくっきりとした画像 限界を押し広げる、鮮明でくっきりとした画像 限界を押し広げる、鮮明でくっきりとした画像

    Monitor 液晶モニター

    241V8B/11

    限界を押し広げる、鮮明でくっきりとした画像

    フィリップス V Line モニターは、限界を超えた比類のない視聴体験に加え、アンチグレア、ローブルーモード、Adaptive Sync、ちらつき防止などの重要な機能による付加価値も提供します。

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    Monitor 液晶モニター

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    限界を押し広げる、鮮明でくっきりとした画像

    • V Line
    • 24（23.8 インチ／60.5 cm 対角）
    • 1920 x 1080（フル HD）
    極めてスムーズな映像を実現する 100Hz の更新レート

    極めてスムーズな映像を実現する 100Hz の更新レート

    このフィリップスディスプレイは、画面イメージを 1 秒あたり最大 100 回更新します。これは、標準的なディスプレイよりはるかに高速です。また、100Hz のフレームレートにより、ゲーマーは敵の動きを極めてスムーズに表示する重要な画像を確認できるため、簡単に照準を合わせることができます。

    IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

    IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

    IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

    細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

    細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

    画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。

    リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast

    リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast

    SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。

    画像設定の最適化が簡単な SmartImage

    画像設定の最適化が簡単な SmartImage

    SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。

    Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現

    Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現

    ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。Adaptive-Sync テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかでアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

    目に優しいローブルーモード

    目に優しいローブルーモード

    臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。

    HDMI による汎用的なデジタル接続

    HDMI による汎用的なデジタル接続

    HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。

    活字を読むのに最適な EasyRead モード

    活字を読むのに最適な EasyRead モード

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      23.8 インチ／60.5 cm
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      IPS テクノロジー
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.2745 x 0.2745 mm
      Brightness
      250  cd/m²
      Display colors
      16.7 M（8 bit）
      Contrast ratio (typical)
      1300:1
      SmartContrast
      メガインフィニティ DCR
      Response time (typical)
      4 ミリ秒（GTG）*
      Viewing angle
      • 178º（横）／178º（縦）
      • C/R > 10 の場合
      Maximum resolution
      1920 x 1080 @ 100 Hz*
      Effective viewing area
      527.04（横）x 296.46（縦）
      Scanning Frequency
      30～115 kHz（横）／48～100 Hz（縦）
      sRGB
      Flicker-free
      Pixel Density
      92.56 PPI
      LowBlue Mode
      Display Screen Coating
      アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
      EasyRead
      Adaptive sync (VRR)

    • コネクティビティー

      Signal Input
      VGA（アナログ）、HDMI 1.4
      Sync Input
      • 個別の同期
      • グリーンで同期
      Audio (In/Out)
      オーディオ出力
      HDCP
      HDCP 1.4（HDMI）

    • 利便性

      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 11 / 10 / 8.1 / 8
      User convenience
      • 電源オン／オフ
      • メニュー／OK
      • 明るさ／アップ
      • 入力／ダウン
      • SmartImage/バック
      OSD Languages
      • ポルトガル語（ブラジル）
      • チェコ語
      • オランダ語
      • 英語
      • フィンランド語
      • フランス語
      • ドイツ語
      • ギリシャ語
      • ハンガリー語
      • イタリア語
      • 日本語
      • 韓国語
      • ポーランド語
      • ポルトガル語
      • ロシア語
      • スペイン語
      • 簡体字中国語
      • スウェーデン語
      • トルコ語
      • 繁体字中国語
      • ウクライナ語
      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）

    • スタンド

      Tilt
      -5/20  度

    • 電源

      Power supply
      • 内蔵
      • 100～240VAC、50～60Hz
      Off mode
      0.3 W（標準）
      On mode
      14.9 W（標準）
      Standby mode
      0.5 W（標準）
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      Packaging in mm (WxHxD)
      608 x 415 x 121  mm
      Product without stand (mm)
      540 x 322 x 51  mm
      Product with stand(max height)
      540 x 416 x 220  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      4.54  kg
      Product with stand (kg)
      3.17  kg
      Product without stand (kg)
      2.79  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40℃  ℃
      MTBF
      30,000（バックライト不使用）  時間
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60℃  ℃

    • 耐久性

      Environmental and energy
      RoHS
      Recyclable packaging material
      100  ％
      Specific Substances
      • 水銀フリー
      • PVC／BFR フリーのハウジング

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • CECP
      • CCC
      • CEL
      • CB
      • CE マーク

    • キャビネット

      Color
      ブラック
      Finish
      テクスチャー

    Badge-D2C

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    • 最大解像度は HDMI 入力でのみ有効です。
    • 応答時間値は SmartResponse に相当
    • 実際のモニターは図と異なる場合があります。

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