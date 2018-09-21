国際基準に適合した環境にやさしい素材

フィリップスは持続可能で環境にやさしい素材をモニターに使用しています。本体のプラスチック製部品、金属製シャーシ部品、梱包素材のすべてが、100％リサイクル可能です。一部のモデルでは、最大 65％に再生プラスチックを使用しています。RoHS 規格を厳守することにより鉛などの有毒物質を持続的に削減、排除します。CCFL バックライト搭載モニターの水銀含有量は大幅に減少し、また LED バックライト搭載モニターにはまったく含まれていません。