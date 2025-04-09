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    Monitor フル HD 液晶モニター

    22E1N1100/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    スタイリッシュに作業

    このモニターには、目にやさしい LowBlue モードなど、作業環境に不可欠な機能が備わっています。オーバークロック可能な 120Hz のリフレッシュレートと 1ms MPRT により、詳細な画像を表示します。

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    Monitor フル HD 液晶モニター

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    スタイリッシュに作業

    • 1000 シリーズ
    • 22（21.5 インチ／54.5 cm 対角）
    • 1920 x 1080（フル HD）
    IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

    IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

    IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

    目に優しいローブルーモードとちらつき防止

    目に優しいローブルーモードとちらつき防止

    ローブルーモードとちらつき防止テクノロジーは、主にモニターを長時間見続けることが原因で発生する目の負担や疲れを軽減するために開発されました。

    活字を読むのに最適な EasyRead モード

    活字を読むのに最適な EasyRead モード

    長文や文字量の多いドキュメントを読む際も、快適さと視認性が向上します。EasyRead モードは、表示カラーやズームレベルを調整することで、紙の上で読んでいるかのような表示体験を再現。デジタルディスプレイ上でありながら、目にやさしく、自然な読み心地を実現します。

    EasySelect メニューのトグルキーで画面上のメニューにすばやくアクセス

    EasySelect メニューのトグルキーで画面上のメニューにすばやくアクセス

    控えめに配置された EasySelect メニューのトグルキーにより、画面上のメニューでモニター設定をすばやく、簡単に調整できます。

    HDMI による汎用的なデジタル接続

    HDMI による汎用的なデジタル接続

    HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。

    便利な VESA 取り付け金具

    便利な VESA 取り付け金具

    業界標準の VESA マウンティングホールで、ほとんどのスモールフォームファクター PC およびシンクライアントと高い互換性を確保しています。

    Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現

    Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現

    ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。Adaptive-Sync テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかでアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。

    1 ミリ秒（MPRT）すばやい応答で、くっきり鮮明な画像とスムーズなゲームプレイを実現

    1 ミリ秒（MPRT）すばやい応答で、くっきり鮮明な画像とスムーズなゲームプレイを実現

    MPRT（動画応答時間）は、より直感的に応答性能を示す方法で、不鮮明なノイズが見られてからクリーンでくっきりした画像になるまでの時間を示します。1 ms MPRT のフィリップスモニターは、スミアやモーションブラーを効果的に排除し、ゲーミング体験を向上させるために、よりシャープで正確なビジュアルを提供します。スリル満点のゲームプレイに最適です。

    極めてスムーズですばらしい映像を実現する 120Hz の更新レート

    極めてスムーズですばらしい映像を実現する 120Hz の更新レート

    オーバークロック可能な 120Hz リフレッシュレートにより、スキップフレームが減り、敵の動きを鮮明に把握し、スムーズなモーションで容易に仕留めることができます。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      21.5 インチ／54.5 cm
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      IPS テクノロジー
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.2493 x 0.241 mm
      Brightness
      250  cd/m²
      Display colors
      約 1677 万色
      Color gamut (typical)
      Adobe RGB 83.31％、DCI-P3：78.55％、sRGB：102.08％、NTSC 86％*
      Contrast ratio (typical)
      1000:1
      SmartContrast
      メガインフィニティ DCR
      Response time (typical)
      4 ミリ秒（GTG）*
      Viewing angle
      • 178º（横）／178º（縦）
      • @ C/R > 10
      Picture enhancement
      SmartImage
      Maximum resolution
      1920 x 1080 @ 100 Hz（オーバークロック 120 Hz）*
      Effective viewing area
      478.656 x 260.28mm
      Scanning Frequency
      VGA：30～85 kHz（横）／48～75 Hz（縦）、HDM：30～140 kHz（横）／48～120 Hz（縦）
      sRGB
      Flicker-free
      Pixel Density
      105 PPI
      LowBlue Mode
      Display Screen Coating
      アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
      MPRT
      1 ms*
      EasyRead
      Adaptive sync (VRR)

    • コネクティビティー

      Signal Input
      VGA x 1、HDMI 1.4 x 1
      Sync Input
      個別の同期
      Audio (In/Out)
      オーディオ出力
      HDCP
      HDCP 1.4（HDMI）

    • 利便性

      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 11 / 10
      User convenience
      • 電源オン／オフ
      • メニュー
      • 明るさ
      • 入力
      • SmartImage
      OSD Languages
      • ポルトガル語（ブラジル）
      • チェコ語
      • オランダ語
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      • スウェーデン語
      • 繁体字中国語
      • トルコ語
      • ウクライナ語
      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）

    • スタンド

      Tilt
      -5/20  度

    • 電源

      Power supply
      • 内蔵
      • 100-240VAC、50-60Hz
      Off mode
      0.3 W（標準）
      On mode
      14.51 W（標準）
      Standby mode
      0.5 W（標準）
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      Packaging in mm (WxHxD)
      595 x 376 x 110  mm
      Product without stand (mm)
      494 x285 x 41  mm
      Product with stand(max height)
      494 x 380 x 180  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      4.12  kg
      Product with stand (kg)
      2.40  kg
      Product without stand (kg)
      2.05  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40  ℃
      MTBF
      50,000 時間（バックライトを除く）  時間
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60  ℃

    • 耐久性

      Environmental and energy
      RoHS
      Recyclable packaging material
      100  ％
      Specific Substances
      PVC／BFR フリーのハウジング

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • CB
      • CE マーク
      • EnergyStar
      • PSB
      • PSE
      • BSMI
      • VCCI
      • UKCA
      • EMF
      • FCC
      • ICES-003

    • キャビネット

      Color
      ブラック
      Finish
      テクスチャー

    Badge-D2C

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    • Adobe RGB および DCI-P3 範囲（CIE1976）、sRGB 領域（CIE1931）、NTSC 領域（CIE1976）。
    • 最適な出力性能を得るために、このフィリップスディスプレイの最高解像度とリフレッシュレートに対応するグラフィックカードを必ず使用してください。
    • 応答時間値は SmartResponse に相当
    • MPRT ではモーションブラー軽減のために明るさを調整するため、MPRT がオンの間は明るさを調整できません。モーションブラーを軽減するには、画面のリフレッシュと同期して LED バックライトを発光するため、明るさの変化が顕著になる可能性があります。
    • MPRT はゲーム向けに最適化されたモードです。MPRT をオンにすると明らかな画面のちらつきの原因になる場合があるため、ゲーミング機能を使用していないときはオフにすることをお勧めします。
    • このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。
    • 実際のモニターは図と異なる場合があります。

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