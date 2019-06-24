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    液晶モニター

    226E9QDSB/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    細部まで鮮明でくっきりとした映像

    このスタイリッシュな高性能モニターは、限界のない視聴体験を提供します。ワイドビューディスプレイにより、正面のどの角度から見てもくっきりとした鮮明な映像を楽しむことができます。また、ちらつき防止テクノロジーにより、長時間の視聴でも目の疲れを軽減します。

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    液晶モニター

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    細部まで鮮明でくっきりとした映像

    • E Line
    • 22（21.5 インチ／54.6 cm 対角）
    • 1920 x 1080（フル HD）
    IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

    IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

    IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

    細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

    細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

    画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。

    AMD FreeSync™ テクノロジーがストレスのないスムーズなゲームプレイを実現

    AMD FreeSync™ テクノロジーがストレスのないスムーズなゲームプレイを実現

    ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。この新しいフィリップスのモニターならそんな心配は不要です。AMD FreeSync™ テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかでアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。

    縁が狭く、シームレスな外観

    縁が狭く、シームレスな外観

    フィリップスの新型ディスプレイは、縁を極限まで狭くすることにより視界を邪魔する面積を最小限にして、表示サイズの最大化を可能にしています。ゲーム、グラフィックデザイン、プロフェッショナルアプリケーションなど、マルチディスプレイやタイリングのセットアップに特に適しており、1 つの大型ディスプレイの感覚で使用できます。

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

    目に優しいローブルーモード

    目に優しいローブルーモード

    臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。

    フル HD エンターテインメントを楽しめる HDMI 対応

    フル HD エンターテインメントを楽しめる HDMI 対応

    HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。

    国際基準に適合した環境にやさしい素材

    フィリップスは持続可能で環境にやさしい素材をモニターに使用しています。本体のプラスチック製部品、金属製シャーシ部品、梱包素材のすべてが、100％リサイクル可能です。一部のモデルでは、最大 65％に再生プラスチックを使用しています。RoHS 規格を厳守することにより鉛などの有毒物質を持続的に削減、排除します。CCFL バックライト搭載モニターの水銀含有量は大幅に減少し、また LED バックライト搭載モニターにはまったく含まれていません。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      21.5 インチ／54.6 cm
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      IPS テクノロジー
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.248 x 0.248 mm
      Brightness
      250  cd/m²
      Display colors
      約 1677 万色
      Contrast ratio (typical)
      1000:1
      SmartContrast
      20,000,000:1
      Response time (typical)
      4 ミリ秒（GTG）*
      Viewing angle
      • 178º（横）／178º（縦）
      • C/R > 10 の場合
      Picture enhancement
      SmartImage ゲーム
      Maximum resolution
      1920 x 1080 @ 75 Hz*
      Effective viewing area
      476.06（横）x 267.79（縦）
      Scanning Frequency
      30～83kHz（横）／50～76Hz（縦）
      sRGB
      Flicker-free
      Pixel Density
      102 PPI
      LowBlue Mode
      Display Screen Coating
      アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
      AMD FreeSync™ テクノロジー

    • コネクティビティー

      信号入力
      • VGA（アナログ）
      • DVI-D（デジタル、HDCP）
      • HDMI（デジタル、HDCP）
      Sync Input
      • 個別の同期
      • グリーンで同期
      Audio (In/Out)
      HDMI オーディオ出力

    • 利便性

      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      User convenience
      • 電源オン／オフ
      • メニュー
      • 音量（HDMI オーディオ出力）
      • 入力
      • SmartImage ゲーム
      OSD Languages
      • ポルトガル語（ブラジル）
      • チェコ語
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      • スウェーデン語
      • 繁体字中国語
      • トルコ語
      • ウクライナ語
      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA マウント（75x75mm）

    • スタンド

      Tilt
      -5/20  度

    • 電源

      Power supply
      • 外部
      • 100～240VAC、50～60Hz
      Off mode
      0.3 W 未満（typ.）
      On mode
      15.60 W（typ.）（EnergyStar 7.0 テスト方式）
      Standby mode
      0.5 W 未満（typ.）
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      スタンド使用時（mm）
      490 x 385 x 190  mm
      Packaging in mm (WxHxD)
      565 x 434 x 153  mm
      Product without stand (mm)
      490 x 297 x 35  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      4.17  kg
      Product with stand (kg)
      2.53  kg
      Product without stand (kg)
      1.97  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40  ℃
      MTBF
      50,000（バックライトを除く）  時間
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60  ℃

    • 耐久性

      Environmental and energy
      • EnergyStar 7.0
      • RoHS
      • 水銀フリー
      • WEEE
      Recyclable packaging material
      100  ％

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • CE マーク
      • FCC Class B
      • CU-EAC
      • TUV/ISO9241-307
      • VCCI
      • RCM
      • CECP
      • BSMI
      • PSB
      • MEPS
      • EPA
      • cETLus
      • UKRAINIAN

    • キャビネット

      Color
      ブラック／シルバー
      Finish
      光沢

    Badge-D2C

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    • 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
    • 最大解像度は HDMI 入力でのみ有効です。
    • 応答時間値は SmartResponse に相当
    • 2020 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD、AMD Arrow ロゴ、AMD FreeSync™ およびその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。その他の名称は識別のみを目的として記載されており、各企業の商標です。
    • 実際のモニターは図と異なる場合があります。

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