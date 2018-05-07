明るいライトで運転中の「ヒヤリ」をなくし、走行制御を高める

街灯が少ない道路を高速で走るときは、ヘッドライトの性能が大きく物を言います。思いがけない危険が身に迫ったときに大切なのは、どれだけすばやく対応できるかです。わずか一瞬の遅れでも安全性が大きく損なわれることがあります。フィリップス RacingVision ヘッドランプを使えば、道路がどのような状況であれ、危険な状況をすばやく判断して適切に自動車をコントロールすることができます。