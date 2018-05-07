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法的要件を満たす最強クラスのハロゲンランプ
フィリップス RacingVision 自動車用バルブは情熱的なドライバーに最適です。明るさが最大 150％アップした驚異的な性能で、よりすばやく対応でき、安全性を向上できるだけでなく、エキサイティングな走行も体験できます。さらに詳細をみる
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夜間の運転では、視認性を極力高めたいものです。遠くまではっきりと見通せれば、道路で何が起きてもすばやく対応することができるからです。フィリップス RacingVision ヘッドランプは従来の 1.5 倍まで明るくなり、視認性がアップ。純正ハロゲンバルブよりも強力な照射光で、先にある障害物をより早く発見することができます。これで安全で快適なドライブが楽しめます。
明るい照射光で、より安全に運転することができます。フィリップス RacingVision ヘッドライトは、最適化された配列の高精度フィラメント、最大 13 バールの高圧封入ガス、高精度クロームコーティングと高品質 UV カットクオーツガラスを備えた自動車用ライトの新基準を打ち立てる品質を持っています。性能と視認性を追求して開発されたこのヘッドライトバルブで、余裕のある落ち着いたドライブをお楽しみください。
スポーツドライブを楽しむドライバーは自動車の性能を高めたいという欲求をもっています。道路を従来よりも 1.5 倍明るく照らすフィリップス RacingVision は、オフロードでもオンロードでもドライブを満喫できるライトです。
街灯が少ない道路を高速で走るときは、ヘッドライトの性能が大きく物を言います。思いがけない危険が身に迫ったときに大切なのは、どれだけすばやく対応できるかです。わずか一瞬の遅れでも安全性が大きく損なわれることがあります。フィリップス RacingVision ヘッドランプを使えば、道路がどのような状況であれ、危険な状況をすばやく判断して適切に自動車をコントロールすることができます。
夜間の運転では視覚能力が極端に低くなります。夜間走行時や対向車のライトを浴びたときは、物を識別する能力が大きく低下するため、道路上の歩行者や障害物の発見が難しくなります。フィリップス RacingVision ヘッドライトバルブは、遠方にある物に焦点を当てたり識別するのに適した色温度（H4 と H7 が選択可能）を採用しており、安全性が高まります。物がはっきり見える状態で夜間の運転を楽しみましょう。
フィリップスは、OEM 市場とアフターマーケット品市場で高品質の製品を製造しています。厳しい社内基準に従ってテストされた製品は、走行中の安全性と快適性を最大限に高める設計が施されています。徹底したテスト、品質管理、認定（ISO 9001、ISO 14001、QSO 9000）を通じて ECE 認証の最高基準を満たしており、まさに信頼に足る品質の代名詞です。
夜間、特に冬場は特にヘッドライトがしっかり機能していることを確認しましょう。冬用タイヤを履いて冬期の運転に臨むように、暗く危険な走行環境となる冬期には高い視認性を持つランプが必要です。フィリップス RacingVision ヘッドランプバルブは厳しい走行環境でもしっかりと照射、道路を照らしてくれるので安心して毎日のドライブが楽しめます。
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