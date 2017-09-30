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6500K の蒼白 LED 光へ
フィリップス X-tremeUltinon LED T10 は、純正バルブからの印象を変えたいドライバーに最適です。色温度 6500K の蒼白光がヘッドランプ内ポジションランプの存在感を際立たせます。さらに詳細をみる
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純正バルブからの交換で、車の印象をスタイリッシュに。またフィリップス X-treme Ultinon／Ultinon シリーズの HID バルブや LED バルブとの色合わせにもオススメ。
LED バルブへの交換は「自分と相手の視認性を高める」「ドレスアップ」が可能です。ストップ／ブレーキランプにはより明るい鮮明な赤色 LED 光を、ポジション/バックランプには明るい白色 LED 光。フィリップスの Ultinon LED シリーズは各種用途にあった LED バルブを取り揃えています。
フィリップスの CeraLight テクノロジーは、特許取得済みの独自開発したセラミック素材のケーシング技術で、熱および振動による損傷から LED 製品を保護しています。CeraLight を使用した T10 LED バルブは長期使用を前提に設計されており、早期不点灯等の故障から守ります。
フィリップスのエクストリームアルティノン LED バルブシリーズは、リフレクターを活かした配光により LED 光の分散機能を高め、後退、停止、ウインカー問わず、照らされるべき場所に確実に照射されるように設計されています。広範囲で均等な光の照射により、明るく照らされるだけでなく、相手のドライバーによる被視認性も高まります。
100 年以上の歴史をもつフィリップスの照明は、先進の技術で、自動車業界の高い評価を得ています。「フィリップス自動車グレード品質」製品は、厳正な品質管理プロセス（適用される ISO 基準を含む）に従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。フィリップスのランプが大手自動車メーカーに選ばれる理由は、それが高品質の代名詞だからです。フィリップスが誇る先進の LED 照明システムは、安全で快適かつ楽しい運転をお楽しみください。
純正バルブ同等サイズのため、純正白熱球バルブと交換するだけ。手軽に LED への交換が可能です。製品取付時は専門店などのメカニックへ依頼することをお勧めいたします（純正 LED テールランプ装着車輌など、一部取付できない車種があります）。
セールスポイント
製品仕様
寿命
光の特性
電源仕様
注文情報
パッケージデータ
梱包製品情報
外装箱情報
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