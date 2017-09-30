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ブレーキ時にすばやい点灯反応で、応答性に優れた LED ストップランプ
鮮やかな色のランプで、スタイリッシュな走りを実現。Philips Ultinon LED（P21W）ストップランプ用バルブは明るく鮮やかな赤色で見た目もスマート。安全かつスタイリッシュにシグナルを送ります。さらに詳細をみる
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LED バルブへの交換は「自分と相手の視認性を高める」「ドレスアップ」が可能です。ストップ／ブレーキランプにはより明るい鮮明な赤色 LED 光を、ポジション/バックランプには明るい白色 LED 光。フィリップスの Ultinon LED シリーズは各種用途にあった LED バルブを取り揃えています。
車両の動きをシグナルで知らせることは、自分の身を守るうえで非常に重要です。衝突を避けるために、相手はあなたがしようとしていることを把握する必要があるからです。明るいシグナルランプにより車両の視認性が高まり、安全性が向上します。フィリップス Ultinon LED シグナルランプは、それがバックランプ、ポジションランプまたはブレーキランプであるかを問わず、ドライバーが求める性能を発揮するため、相手のドライバーがあなたの動きに対応するうえで欠かせない時間的余裕が増します。
白熱球は点灯開始から最高輝度に達するまで時間を必要とするのに比べ、LED バルブは瞬時に点灯します。その時間差は一瞬かもしれませんが、ブレーキにおいては重要です。例えば時速 100km で走行している場合、4/10 秒の反応の遅れは車 2.5 台分 11m の反応の遅れに繋がります。 LED バルブの瞬時点灯は後継車の追突リスク減に貢献します。
フィリップスのアルティノン LED バルブシリーズは、均等に配置された LED により光の分散機能を高め、後退、停止、照らされるべき場所に確実に照射されるように設計されています。広範囲で均等な光の照射により、明るく照らされるだけでなく、相手のドライバーによる被視認性も高まります。
100 年以上の歴史をもつフィリップスの照明は、先進の技術で、自動車業界の高い評価を得ています。「フィリップス自動車グレード品質」製品は、厳正な品質管理プロセス（適用される ISO 基準を含む）に従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。フィリップスのランプが大手自動車メーカーに選ばれる理由は、それが高品質の代名詞だからです。フィリップスが誇る先進の LED 照明システムは、安全で快適かつ楽しい運転をお楽しみください。
純正バルブ同等サイズのため、純正白熱球バルブと交換するだけ。手軽に LED への交換が可能です。製品取付時は専門店などのメカニックへ依頼することをお勧めいたします（純正 LED テールランプ装着車輌など、一部取付できない車種があります）。
セールスポイント
製品仕様
寿命
光の特性
電源仕様
注文情報
パッケージデータ
梱包製品情報
外装箱情報
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