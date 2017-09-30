ストップランプの輝度を強化して安全性を向上

車両の動きをシグナルで知らせることは、自分の身を守るうえで非常に重要です。衝突を避けるために、相手はあなたがしようとしていることを把握する必要があるからです。明るいシグナルランプにより車両の視認性が高まり、安全性が向上します。フィリップス Ultinon LED シグナルランプは、それがバックランプ、ポジションランプまたはブレーキランプであるかを問わず、ドライバーが求める性能を発揮するため、相手のドライバーがあなたの動きに対応するうえで欠かせない時間的余裕が増します。