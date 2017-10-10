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より明るく、見やすく、より強く。
フィリップス X-tremeUltinon LED ヘッドランプは、特許取得済みの 2 つの技術 SafeBeam と AirFlux 採用。Safe Beam はグレア光を極力抑え、運転時に必要な照らしたい路面に 200％の LED 光を照射します。また LED から生まれる熱を AirFlux により効率よく排出し LED のパフォーマンスを維持します。さらに詳細をみる
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フィリップス X-treme Ultinon LED ライトは、複雑な構造を持つプロジェクターヘッドライト向けに設計されています。一方で、リフレクターへの装着も効果的です。ヘッドランプ形状を問わず、幅広い車種にお使いいただけます。
夜間走行の難易度は、ヘッドライトの性能に大きく左右されます。安全な運転には、前方視野と周辺視野をともに良好に保つことが重要です。明るいビームを放つフィリップス X-treme Ultinon LED ヘッドランプなら、視認性は最高で 200％改善されます。ヘッドランプ機能において重要な「路面上の明るさ」と「配光設計」にこだわったシリーズです。視認性が高まれば、操縦の正確性と反応速度が上がり、走行の安全性も高まります。
色温度：6000K のフィリップス X-tremeUltinon LED ヘッドランプは、昼の光のような明るい白色光を生み出しています。視野がはっきりすることで、障害物等を見つけやすくなり、より安全な運転が可能になります。また明るいライトにより、目をこらして前方の地形を確認する必要がないため、夜の運転を快適に楽しむことができます。
フィリップス X-tremeUltinon LED ヘッドランプは、ヘッドランプに装着されている純正ハロゲンバルブの印象からぐっと変えたいドライバーに最適です。6000K のホワイト LED 光がヘッドランプの存在感を際立たせます。
ルーメン値が高いバルブが実用面で明るいとは限りません。LED から照射された光が純正バルブ配光で照射されるかが重要なのです。配光設計がしっかりなされていない場合、明るすぎる照射光は、路面を照射せず、対向車を幻惑させるグレアを発生する可能性があるからです。SafeBeam 技術を搭載した当製品は、純正ハロゲンバルブ配光に基づき、ヘッドランプに必要な部分に照射光を集中させます。照射光を正確にコントロールすることで、視認性をさらに高め、夜間や悪天候運転時のサポートをします。
明るくスタイリッシュなヘッドライトバルブを手に入れたいが、バルブがすぐに切れるようでは困ります。これが従来のヘッドライトの欠点でした。強力な光を放つバルブはそれだけ寿命も短かったのです。その一方で LED は高い照度を保ちながらも大幅に長寿命化できます。フィリップス X-tremeUltinon LED 製品は、AirFlux という排熱技術により、LED のパフォーマンスを維持し LED の長寿命につなげます。
LED ヘッドランプは発熱するため、排熱/放熱をする必要があります。フィリップスの AirFlux／AirCool は排熱システムにあたります。フィリップス X-treme Ultinon LED ヘッドランプシリーズは AirFlux という技術で排熱を行なっています。ヒートシンクが煙突状の形状をしており、ファンを使わずにヒートシンク内に空気の流れを発生させる自然空冷式。これにより熱を取り除き、製品の長寿命化につなげています。
100 年以上の歴史をもつフィリップスの照明は、先進の技術で、自動車業界の高い評価を得ています。「フィリップス自動車グレード品質」製品は、厳正な品質管理プロセス（適用される ISO 基準を含む）に従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。フィリップスのランプが大手自動車メーカーに選ばれる理由は、それが高品質の代名詞だからです。フィリップスが誇る先進の LED 照明システムは、安全で快適かつ楽しい運転をお楽しみください。
ドライバーボックス一体型のコンパクトなデザインだから、純正ハロゲンバルブと交換するだけ。製品取付時は専門店などのメカニックへ依頼することをお勧めいたします（純正 LED ヘッドランプ装着車輌など、一部取付できない車種があります）。
セールスポイント
製品仕様
寿命
光の特性
電源仕様
注文情報
パッケージデータ
梱包製品情報
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