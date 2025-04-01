検索文字列

シェービング刃を使用した全身のお手入れは安全ですか？

に公開 2023 年 1 月 6 日

シェービング刃による体毛のお手入れの安全性については、以下の情報をご覧ください。

構成部品にシェービング刃を含むフィリップス製品はすべて、肌に負担をかけない設計となっています。フィリップスは皮膚科の専門家ではないため、個々のケースについて皮膚、毛、爪に関する助言を行うことはできません。

シェービング刃の付いたフィリップス製品を使用する前に、製品を目で見て点検し、シェービング刃が損傷していないか確認するようにしてください。シェービング刃の摩耗を最小限に抑えるために、キャップまたはコームを取り付けて、製品を安全に保管し、刃を外からの圧力や衝撃から保護するようにしてください。シェービング刃が損傷している場合は、当社のウェブショップまたは最寄りのお客様サポートで、直ちに交換してください。

シェービング刃は、（トリミングコームを使用して）首から下（ワキ、腕、脚、ビキニライン、デリケートゾーン）の体毛をトリミング／シェービングするためにのみ使用できます。シェービングヘッドまたはトリマーを外陰部（内側および外側）に使用する際は、必ずトリミングコームをシェービングヘッドに取り付けてください。顔や頭には使用しないでください。期待どおりの結果を得られないだけでなく、肌を傷める恐れがあります。

一部の製品には、デリケートゾーンなどの敏感な部位のお手入れ用の追加のアタッチメントが付属しています。これらのアタッチメントの詳しい使い方については、取扱説明書をご確認いただくか、当社までお問い合わせください。

それでもシェービング刃の付いたフィリップス製品の使用についてご不明な点がある場合は、このタイプの脱毛器がお肌に合うかどうかを検査できる医師または医療従事者に相談してください。
 

アフターケア

初めて使用する方や肌が非常に敏感な方は、軽い炎症が起こる可能性がありますが、心配する必要はありません。これは時間とともに消えます。シェービング後に、アルコールを含まないマイルドなモイスチャライジングクリームを使用することをお勧めします。炎症が 3 日以上続く場合は、皮膚科医の診察を受けてください。
 

