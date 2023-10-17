フィリップスシェーバーを清潔かつ衛生的で、正常に動作するよう維持するには、クリーニングシステムのカートリッジを定期的に交換する必要があります。



この FAQ では、フィリップスクイッククリーンポッド（図の右側）とスマートクリーン（図の左側）のカートリッジを交換する方法と時期について説明します。



注：自動クリーニングシステムは、手動による徹底的なクリーニングに代わるものではありません。シェーバーは、月に 1 回以上しかりクリーニングすることをお勧めします。詳細については取扱説明書をご覧ください。