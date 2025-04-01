五角形のシェービングヘッドの中心部に小孔があるフィリップスシェーバーのモデル（図 1）は、フィリップスクイッククリーンポッド（図 2）を使用して簡単にクリーニングすることができます。

ただし、すべてのシェーバーに自動クリーニングプログラムが付属しているわけではありません。ご使用のシェーバーに付属しているかを確認するには、シェーバーを逆さまにして電源ボタンを押してみてください。

シェーバーのディスプレイに 3 つの水滴のアニメーションが表示された場合、自動クリーニングプログラムが搭載されており、プログラムが完了すると自動的に電源が切れます。

3 つの水滴のアニメーションが表示されない場合は、自動クリーニングプログラムが搭載されていません。クイッククリーンポッドを使用して洗浄することはできますが、特定の洗浄サイクルには対応しておらず、洗浄が完了したらシェーバーを手動でオフにする必要があります。

シェーバーがクイッククリーンポッドに対応していない場合は、フィリップスの防水または耐水シェーバーであれば、すべて水道の冷水またはぬるま湯を使って洗浄できます。シェーバーの背面に、蛇口またはシャワー／バスタブの小さなアイコンが付いているか確認してください。これらのアイコンのいずれかが表示されている場合、シェーバーを水道水で洗浄できます。