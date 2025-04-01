検索文字列

クイッククリーニングポッドに対応しているフィリップスシェーバーはどれですか？

に公開 2025 年 3 月 5 日

五角形のシェービングヘッドの中心部に小孔があるフィリップスシェーバーのモデル（図 1）は、フィリップスクイッククリーンポッド（図 2）を使用して簡単にクリーニングすることができます。

ただし、すべてのシェーバーに自動クリーニングプログラムが付属しているわけではありません。ご使用のシェーバーに付属しているかを確認するには、シェーバーを逆さまにして電源ボタンを押してみてください。

  • シェーバーのディスプレイに 3 つの水滴のアニメーションが表示された場合、自動クリーニングプログラムが搭載されており、プログラムが完了すると自動的に電源が切れます。
  • 3 つの水滴のアニメーションが表示されない場合は、自動クリーニングプログラムが搭載されていません。クイッククリーンポッドを使用して洗浄することはできますが、特定の洗浄サイクルには対応しておらず、洗浄が完了したらシェーバーを手動でオフにする必要があります。

シェーバーがクイッククリーンポッドに対応していない場合は、フィリップスの防水または耐水シェーバーであれば、すべて水道の冷水またはぬるま湯を使って洗浄できます。シェーバーの背面に、蛇口またはシャワー／バスタブの小さなアイコンが付いているか確認してください。これらのアイコンのいずれかが表示されている場合、シェーバーを水道水で洗浄できます。 

このページの情報は次のモデルに適用されます： X9002/05 , X9000/30 , XP9204/30 , XP9202/20 , XP9201/30 , XP9205/05 , SP9886/36 , S9987/30 , S9986/30 , S9986/50 , S9982/30 , SP9883/36 , S5889/60 , SP9841/32 , SP9840/32 , S9985/30 , S9987/59 , S9982/54 , S9985/50 , S7786/54 , S7786/50 , S5588/30 , S5586/50 , S7782/57 , S5588/25 , S9161/12 , S9781/31 , S9041/43 , S6680/26 , S5941/27 , S9031/37 , S7910/16 , S7970/26 , S7930/16 , S6610/11 , SP9820/12 , S6620/11 , S6630/05 , S5041/05 , S8960/27 , S8980/11 , S9185/45 , S9185/37 , S5351/05 , S5060/05 , SP9860/14 , SP9861/13 , SP9863/16 , S7560/12 , S7561/12 , S7560/26 , S5040/05 , S8960/11 , S5216/06 , S5050/05 , S5072/06 , S5214/06 , S5215/06 , S5397/12 , S5397/26 , S9090/43 , S8980/13 , S5252/12 , S5251/12 , S9731/33 , S5395/26 , S9551/12 , S9552/26 , S5272/12 , S7520/12 , S9186/12 , S7521/26 , S5076/06 , S5212/12 , S5335/12 , S5395/12 , S9185/12 , S7521/12 , S9185/26 , S5273/12 , S5396/12 , S9732/33 , S9551/26 , S7520/26 , S5086/06 , S5213/12 , S5231/12 , S9552/12 , S9186/26 , S9712V/33 , S9711V/33 , S9182/26 , S9181/12 , S9181/26 , S9182/12 , S9511/12 , S9511/26 , S9512/12 , S9512/26 , S5390/12 , S5391/12 , S5230/12 , S5330/12 , S5075/06 , S5211/12 , S5210/12 , S5085/06 , S5271/12 , S5270/12 , S5390/26 , S7311/12 , S7310/26 , S7311/26 , S7310/12 , S9712/33 , S9711/33 , S9522/26 , S9522/12 , S9521/26 , S9521/12 , S9152/26 , S9152/12 , S9151/26 , S9151/12 , S9031/26 . その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください より少ない製品番号を表示するには、ここをクリックしてください

