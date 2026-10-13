フィリップスノーズエチケットカッターの使用方法

刃が両側に付いているモデルなど、安心保護ガード構造のノーズエチケットカッターは、刃が肌に直接あたりにくくなっています。安心保護ガードにより、毛は根元を少し残してカットされます。切り傷や埋もれ毛、毛の引き抜きを防ぎつつ、すっきりトリミングできます。



カッターを鼻に挿入します。さまざまな向きに生えている毛を捉えるために、トリミングヘッドを鼻の中で適切に回転させます。トリミングヘッドは鼻孔の奥に入れすぎないでください。ロータリーチップ付きのヘッドの場合は約 5 mm、リニアチップ付きのヘッドの場合は約 12 mm 入れます。回転させるときは、トリマーの平らな側を肌に当てるようにすると、くすぐり感を抑えることができます。



眉毛をトリミングする際は、必ずトリミングヘッドに眉毛コームを取り付けてください。コームを使用することで、眉毛を目的の長さにカットできます。