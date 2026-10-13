フィリップスサポート
フィリップスノーズエチケットカッターの使用方法
フィリップスノーズエチケットカッターは、鼻毛／耳毛／眉毛を快適にトリミングする多機能デバイスです。ノーズエチケットカッターの使用方法については以下のビデオをご覧ください。また、詳しい使用手順については以下のセクションをご覧ください。
刃が両側に付いているモデルなど、安心保護ガード構造のノーズエチケットカッターは、刃が肌に直接あたりにくくなっています。安心保護ガードにより、毛は根元を少し残してカットされます。切り傷や埋もれ毛、毛の引き抜きを防ぎつつ、すっきりトリミングできます。
カッターを鼻に挿入します。さまざまな向きに生えている毛を捉えるために、トリミングヘッドを鼻の中で適切に回転させます。トリミングヘッドは鼻孔の奥に入れすぎないでください。ロータリーチップ付きのヘッドの場合は約 5 mm、リニアチップ付きのヘッドの場合は約 12 mm 入れます。回転させるときは、トリマーの平らな側を肌に当てるようにすると、くすぐり感を抑えることができます。
眉毛をトリミングする際は、必ずトリミングヘッドに眉毛コームを取り付けてください。コームを使用することで、眉毛を目的の長さにカットできます。
この製品では、鼻毛と耳毛のトリミングに同じカッティングユニットを使用できます。
トリミングを始める前に、鼻や耳を拭いてワックス等が付いていないこと、および製品が清潔であることを確認してください。
ノーズエチケットカッターを使用した後も、毛が少し残るのは普通です。残った毛で（体内に微粒子が入らないようにする防衛システムとして）安全で快適な保護機能を果たせるよう、鼻毛は短くカットされます。使用後は毎回必ず製品をクリーニングしてください。
- 製品の電源をオンにして、カッター部分を鼻に挿入します。トリミングヘッドは鼻孔の奥（約 5 mm／12 mm）に入れすぎないでください。
- トリミングヘッドを鼻孔に出し入れするように動かします。トリミングヘッドを回転させて短くカットします。 トリミング刃が毛に当たるようにしてください。
- 使用後は毎回必ず製品をクリーニングしてください。
- 製品の電源をオンにして、トリミングヘッドを耳の縁に沿ってゆっくり動かし、余分な耳毛をカットします。トリミング刃が耳毛に当たるようにしてください。
- トリミングヘッドは外耳道に注意して挿入してください。トリミングヘッドは外耳道の奥（約 5 mm／12 mm）に入れすぎないでください。
- トリミングヘッドを回転させて、外耳道の余分な耳毛をカットします。
- 使用後は毎回必ず製品をクリーニングしてください。
- 眉毛を生えている方向にとかして整えます。
- 製品の電源がオフになっていることを確認します。眉毛用コームをトリミングヘッドにスライドさせて取り付けます。短い眉毛用コームは約 3 mm、長い眉毛用コームは約 5 mm に眉毛をトリミングします。
- 製品の電源をオンにします。
- 眉尻から眉頭に向かって（毛の流れに逆らって）コームを動かします。
- 使用後は毎回必ず製品をクリーニングしてください。
お使いの製品にキワ剃り用ヘッドが付属している場合は、このヘッドを使用してヒゲ、もみあげ、うなじを整えることができます。最も効果的にトリミングするには、コームの平らな部分を肌に当て、トリマーをゆっくりと動かします。毛の流れに逆らって軽く押し当てます。
細部用コームの種類は次のとおりです。
細部用コーム M = トリミング後の長さ 3mm
細部用コーム L = トリミング後の長さ 5mm
注：初めてキワ剃り用ヘッドを使用する場合は、コームを必ず取り付けてください。その後は、必要に応じてコームを取り付けたり取り外したりしてください。コームを付けずにキワ剃り用トリマーを使用すると、トリマーに触れるすべての毛がカットされますので注意してください。
このページの情報は次のモデルに適用されます： NT1650/17, NT5650/16, NT5600/16. その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください ›