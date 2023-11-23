フィリップスシェーバーで最高の仕上がりを得るにはどうすればよいですか？

フィリップスシェーバーを効果的にご使用いただくために、以下のガイダンスと方法をご参照ください。



プロのヒント：フィリップスシェーバーの剃り味が以前ほど良くないと感じたら、シェービングヘッドを取り外してしっかりとクリーニングすると、元の剃り味を取り戻せる場合があります。

シェーバーを準備する 快適で手間のかからない深剃りシェービングには、シェーバーの準備が必要です。シェーバーは毎使用後に洗浄し、バッテリーを充電して次のシェービングに備えておくことをお勧めします。また、必ず毎月シェービングヘッドを取り外して、しっかりと洗浄してください。



電池残量が少ない場合やシェービングヘッドが汚れている場合は、シェービングの性能が低下する可能性があります。シェーバーを良い状態に保つために、メンテナンスをしてください。



このセクションに含まれる情報の概要については、以下のビデオを参照してください（シェーバーのモデルが異なっても、フィリップスシェーバーすべてに同じ原則が適用されます）。詳細については、下記の情報をお読みください。



ヒント：タップ／クリックしてビデオを開始した後、ビデオの下部にある歯車のアイコンをタップ／クリックして、お好みの言語の字幕を有効にします（必要な場合）。

調整期間を設けて肌を慣らす 新品のフィリップスシェーバーを初めて使用する場合は、肌に馴染むのに時間がかかることがあります。最初の何回かはシェービング後に、肌に炎症が起きたように見えたり、少しヒリヒリしたりすることがあります。フィリップスシェーバーを少なくとも 21 日間は定期的に使用し、肌が慣れるまで時間をかけてください。



シェービング後は、刺激の少ない保湿剤、アフターシェーブローション、またはバームを使用して、ヒリヒリする肌を落ち着かせます。

長めのヒゲを事前にトリミングする 長いヒゲをシェーバーで剃ると、不快な感覚や引っ張られる感覚を伴うことがあります。



そのため、フィリップスでは、数日間ヒゲを剃っていない場合や、濃いヒゲが生えている場合は、事前にヒゲをトリミングすることを推奨しています。



フィリップスシェーバーの一部のモデルには、トリミングするためのトリミングアタッチメントが付属しています。または、スタンダードなヒゲトリマーを使用することもできます。

やさしくシェービングする 炎症を起こしやすいような敏感肌の方は特に、やさしくシェービングするようにしてください。シェービングヘッドをしっかりと、かつやさしく肌に当て、シェーバーを滑らせるようにします。



また、やさしく当てることでシェーバーと肌との摩擦が軽減されるため、より快適にシェービングすることができます。