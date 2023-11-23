フィリップスシェーバーのお手入れ方法を教えてください。

洗浄前 シェーバーは、損傷しないように洗浄前に必ず防水かどうかを確認してください。防水シェーバーには、ハンドルに小さな蛇口（図 1）またはバスタブ（図 2）の記号が印刷されています。ハンドルに蛇口と×マーク（図 3）が印刷されている場合は、水で洗浄しないでください。



シェーバーをコンセントから抜いてからクリーニングしてください。

毎使用後の洗浄 シェービングヘッドの周りに毛やゴミが蓄積するのを最小限に抑えるため、シェービングのたびにシェーバーを手早くクリーニングすることをお勧めします。



防水シェーバーの場合：シェーバーをオンにして、シェービングユニット全体（シェーバーの上部）をぬるま湯ですすぎます。シェーバーをオフにします。



シェーバーのモデルによっては、リリースボタンを押すか、上部を軽く引っ張ってシェービングユニットを開くことができます。開くと、シェービングユニットの内側を洗い流すことができます。次回のシェービング前にすべてを自然乾燥させます。以下のイラストは、代表的な防水シェーバー 2 機種のクリーニング方法を示しています。



ドライシェーバーの場合：シェーバーをオフにして、シェービングユニットの上面の抜け毛やゴミを吹き飛ばします。



シェーバーのモデルによっては、リリースボタンを押すか、上部を軽く引っ張ってシェービングユニットを開くことができます。開くと、シェービングユニットの内側を洗浄できます。これは、シェーバーに付属のクリーニングブラシ、または清潔で柔らかいペイントブラシ（または同様のもの）を使用して行うことができます。

スマートクリーンシステムとクイッククリーンポッド フィリップスシェーバーのスマートクリーンシステムまたはクイッククリーンポッドを使用している場合は、毎使用後に洗浄して衛生的にすることができます。クリーニングシステムを使用すると、上記の通常のクリーニング手順は不要になります。



ただし、月 1 回の念入りなクリーニングは引き続き必要です（詳細は下記参照）。

念入りな洗浄 シェーバーは、月に 1 回以上またはシェービング性能が低下した場合は念入りに洗浄することをお勧めします。

シェーバーを念入りに洗浄するには、シェービングヘッドを取り外す必要があります。



以下では、フィリップスシェーバーの代表的な 2 モデルにおけるシェービングヘッドの取り外し方と清掃の仕方を示したイラストをご覧いただけます。詳しい方法については、よくあるご質問の「フィリップスシェーバーのシェービングヘッドの取り外し方」の項目、またはシェーバーの取扱説明書をご参照ください。



防水シェーバーの場合：シェービングヘッドを取り外した後、カッターとガードを個別に洗浄できます。カッターとガードはそれぞれ固有のセットになっているため、混合しないようにしてください。洗浄後は、次のシェービングの前にすべての部品を自然乾燥させてください。



ドライシェーバーの場合：シェービングヘッドを取り外し、付属のクリーニングブラシ（または別の柔らかい清潔なブラシ）を使用して、シェービングヘッドを清掃します。カッターをガードから取り外し、目に見えるすべての毛を取り除きます。カッターとガードはそれぞれ固有のセットになっているため、混合しないようにしてください。

UV 充電器と UV Cube シェーバーをより衛生的に保ちたい場合は、定期的かつ念入りなクリーニング（上記セクションで詳述）と併せて、フィリップスの UV 充電器と UV Cube をご利用いただけます。 UV アクセサリーを使用する前にシェーバーを乾燥させてください。 注：UV 充電器および UV Cube は、特定のシェーバーモデルのみに対応しています。これらのアクセサリーはシェーバーに付着した細菌を除去するのに役立ちますが、クリーニングの代用として使用するものではありません。