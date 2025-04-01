検索文字列

フィリップスシェーバーのバッテリーは自分で交換できますか？

に公開 2025 年 3 月 5 日

当社では、フィリップスシェーバーの寿命を延ばし、環境への影響を軽減し、フィリップス製品のユーザーとしてより良い体験を提供するために、懸命に取り組んでいます。

保証期間中にフィリップスシェーバーが動かなくなった場合は、ここをクリックして修理または交換を依頼してください。リンク先のページは、製品が保証対象かどうかを判断するのにも役立ちます。

フィリップスシェーバーの多くが防水設計となっているため、認定サービスセンターでのバッテリー交換のみを推奨します。シェーバーの本体を開けると防水性が損なわれ、故障やけがにつながるおそれがあります。

ヒント：バッテリーの故障と間違われやすい多くの一般的な問題を解決するには、トラブルシューティングの記事「フィリップスシェーバーが動作しない」を参照してください。

フィリップス i9000 シリーズ

フィリップス i9000 シリーズのバッテリーは、シェーバーの製品寿命中（保証期間の満了後を含む）いつでもフィリップスサービスセンターにて交換できます。

このサービスを依頼するには、ここをクリックしてください。 

このページの情報は次のモデルに適用されます： XP9205/05 , SP9886/36 , X3053/00 , X3001/00 , X3052/00 , X3051/00 , X3003/00 , X3002/00 , S9987/30 , S9986/30 , S9986/50 , SP9840/32 , SP9841/32 , S5885/10 , S5885/60 , S5889/60 , SP9885/36 , SP9883/36 , S9982/30 , S9985/30 , S7886/50 , S7885/50 , S5881/10 , X5012/05 , X5006/00 , X5007/00 , S9697/50 , S9696/50 , S9697/31 , S9696/31 , S5445/03 , S9987/59 , S9985/50 , S5444/03 , SP9871/15 , S7786/50 , S5588/30 , S7786/54 , S3134/57 , S7782/57 , S5588/25 , S5586/50 , S3132/51 , S1334/41 , S9161/12 , S1232/41 , S9041/43 , S1231/41 , S9781/31 , PQ190/16 , S6680/26 , S5941/27 , S9031/37 , S7910/16 , S7970/26 , S7930/16 , SP9820/12 , S6630/05 , S6620/11 , S6610/11 , S3232/52 , S5041/05 , S8960/27 , S8980/11 , S9185/37 , S9185/45 , S5351/05 , S5060/05 , SP9861/13 , SP9860/14 , SP9863/16 , S1085/04 , S7560/12 , S1045/04 , S1041/03 , S1040/04 , S7560/26 , S1035/04 , S7561/12 , S1031/04 , S5040/05 , S8960/11 , PT729/21 , S5072/06 , S5214/06 , S5215/06 , S5216/06 , S5050/05 , S5397/26 , S5397/12 , S9090/43 , S8980/13 , PQ220/19 , S5252/12 , S5251/12 , S5395/26 , S9186/12 , S5076/06 , S9551/12 , S5212/12 , S9552/26 , S7521/26 , S9731/33 , S7520/12 , S5272/12 , S5335/12 , S5395/12 , AT791/16 , S9185/12 , S7520/26 , S5086/06 , S5213/12 , S5231/12 , S5273/12 , S5396/12 , S7521/12 , S9185/26 , S9186/26 , S9551/26 , S9552/12 , S9732/33 , S9712V/33 , S9711V/33 , S9181/26 , S9512/26 , S9512/12 , S9511/26 , S9511/12 , S9182/26 , S9182/12 , S9181/12 , S5075/06 , S5330/12 , S5390/12 , S5390/26 , S5391/12 , S5270/12 , S5271/12 , S5230/12 , S5211/12 , S5210/12 , S5085/06 , S7311/26 , S7311/12 , S7310/26 , PT761/14 , PT762E3/14 , PT763/14 , S7310/12 , RQ1167/12 , RQ1187/37 , RQ1187/43 , AT887/16 , AT885/16 , RQ1187/16 , RQ1257/16 , RQ1257/21 , RQ1258/21 , RQ1187/21 , RQ1295/16 , RQ1167/16 , RQ1168/30 , AT757/16 , AT755/16 , AT928/16 , AT758/16 , PQ217/19 , PT722/21 , PT732/14 , RQ1295/21 , RQ1285/21 , AT911/16 , RQ1251/16 , RQ1251/21 , RQ1265/21 , RQ1185/24 , RQ1275/16 , RQ1275/21 , RQ1252/21 , RQ1252/16 , HQ915/15 , AT910/16 , RQ1290/21 , AT890/16 , AT751/16 , PT735/14 , PT730/14 , PT725/14 , AT891/16 , AT754/16 , RQ1280/21 , RQ1150/16 , RQ1160/16 , RQ1250/21 , RQ1160/21 , RQ1260/21 , RQ1260/16 , RQ1250/16 , RQ1180/16 , HQ914/15 , HQ912/15 . その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください より少ない製品番号を表示するには、ここをクリックしてください

