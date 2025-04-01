当社では、フィリップスシェーバーの寿命を延ばし、環境への影響を軽減し、フィリップス製品のユーザーとしてより良い体験を提供するために、懸命に取り組んでいます。

保証期間中にフィリップスシェーバーが動かなくなった場合は、ここをクリックして修理または交換を依頼してください。リンク先のページは、製品が保証対象かどうかを判断するのにも役立ちます。

フィリップスシェーバーの多くが防水設計となっているため、認定サービスセンターでのバッテリー交換のみを推奨します。シェーバーの本体を開けると防水性が損なわれ、故障やけがにつながるおそれがあります。

ヒント：バッテリーの故障と間違われやすい多くの一般的な問題を解決するには、トラブルシューティングの記事「フィリップスシェーバーが動作しない」を参照してください。