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Sonicare アプリのブラッシングガイダンスの使用方法を教えてください。
一度の充電でフィリップスソニッケアー歯ブラシを使用できる回数
フィリップスソニッケアー歯ブラシにはどのようなアクセサリーがありますか？
フィリップスソニッケアー充電器で他の歯ブラシを充電できますか？
Philips Sonicare アプリに対応しているデバイスを教えてください。
フィリップスソニッケアー歯ブラシのバッテリー表示ランプが表す意味を教えてください。
フィリップスソニッケアー歯ブラシをソニッケアーアプリに接続する方法
フィリップスソニッケアー歯ブラシの過圧防止センサーの設定を再調整する方法
フィリップスソニッケアー歯ブラシの充電方法
フィリップスソニッケアー歯ブラシのお手入れ方法
フィリップスソニッケアーブラシを出荷時設定にリセットする方法
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