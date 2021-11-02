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  • 毎日のケアに適したフロッシングチップ 毎日のケアに適したフロッシングチップ 毎日のケアに適したフロッシングチップ

    Philips Sonicare F1 Standard nozzle ソニッケアーパワーフロッサー替えノズル

    HX3042/00

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    毎日のケアに適したフロッシングチップ

    ジェット水流で食べかすや歯垢を取り除くノズルです。

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    歯間の歯垢をしっかり取り除きます

    • 毎日の歯みがきに
    • 2 種類のチップ
    • フィリップスソニッケアーパワーフロッサー専用
    毎日の使用に適した設計

    毎日の使用に適した設計

    チップの切り替えや交換はカチッと差し込むだけでとても簡単。衛生的にご使用いただくために、フロッサーのチップは 6 ヶ月ごとの交換をお勧めします。

    技術仕様

    • 互換性

      互換性
      フィリップスソニッケアーコードレスパワーフロッサー＆フィリップスソニッケアーカウンタートップパワーフロッサー

    • 使いやすさ

      ノズル装着方式
      コードレスパワーフロッサーと併用時に、360 度回転して簡単に着脱可能
      ノズルの交換
      衛生的にお使いいただくため、ノズルは 6 ヶ月ごとに交換してください

    • 内容・付属品

      F1 スタンダードノズル
      2

    製品の仕様

    同梱物

    • 標準ノズル
    Badge-D2C

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