Philips Sonicare F1 Standard nozzle ソニッケアーパワーフロッサー替えノズル
毎日のケアに適したフロッシングチップ
ジェット水流で食べかすや歯垢を取り除くノズルです。 さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
Philips Sonicare F1 Standard nozzle ソニッケアーパワーフロッサー替えノズル
毎日のケアに適したフロッシングチップ
歯間の歯垢をしっかり取り除きます
- 毎日の歯みがきに
- 2 種類のチップ
- フィリップスソニッケアーパワーフロッサー専用
毎日の使用に適した設計
チップの切り替えや交換はカチッと差し込むだけでとても簡単。衛生的にご使用いただくために、フロッサーのチップは 6 ヶ月ごとの交換をお勧めします。
技術仕様
-
互換性
- 互換性
-
フィリップスソニッケアーコードレスパワーフロッサー＆フィリップスソニッケアーカウンタートップパワーフロッサー
-
使いやすさ
- ノズル装着方式
-
コードレスパワーフロッサーと併用時に、360 度回転して簡単に着脱可能
- ノズルの交換
-
衛生的にお使いいただくため、ノズルは 6 ヶ月ごとに交換してください
-
内容・付属品
- F1 スタンダードノズル
-
2
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。