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    Signage Solutions Q Line ディスプレイ

    98BDL3650Q/75

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    他とは一線を画す存在感

    フィリップス Q-Line 4K ウルトラ HD デジタルディスプレイは、情報をより魅力的に伝えます。信頼性が高く、インストールも簡単なこの Android 搭載サイネージソリューションは、リモート管理が可能な Wave に対応し、いつでもどこでも完全制御できます。

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    Signage Solutions Q Line ディスプレイ

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    他とは一線を画す存在感

    汎用性抜群でセットアップも簡単な 18/7 ディスプレイ

    • 98 インチ
    • ダイレクト LED バックライト
    • ウルトラ HD

    クラウドに接続してコンテンツを管理

    内蔵 HTML5 ブラウザを使用することで、クラウドに接続してコンテンツを管理できます。Chromium ベースのブラウザを使用してコンテンツをオンラインでデザインし、1 台のディスプレイに接続することも、ネットワークに接続することもできます。コンテンツは縦横どちらのモードでもフル HD 解像度で表示できます。また、Wi-Fi や RJ45 ケーブルを使用してディスプレイをインターネットに接続するだけで、WEBサイトを閲覧することができます。

    フェールオーバー。ディスプレイを決して空白表示にしません

    商用サイネージに不可欠なフェールオーバーは、万一、入力ソースやアプリケーションに不具合が生じても、自動的にバックアップコンテンツを再生表示する、革新的なテクノロジーです。事前に優先する入力端子（HDMIなど）と、バックアップする入力ソース（内蔵のメディアプレイヤーなど）を設定しておくだけで、優先する入力信号を受け付けない時に瞬時にバックアップすることができます。

    USB または内部メモリからコンテンツを簡単にスケジュール

    USB または内部メモリからコンテンツの再生スケジュールを簡単設定。再生開始時間と終了じ時間を設定することができます。

    ワイヤレスでの画面共有向けのインタラクティブ機能オプション

    既存の Wi-Fi ネットワークを使用してデバイスを瞬時に安全に接続したり、オプションの HDMI 相互ドングルを使用して、保護されたネットワークに接続することなく画面に直接キャストしたりすることもできます。

    Android SoC プロセッサ。 ネイティブ・ウェブアプリに対応.

    Android 10 SoC プラットフォーム搭載の、この勤勉なフィリップスプロフェッショナルディスプレイは、ネイティブの Android アプリに最適化済みで、ウェブアプリをディスプレイに直接インストールすることもできます。柔軟性と安全性に優れ、ディスプレイ仕様を常に最新の状態に保てます。

    波をとらえて革新的な成果を実現

    Wave で、フィリップス Q-Line ディスプレイのパワー、汎用性、インテリジェンスを遠隔から活用しましょう。この革新的なクラウドプラットフォームは、インストールとセットアップ、ディスプレイの監視と制御、ファームウェアのアップグレード、プレイリストの管理、電源スケジュールの設定を簡素化し、完全なコントロールを実現します。時間、電力、環境負荷の節減が可能です。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Diagonal screen size (metric)
      247.7  cm
      Diagonal screen size (inch)
      97.5  インチ
      Aspect ratio
      16:9
      Panel resolution
      3840 x 2160
      Pixel pitch
      0.56 x 0.56 mm
      Optimum resolution
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      Brightness
      400  cd/m²
      Display colors
      10 億 7000 万
      Contrast ratio (typical)
      1200:1
      Dynamic contrast ratio
      500,000:1
      Response time (typical)
      8  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  度
      Viewing angle (vertical)
      178  度
      Picture enhancement
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Progressive scan
      • Dynamic contrast enhancement
      Panel technology
      IPS
      Operating system
      Android 10
      Haze
      25％

    • コネクティビティー

      Audio output
      3.5mm jack
      Video input
      • USB 2.0 (x2)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x1)
      Audio input
      3.5 mm jack
      Other connections
      • micro SD
      • OPS
      External control
      • RS232C (in/out) 2.5 mm jack
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      • RJ45

    • 利便性

      Placement
      • Landscape (18/7)
      • Portrait (18/7)
      Tiled Matrix
      最大 3 x 3
      Keyboard control
      • Hidden
      • Lockable
      Remote control signal
      Lockable
      Signal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Ease of installation
      Smart Insert
      Energy saving functions
      Smart Power
      Network controllable
      • RS232
      • RJ45

    • サウンド

      Built-in speakers
      2 x 10 W RMS

    • 電源

      Mains power
      100～240V 以上、50/60 Hz
      Consumption (Typical)
      TBD  W
      Consumption (Max)
      TBD
      Standby power consumption
      <0.5 W
      Power Saving Features
      Smart Power
      Energy Label Class
      G

    • 対応解像度

      Computer formats
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      Video formats
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50,60 Hz
      • 2160p, 50, 60Hz

    • 質量／寸法

      Set Width
      2193.4  mm
      Product weight
      65.2  kg
      Set Height
      1255.3  mm
      Set Depth
      90  mm
      Set Width (inch)
      86.35  インチ
      Set Height (inch)
      49.42  インチ
      Wall Mount
      1000 mm x 400 mm、M8
      Set Depth (inch)
      3.54  インチ
      Bezel width
      15.9mm（左側／右側／上部）、20.1mm（底部）
      Product weight (lb)
      143.74  ポンド

    • 動作条件

      Altitude
      0～3000 m
      Temperature range (operation)
      0～40  ℃
      MTBF
      50,000  時間
      Temperature range (storage)
      -20～60  ℃
      Humidity range (operation)[RH]
      20～80％（結露なし）
      Humidity range (storage) [RH]
      5～95％（結露なし）

    • マルチメディアアプリケーション

      USB Playback Video
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • VP8
      USB Playback Picture
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB Playback Audio
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • 内蔵プレイヤー

      CPU
      Quad Core Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      Memory
      • 16GB
      • 3GB DDR

    • アクセサリー

      Included Accessories
      • IR sensor cable (1.8 m) (x1)
      • RS232 daisy-chain cable
      • Philips logo (x1)
      • AC Power Cord
      • AC Switch Cover
      • Quick start guide
      • Remote control & AAA batteries
      • RS232 cable
      • USB cover and screws
      • Wire Clamper (x3)

    • その他

      On-Screen Display Languages
      • Simplified Chinese
      • Traditional Chinese
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Russian
      • Spanish
      • Turkish
      • Japanese
      • Arabic
      Warranty
      3 年間のオンサイトサービス保証（ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません）。
      Regulatory approvals
      • CE
      • CB
      • FCC, Class A
      • VCCI
      • RoHS
      • UL

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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