フェールオーバー。ディスプレイを決して空白表示にしません

商用サイネージに不可欠なフェールオーバーは、万一、入力ソースやアプリケーションに不具合が生じても、自動的にバックアップコンテンツを再生表示する、革新的なテクノロジーです。事前に優先する入力端子（HDMIなど）と、バックアップする入力ソース（内蔵のメディアプレイヤーなど）を設定しておくだけで、優先する入力信号を受け付けない時に瞬時にバックアップすることができます。