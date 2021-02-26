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    Signage Solutions インタラクティブホワイトボード

    75BDL3552T/11

    インタラクティブな教室用ディスプレイ

    インタラクティブなフィリップス T ラインディスプレイにより、エンゲージメントを最大化し、コラボレーションを促進できます。このディスプレイはアンチグレアタイプで、Android を搭載しており、強化ガラス製のため毎日の過酷な使用に耐えることができます。また、最大 20 のタッチポイントを備えています

    この商品は販売を終了しました

    Signage Solutions インタラクティブホワイトボード

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    インタラクティブな教室用ディスプレイ

    マルチタッチテクノロジーを採用

    • 75型（74.5インチ）
    • Android 搭載
    • マルチタッチ
    CMND＆Control により、操作、監視、メンテナンス

    CMND＆Control により、操作、監視、メンテナンス

    ローカル（LAN）接続を介してディスプレイネットワークを構築できます。CMND＆Control を使用すれば、入力制御や表示ステータスの監視などの重要な機能を実行できます。1 画面でも 100 画面でも管理することが可能です。

    OPS スロットで、ケーブルなしで PC に統合

    OPS スロットで、ケーブルなしで PC に統合

    フルパワー PC または Android 搭載 CRD50 モジュールを直接フィリップスプロフェッショナルディスプレイに統合。OPS スロットには、電源を含め、スロットインソリューションの実行に必要なすべての接続が含まれています。

    20 のタッチポイントによるマルチタッチテクノロジー

    最大 20 のタッチポイントを同時に使用して、記憶に残るインタラクティブ体験を創造しましょう。このディスプレイは、コラボレーションやコンテスト的な用途に最適で、あらゆるコンテンツと視聴者を繋ぎます。教育、公共施設、企業、接客、小売などで優れた性能を発揮します。タッチパネルは HID に準拠しており、プラグアンドプレイ操作が可能です。

    内蔵のホワイトボードモード

    ホワイトボードモードで迅速なコラボレーションを促進できます。この機能を有効にするだけで、ディスプレイが真っ白なキャンバスに早変わりします。このキャンバスは、複数のユーザーが専用の表示マーカーを使用するか、手描きで描くことができます。画面上のあらゆるものをキャプチャして、印刷やファイル共有を簡単に行うことができます。

    ワイヤレス画面共有と高度なコラボレーション

    ワイヤレス画面共有機能により、複数のデバイスを同時に接続して、必要に応じてコンテンツをすばやく切り替えることができます。既存の Wi-Fi ネットワークを使用してデバイスを瞬時に安全に接続したり、オプションの HDMI 相互ドングルを使用して、保護されたネットワークに接続することなく画面に直接キャストしたりすることもできます。

    Android：独自のアプリを実行することも、お気に入りのアプリを選んで実行することも可能

    ディスプレイに Android OS を搭載。世界中で最も進んだ OS を活用して独自のアプリをディスプレイに直接保存することができます。また、大規模なライブラリから Android アプリを選択して、そこからコンテンツを再生することもできます。内蔵スケジューラーを使えば、お客様や時間帯に応じてアプリやコンテンツのスケジュールを設定できるほか、自動回転機能を使って、ディスプレイを回転させるのと同じくらい簡単に、縦横自在にコンテンツを表示することもできます。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Diagonal screen size (metric)
      189.3  cm
      Diagonal screen size (inch)
      74.5  インチ
      Aspect ratio
      16:9
      Panel resolution
      3840 x 2160
      Pixel pitch
      0.4296 x 0.4296 mm
      Optimum resolution
      3840 x 2160（60Hz の場合）
      Brightness
      420  cd/m²
      Display colors
      10 億 7,000 万
      Contrast ratio (typical)
      1200:1
      Dynamic contrast ratio
      500,000:1
      Response time (typical)
      8  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  度
      Viewing angle (vertical)
      178  度
      表面の仕様
      アンチグレアコーティング
      Panel technology
      IPS
      Operating system
      Android 9

    • コネクティビティー

      Audio output
      3.5 mm ジャック（x2）
      Video input
      • DisplayPort1.2（x1）
      • DVI-I（x1）
      • HDMI 2.0（x4）
      • USB 2.0（x2）
      • USB 3.0（x2）
      • USB-C
      Audio input
      3.5 mm ジャック（x1）
      Other connections
      OPS
      Video output
      • DisplayPort1.2（x1）
      • DVI-D（x1）
      • HDMI 2.0（x1）
      External control
      • IR（入力／出力）3.5 mm ジャック
      • RJ45
      • RS232C（入力／出力）2.5 mm ジャック
      Wi-Fi
      IEEE 802.11 a／b／g／n／ac

    • 利便性

      Placement
      横（18/7）
      Screen saving functions
      ピクセルシフト、低輝度
      Keyboard control
      • 非表示
      • ロック可能
      Remote control signal
      ロック可能
      Signal loop through
      • IR ループスルー
      • DisplayPort
      • RS232
      Ease of installation
      スマートインサート
      Energy saving functions
      SmartPower
      Other convenience
      キャリングハンドル
      画質調整機能
      色温度、ガンマカーブ等の詳細設定が可能
      Network controllable
      • RS232
      • RJ45

    • サウンド

      Built-in speakers
      2 x 20W RMS

    • 電源

      Mains power
      100 ～ 240 VAC、50/60 Hz
      Consumption (Typical)
      190  W
      Consumption (Max)
      380 W
      Standby power consumption
      0.5 W 未満
      Power Saving Features
      SmartPower

    • 対応解像度

      Computer formats
      • 1600 x 1200、60 Hz
      • 1360 x 768、60 Hz
      • 1024 x 768、60、70Hz
      • 1152 x 864、60、70、75Hz
      • 1152 x 900、66Hz
      • 1280 x 720、60、70Hz
      • 1280 x 768、60、75Hz
      • 1280 x 800、60、75Hz
      • 1280 x 960、60 Hz
      • 1280 x 1024、60、67、75Hz
      • 1366 x 768、60 Hz
      • 1400 x 1050、60、75Hz
      • 1440 x 1050、60Hz
      • 1440 x 900、60、75Hz
      • 1600 x 900、60Hz
      • 1680 x 1050、60Hz
      • 1920 x 1080、60 Hz
      • 1920 x 1200、60 Hz
      • 3840 x 2160、24、25、30、60Hz
      • 640 x 350、70Hz
      • 640 x 480、60、67、72、75 Hz
      • 800 x 600、56、60、72、75 Hz
      • 832 x 624、75Hz
      • 848 x 480、60Hz
      • 960 x 720、75Hz
      Video formats
      • 1080p、50、60 Hz
      • 720p、50、60 Hz
      • 1080i、50、60 Hz
      • 480p、60 Hz
      • 4K x 2K
      • 576p、50 Hz
      • 720p、60Hz

    • 質量／寸法

      スマートインサートマウント
      100mm x 100mm、6xM4L6
      Set Width
      1715.50  mm
      Product weight
      53.0  kg
      Set Height
      993.70  mm
      Set Depth
      80.8 mm（ウォールマウント時）／108.7（スピーカーカバーを含む）  mm
      Set Width (inch)
      67.54  インチ
      Set Height (inch)
      39.12  インチ
      Wall Mount
      600（横）× 400（縦）mm、M8
      Set Depth (inch)
      3.18（ウォールマウント時）／4.28（スピーカーカバーを含む）  インチ
      Bezel width
      16.30 mm（イーブン）
      Product weight (lb)
      116.85  ポンド

    • 動作条件

      Altitude
      0～3000 m
      Temperature range (operation)
      0～40  ℃
      MTBF
      30,000  時間
      Relative humidity
      20～80％（動作時）、5～95％（保管時）  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60  ℃

    • マルチメディアアプリケーション

      USB Playback Video
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • MPEG
      • WEBM
      • WMV
      USB Playback Picture
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      USB Playback Audio
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • 内蔵プレイヤー

      CPU
      MTK5680
      GPU
      DDR4 4GB
      Memory
      4GB RAM
      Storage
      32 GB eMMC

    • アクセサリー

      Included accessories
      • AC 電源コード
      • RS232 ケーブル
      • リモコン
      • リモコン用電池
      • クイックスタートガイド
      • HDMI ケーブル
      • IR センサーケーブル（1.8 M）
      • 保証書
      Included Accessories
      • クリーニングクロス（x1）
      • フィリップスロゴ（x1）
      • タッチペン（x2）
      • USB カバー（x1）
      • USB タイプ C - C ケーブル（x1）
      • USB A - B ケーブル（3 m）（x1）
      • DVI-D ケーブル（1.8m）

    • その他

      On-Screen Display Languages
      • アラビア語
      • 英語
      • フランス語
      • ドイツ語
      • イタリア語
      • 日本語
      • ポーランド語
      • スペイン語
      • トルコ語
      • ロシア語
      • 簡体字中国語
      • 繁体字中国語
      • ポルトガル語
      • デンマーク語
      • オランダ語
      • フィンランド語
      • ノルウェー語
      • スウェーデン語
      Warranty
      3年間のメーカー保証。故障時の対応は、①交換品（新品ではありません。）を先出で発送し、故障機は回収して返却致しません。<br>　もしくは②センドバック修理での対応となります。いずれの場合もディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。
      Regulatory approvals
      • CE
      • BSMI
      • CB
      • EMF
      • ETL
      • FCC、Class A
      • PSB
      • RoHS
      • EAC
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    • 対話性

      Multi-touch technology
      高度な赤外線タッチ
      Touch points
      同時 20 タッチポイント
      Plug and play
      HID 準拠
      Protection glass
      • アンチグレア
      • 強化安全ガラス

    製品の仕様

    同梱物

    • AC 電源コード
    • RS232 ケーブル
    • リモコン
    • リモコン用電池
    • クイックスタートガイド
    • HDMI ケーブル
    • IR センサーケーブル（1.8 M）
    • 保証書
    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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