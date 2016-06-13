4K ウルトラ HD：かつてない高解像度

従来のフル HD TV の 4 倍の解像度で、今までに経験したことのないようなテレビを実現します。3840 x 2160 の解像度を実現し、緻密で真に迫る映像を提供します。まさに、新しい世界への窓となるでしょう。