おもてなしの心で
このプロフェッショナル TV ならゲストは客室で快適な時間を過ごせます。価格もお手頃なこのテレビには、ブランド化されたウェルカムページ、USB 経由のインストール、メニュー・コントロールのロックなど、専用のホスピタリティー機能が備わっています。 さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
おもてなしの心で
ゲストを楽しませる
- 65 インチ Studio
- 4K ウルトラ HD
- DVB-T2/T/C HEVC
カスタマイズ可能なウェルカムページを使用してゲストに歓迎のご挨拶
テレビの電源をオンにするたびに、ウェルカムページが表示されます。ウェルカムページは、インストール時に .png 形式のシンプルなウェルカムイメージを使用して、簡単にブランド化やカスタマイズができます。
すべての設定を USB クローニングしてすばやくインストール
1 台のテレビから別のテレビにすべてのプログラミング設定とチャンネルプログラミング設定を 1 分未満で簡単にコピーできます。テレビ間で設定を統一し、インストールに要する時間とコストを大幅に削減できます。
USB でマルチメディア再生
楽しさを共有しましょう。USB メモリスティック、デジタルカメラ、mp3 プレイヤーや他のマルチメディアデバイスをテレビの USB ポートに接続することで、写真、ビデオ、音楽を使いやすいオンスクリーンコンテンツブラウザで楽しむことができます。
4K ウルトラ HD：かつてない高解像度
従来のフル HD TV の 4 倍の解像度で、今までに経験したことのないようなテレビを実現します。3840 x 2160 の解像度を実現し、緻密で真に迫る映像を提供します。まさに、新しい世界への窓となるでしょう。
アナログおよびデジタルチャンネル対応の 1 つの統合チャンネルリスト
デジタルおよびアナログチャンネルに対応する 1 つの統合チャンネルリストを設定できるので、ゲストはアナログチャネルとデジタルチャネルをシームレスにザッピングできます。
高度な音量コントロールによりゲストへの騒音被害を回避
高度な音量コントロールを使用して、テレビ起動時の音量を設定し、テレビで利用できる音量範囲をあらかじめ設定することで、過剰な大音量を防ぎ、隣室への騒音被害を回避できます。
ローカル制御ロックにより不正使用を防止
管理者は、ローカル制御ロックの無効／有効を切り替えることで、コントロールボタン経由でのテレビの不正使用を防止し、ホテル側のオーバーヘッドを低減できます。
インストールメニューのロック
インストールと設定への不正アクセスを防ぎ、ゲストの利便性を最大限まで高めて、無用な再インストールコストを回避します。
低消費電力
フィリップスのテレビは、最小限の消費電力を目指して設計されています。環境への影響を抑えるだけでなく、運用コストの低減にも貢献します。
技術仕様
-
画像／表示
- Aspect ratio
-
16:9
- 画面対角サイズ（インチ）
-
65
インチ
- 画面対角サイズ（メートル法）
-
164
cm
- Display
-
4K ウルトラ HD LED
- Panel resolution
-
3840x2160p
- 明るさ
-
350
cd/m²
- コントラスト比（標準値）
-
4000
- 表示角度
-
178º（横）／178º（縦）
-
対応解像度
- HDMI
-
最大 3840 x 2160p@60Hz
- チューナー
-
- USB
-
-
HEVC：最大 3840 x 2160@60Hz
-
その他：最大 1920 x 1080p@60Hz
-
チューナー／受信／送信
- Digital TV
-
-
DVB-T/T2/C
-
HEVC UHD（最高 2160p60）
- アナログテレビ
-
-
機能
- 使いやすさ
-
-
Picture Style
-
Sound Style
- デジタルサービス
-
-
字幕
-
文字多重放送
-
MHEG
-
Now&Next
-
8d EPG
- ローカルコントロール
-
キーボード（6 ノブ）
-
ホスピタリティー機能
- ホテルモード
-
-
ローカル制御ロック
-
メニューロック
-
インストールメニューのロック
-
音量制限（HP を含む）
- プリズンモード
-
-
高セキュリティモード
-
TXT／MHEG／USB／EPG／字幕ロック
- タイマー
-
- スイッチオンコントロール
-
-
チャンネル／ソース
-
Picture Style
-
音量（HP を含む）
- 盗難防止
-
Kensington ロック
- 電源制御
-
グリーン／高速起動
- お客様のブランド
-
ウェルカムロゴ
- クローニングおよびファームウェアの更新
-
- コントロール
-
自動チャンネル更新のブロック
- リモコン
-
- チャンネル
-
-
組み合わされたリスト
-
オフラインチャンネルエディター
-
ヘルスケア機能
- コントロール
-
マルチリモコン
- 利便性
-
ヘッドホン出力
-
マルチメディア
- ビデオ再生をサポート
-
-
コンテナ：AVI、MKV
-
形式：H.264／MPEG4 AVC
-
MPEG1
-
MPEG2
-
MPEG4
-
HEVC
-
TS
- サポートされる音楽形式
-
-
MP3
-
AAC
-
WAV
-
WMA（v2 から最大 v9.2）
- サポートされる字幕形式
-
- サポートされる画像形式
-
- サポートされるビデオ解像度（USB）
-
最大 1920 x 1080p@30Hz
- マルチメディア接続
-
USB
-
オーディオ
- サウンド出力
-
16（2x8）
W
- スピーカー
-
- サウンド機能
-
-
イコライザー
-
バランス
-
AVL
-
Incredible surround
-
ダイナミックな低音
-
Dolby MS10
-
電源
- 主電源
-
AC 220～240V、50～60Hz
- 周辺温度
-
5～45 °C
- Standby power consumption
-
0.3 W 未満
- エネルギーラベルクラス
-
A+
- EU エネルギーラベル電力
-
118
W
- Power Saving Features
-
ECO モード
- 年間消費電力
-
172
kW·h
-
アクセサリー
- 付属
-
-
リモコン 22AV1407A/12
-
単 4 形電池 2 本
-
エッジスタンド
-
保証書
-
法的要件および安全冊子
- オプション
-
セットアップ RC 22AV9573A
-
接続（下部）
- HDMI1
-
- アンテナ
-
IEC-75
- デジタルオーディオ出力
-
光
- VGA 入力
-
15 ピン D-sub
-
接続（側面）
- USB2
-
USB 2.0
- 共通インターフェイススロット
-
CI+ 1.3
- HDMI2
-
- ヘッドホン出力
-
ミニジャック
-
接続（背面）
- スカート
-
- コンポーネント
-
YPbPr + L/R シンチ
- AV 入力
-
CVBS、YPbPr と共有
- USB1
-
USB 2.0
-
接続の拡張機能
- EasyLink（HDMI CEC）
-
-
ワンタッチ再生
-
システムスタンバイ
-
RC パススルー
-
デザイン
- カラー
-
ブラック
-
質量／寸法
- Set Width
-
1460
mm
- セット高さ
-
838
mm
- セット奥行き
-
50
mm
- 本体重量
-
36.9
kg
- セット幅（スタンド含む）
-
1460
mm
- セット高（スタンド含む）
-
903
mm
- セット奥行き（スタンド含む）
-
345
mm
- 本体重量（スタンド使用時）
-
37.5
kg
- 壁取り付け対応
-
製品の仕様
同梱物
- リモコン用電池
- リモコン
- テーブルトップスタンド
- 保証書
- 使用可能な機能はインテグレーターの選択した導入によって異なります。
- IEC62087 Ed 2 の測定方法による一般的なオンモード消費電力。実際の消費電力はテレビの使用方法によって異なります。
- このテレビは、RoHS 指令の現在の適用除外用途に基づき代替技術が存在しない特定のパーツまたはコンポーネントにのみ鉛を使用しています。
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