最適にカスタマイズされたインタラクティビティを実現する統合型 IPTV システム

コストを節約し、テレビの周辺を整理できます。この新しいスマートテレビでは、ホテルシステムをテレビに直接構築できます。外付けボックスをテレビに取り付けなくても、インタラクティブチャンネル、ビデオオンデマンド、インタラクティブなホテルメニューや情報、オンライン発注システムがすべて可能になります。同軸テレビケーブルを介したコンテンツ提供に加えて、インターネットネットワークを使用してテレビチャンネルまたは VOD をテレビに直接提供することもできるようになりました。パートナーネットワークを利用して、必要とするポータルをカスタマイズして確実に取得できます。