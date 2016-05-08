イノベーションの追求
よりスマートで魅惑的、かつ高速なプロフェッショナル TV で、見る人を驚かせましょう。目を引く Ambilight とすばやく操作できる Android™ 搭載で、最先端のコネクティビティーとリモート管理機能を実現しました。 さらに詳細をみる
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イノベーションの追求
Android™／Ambilight 搭載
- 55 インチ Signature
- Android™ 搭載
- 4K ウルトラ HD
安定した収入源を確保できる MyChoice との互換性
MyChoice は、入院患者さまが簡単かつリーズナブルに有料チャンネルを楽しめるプランです。また、病院側にとっては、これを新たな収入源として、テレビの初期投資費用の回収に当てることができます。
Miracast と DirectShare により映画や音楽をテレビで共有
ゲストは、ワイヤレスを利用してコンテンツを大型テレビで簡単に楽しむことができます。オープンシステムアプローチを採用することで、iOS および Android ユーザーにサービスを提供し、継続的に互換性を拡張します。安全な共有機能でゲストを保護します。Miracast と DirectShare を利用して、テレビで写真、映画、音楽などすべてを共有し、楽しむことができます。
CMND & Control：テレビのメンテナンスが簡単
CMND & Control により、客室に出向かずに 1 つの場所からテレビの設定とインストールをリモートで実行できます。ゲストをわずらわすことなく、最小限の労力で、すべてのディスプレイを更新、管理できます。
CMND & Create：必要な情報を必要なときに表示
CMND & Create により、必要な情報を必要なときに表示できます。CMND のコンテンツ管理モジュールを使用すると、ブランド化されたインタラクティブなホテルの Web ページを簡単に作成、配布できます。テレビをカスタマイズして、ホテルに関する最新ニュースを含む最新情報をゲストにリアルタイムに提供することも可能です。
4K UltraHD：魅力的で鮮やかな視聴体験
4K UltraHD の魅力的で極めてクリアな視聴体験をお楽しみください。驚異的にクリアで鮮やかな色彩、フル HD の 4 倍の解像度を実現するディスプレイは、新しい世界への窓となるでしょう。
Ambilight：映像に没頭できる視聴体験
フィリップスのこの特許取得済みテクノロジーは、画面を広く見せるとともに、テレビ画面側から柔らかな光を周囲の壁に投影して、視聴の臨場感を高めます。色はテレビの画像に合わせて自動的に調整されます。壁に適応する機能により、どのような色の壁でもテレビの画像と完全に合うように光の色を調整します。Ambilight 設定を好みに合わせて、Ambilight 体験をカスタマイズすることができます。
Android：機能豊富で楽しいテレビをより高速に体験
Android 搭載のプロフェッショナル TV には、機能豊富で使いやすい高速インターフェイスが備わっています。ここから、さまざまな専用のホスピタリティーサービスやホスピタリティーアプリケーションなどを利用できます。操作の簡単なメニューはお気に入りのアプリケーションに直接リンクさせることが可能です。
AppControl により最小限の労力でアプリを追加、並べ替え、削除
AppControl により、必要なアプリをテレビにダウンロードできます。アプリの追加、削除、並べ替えができるうえ、特定の客室のアプリを設定できるので、ゲストに合わせた体験を入室せずに集中管理することができます。使いやすさとセキュリティを確保するために、カスタムアプリはプライベートのクラウドベースサーバーに読み込みます。そのサーバーにアクセスできるのは管理者だけなので安全です。
数多くのホスピタリティー専用サービスを備えたアドバンスドアプリ
アプリには、アプリケーションのライブラリが次々と追加されています。Android により、アプリがこれまで以上にスムーズかつ高速に稼働し、機能も向上します。ホスピタリティー用にカスタマイズされたゲスト情報は使用後に安全かつ確実に消去され、ビジネスに損害を与える可能性のある違法コンテンツへのアクセスは防止されます。
最適にカスタマイズされたインタラクティビティを実現する統合型 IPTV システム
コストを節約し、テレビの周辺を整理できます。この新しいスマートテレビでは、ホテルシステムをテレビに直接構築できます。外付けボックスをテレビに取り付けなくても、インタラクティブチャンネル、ビデオオンデマンド、インタラクティブなホテルメニューや情報、オンライン発注システムがすべて可能になります。同軸テレビケーブルを介したコンテンツ提供に加えて、インターネットネットワークを使用してテレビチャンネルまたは VOD をテレビに直接提供することもできるようになりました。パートナーネットワークを利用して、必要とするポータルをカスタマイズして確実に取得できます。
技術仕様
-
画像／表示
- Aspect ratio
-
16:9
- 画面対角サイズ（インチ）
-
55
インチ
- 画面対角サイズ（メートル法）
-
139
cm
- Display
-
4K ウルトラ HD LED
- Panel resolution
-
3840x2160p
- 明るさ
-
400
cd/m²
- Picture enhancement
-
- 表示角度
-
178º（横）／178º（縦）
- 広色域ディスプレイ
-
85％ NTSC 色域
-
対応解像度
- チューナー
-
- USB、LAN
-
-
HEVC：最大 3840 x 2160@60Hz
-
その他：最大 1920 x 1080p@60Hz
- HDMI 1/2
-
最大 3840x2160p @60Hz
- HDMI 3/4
-
最大 3840x2160p @30Hz
-
チューナー／受信／送信
- Digital TV
-
-
DVB-T/T2/C
-
HEVC UHD（最高 2160p60）
- ビデオ再生
-
- アナログテレビ
-
PAL
- IP 再生
-
-
Android TV
- OS
-
Android™ 5.1（Lollipop）
- メモリサイズ（フラッシュ）
-
16GB*
-
機能
- 使いやすさ
-
-
Picture Style
-
Sound Style
- デジタルサービス
-
-
8d EPG
-
Now&Next
-
MHEG
-
文字多重放送
-
HbbTV
-
字幕
- ローカルコントロール
-
ジョイスティック
-
ホスピタリティー機能
- ホテルモード
-
-
ジョイスティックコントロールのロック
-
メニューロック
-
インストールメニューのロック
-
音量制限
- プリズンモード
-
-
高セキュリティモード
-
TXT／MHEG／USB／EPG／字幕ロック
- タイマー
-
- スイッチオンコントロール
-
-
チャンネル
-
機能
-
画像形式
-
音量
-
Picture Style
- 盗難防止
-
- 電源制御
-
-
自動電源オン
-
グリーン／高速起動
-
WoLAN
-
WoWLAN
- アプリ
-
-
AppControl
-
クラウドベースアプリ
-
Android アプリ
-
Philips TV Remote アプリ
- お客様のブランド
-
-
SmartInfo
-
ウェルカムロゴ
-
カスタマイズ可能なダッシュボード（HTML）
-
IPTV システム
-
カスタムアプリ
-
場所名（Geonames ID）
- 時計
-
-
スタンバイモードの時計
-
蛍光 RC ボタン
-
画面表示時計
- SmartInfo
-
-
HTML5 ブラウザ
-
インタラクティブテンプレート
- クローニングおよびファームウェアの更新
-
-
インスタントイニシャルクローニング
-
USB／RF／IP 経由
- CMND&Control
-
-
オフラインチャンネルエディター
-
オフライン設定エディター
-
リアルタイムテレビステータス（IP）
-
IP／RF 上のリモート管理
-
CMND&Create
-
テレビグループ管理
- コントロール
-
- 統合サービス
-
5 日間天気予報
- インタラクティブ DRM
-
- 収益創出
-
MyChoice
- 言語
-
ゲスト言語のコントロール
- リモコン
-
-
ケーブルストラップ対応
-
電池残量の検出
-
RC 電池蓋のロック
- チャンネル
-
-
ヘルスケア機能
- コントロール
-
-
マルチリモコン
-
ヘルスケア RC 対応
-
ナースコールシステムとの互換性
- 利便性
-
- 安全性
-
-
マルチメディア
- ビデオ再生をサポート
-
-
形式：H.264／MPEG4 AVC
-
MPEG1
-
MPEG2
-
MPEG4
-
WMV9/VC1
-
HEVC
-
VP9
-
コンテナ：AVI、MKV
- サポートされる音楽形式
-
-
MP3
-
AAC
-
WAV
-
WMA（v2 から最大 v9.2）
-
WMA-PRO（v9 および v10）
- サポートされる字幕形式
-
- サポートされる画像形式
-
JPG
-
オーディオ
- サウンド出力
-
45
W
- バスルームスピーカー出力
-
1.5W モノラル 8Ω
- スピーカー
-
- サウンド機能
-
-
DTS Premium Sound
-
DTS Studio Sound
-
AVL
-
Incredible surround
-
ダイナミックな低音
-
Dolby MS10
-
電源
- 主電源
-
AC 220～240V、50～60Hz
- 周辺温度
-
0～40 °C
- Standby power consumption
-
0.4 W 未満
- エネルギーラベルクラス
-
A
- EU エネルギーラベル電力
-
97
W
- Power Saving Features
-
ECO モード
- 年間消費電力
-
141
kW·h
-
アクセサリー
- 付属
-
-
テーブルトップ回転式スタンド
-
単 4 形電池 2 本
-
保証書
-
法的要件および安全冊子
-
電源コード
-
リモコン 22AV1505B／12
- オプション
-
-
ワイヤレス接続
- ワイヤレス LAN
-
802.11 ac
- Bluetooth
-
-
4.0
-
Wireless Audio（ヘッドホン）
- Wifi-Direct
-
-
接続（下部）
- HDMI1
-
HDMI 2.0
- アンテナ
-
IEC-75
- HDMI2
-
HDMI 2.0
- デジタルオーディオ出力
-
光
- USB1
-
USB 2.0
- イーサネット（LAN）
-
RJ-45
-
接続（側面）
- USB2
-
USB 2.0
- 共通インターフェイススロット
-
CI+ 1.3.2
- USB3
-
USB 3.0
- HDMI3
-
HDMI 1.4
- HDMI4
-
HDMI 1.4（MHL 2.0）
- ヘッドホン出力
-
ミニジャック
-
接続（背面）
- スカート
-
- バスルームスピーカー出力
-
ミニジャック
- コンポーネント
-
YPbPr + L/R シンチ
- DVI オーディオ入力
-
ミニジャック
- 外部電源
-
- 外部制御
-
RJ-48
-
接続の拡張機能
- RJ48
-
-
IR 入力／出力
-
Serial Xpress インターフェイス
- EasyLink（HDMI CEC）
-
-
ワンタッチ再生
-
システムスタンバイ
-
RC パススルー
-
システムオーディオコントロール
- HDMI
-
-
ARC（すべてのポート）
-
DVI（すべてのポート）
-
MHL 2.0（HDMI4）
-
デザイン
- カラー
-
ダークグレー
- 機能
-
-
アルミニウム製ベゼル
-
Ambilight 3 サイド
-
質量／寸法
- Set Width
-
1233
mm
- セット高さ
-
740
mm
- セット奥行き
-
20/40/45
mm
- 本体重量
-
21.5
kg
- セット幅（スタンド含む）
-
1233
mm
- セット高（スタンド含む）
-
788
mm
- セット奥行き（スタンド含む）
-
205
mm
- 本体重量（スタンド使用時）
-
25,5
kg
- 壁取り付け対応
-
製品の仕様
同梱物
- リモコン用電池
- リモコン
- 保証書
- 電源コード
- テーブルトップスタンド
- 使用可能な機能はインテグレーターの選択した導入によって異なります。
- フィリップスは、アプリの可用性または正しい動作の継続性を保証しません。
- 実際の空きメモリは、デバイスの事前設定により少なくなることがあります。
- IEC62087 Ed 2 の測定方法による一般的なオンモード消費電力。実際の消費電力はテレビの使用方法によって異なります。
- このテレビは、RoHS 指令の現在の適用除外用途に基づき代替技術が存在しない特定のパーツまたはコンポーネントにのみ鉛を使用しています。
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