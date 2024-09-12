Signage Solutions Q Line ディスプレイ
他とは一線を画す存在感
フィリップス Q-Line 4K ウルトラ HD デジタルディスプレイは、情報をより魅力的に伝えます。信頼性が高く、インストールも簡単なこの Android 搭載サイネージソリューションは、リモート管理が可能な Wave に対応し、いつでもどこでも完全制御できます。 さらに詳細をみる
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Signage Solutions Q Line ディスプレイ
他とは一線を画す存在感
汎用性抜群でセットアップも簡単な 18/7 ディスプレイ
- 55 インチ
- ダイレクト LED バックライト
- ウルトラ HD
クラウドに接続してコンテンツを管理
内蔵 HTML5 ブラウザを使用することで、クラウドに接続してコンテンツを管理できます。Chromium ベースのブラウザを使用してコンテンツをオンラインでデザインし、1 台のディスプレイに接続することも、ネットワークに接続することもできます。コンテンツは縦横どちらのモードでもフル HD 解像度で表示できます。また、Wi-Fi や RJ45 ケーブルを使用してディスプレイをインターネットに接続するだけで、WEBサイトを閲覧することができます。
フェールオーバー。ディスプレイを決して空白表示にしません
商用サイネージに不可欠なフェールオーバーは、万一、入力ソースやアプリケーションに不具合が生じても、自動的にバックアップコンテンツを再生表示する、革新的なテクノロジーです。事前に優先する入力端子（HDMIなど）と、バックアップする入力ソース（内蔵のメディアプレイヤーなど）を設定しておくだけで、優先する入力信号を受け付けない時に瞬時にバックアップすることができます。
USB または内部メモリからコンテンツを簡単にスケジュール
USB または内部メモリからコンテンツの再生スケジュールを簡単設定。再生開始時間と終了じ時間を設定することができます。
ワイヤレスでの画面共有向けのインタラクティブ機能オプション
既存の Wi-Fi ネットワークを使用してデバイスを瞬時に安全に接続したり、オプションの HDMI 相互ドングルを使用して、保護されたネットワークに接続することなく画面に直接キャストしたりすることもできます。
Android SoC プロセッサ。
ネイティブ・ウェブアプリに対応.
Android 10 SoC プラットフォーム搭載の、この勤勉なフィリップスプロフェッショナルディスプレイは、ネイティブの Android アプリに最適化済みで、ウェブアプリをディスプレイに直接インストールすることもできます。柔軟性と安全性に優れ、ディスプレイ仕様を常に最新の状態に保てます。
波をとらえて革新的な成果を実現
Wave で、フィリップス Q-Line ディスプレイのパワー、汎用性、インテリジェンスを遠隔から活用しましょう。この革新的なクラウドプラットフォームは、インストールとセットアップ、ディスプレイの監視と制御、ファームウェアのアップグレード、プレイリストの管理、電源スケジュールの設定を簡素化し、完全なコントロールを実現します。時間、電力、環境負荷の節減が可能です。
技術仕様
-
画像／表示
- Diagonal screen size (metric)
-
138.7
cm
- Diagonal screen size (inch)
-
54.6
インチ
- Aspect ratio
-
16:9
- Panel resolution
-
3840 x 2160
- Pixel pitch
-
0.315 x 0.315 mm
- Optimum resolution
-
3840 x 2160 @ 60 Hz
- Brightness
-
400
cd/m²
- Display colors
-
10 億 7000 万
- Contrast ratio (typical)
-
1300:1
- Dynamic contrast ratio
-
500,000:1
- Response time (typical)
-
9
ms
- Viewing angle (horizontal)
-
178
度
- Viewing angle (vertical)
-
178
度
- Picture enhancement
-
- Panel technology
-
ADS
- Operating system
-
Android 10
- Haze
-
2％
-
コネクティビティー
- Audio output
-
3.5mm jack
- Video input
-
-
HDMI 2.0 (x2)
-
USB 2.0 (x2)
-
DVI-I (x 1)
-
USB 3.0 (x1)
- Audio input
-
3.5 mm jack
- Other connections
-
micro SD
- External control
-
-
利便性
- Placement
-
-
Landscape (18/7)
-
Portrait (18/7)
- Tiled Matrix
-
最大 3 x 3
- Keyboard control
-
- Remote control signal
-
Lockable
- Signal loop through
-
- Energy saving functions
-
Smart Power
- Network controllable
-
-
サウンド
- Built-in speakers
-
2 x 10 W RMS
-
電源
- Mains power
-
100 ～ 240 VAC
- Consumption (Typical)
-
130
W
- Consumption (Max)
-
200 W
- Standby power consumption
-
<0.5 W
- Power Saving Features
-
Smart Power
- Energy Label Class
-
G
-
対応解像度
- Computer formats
-
-
1920 x 1080, 60Hz
-
1600 x 1200, 60Hz
-
1440 x 900, 60Hz
-
1280 x 1024, 60Hz
-
1280 x 720, 60Hz
-
1280 x 800, 60Hz
-
1024 x 768, 60, 70, 75Hz
-
1680 x 1050, 60Hz
-
3840 x 2160, 60Hz
- Video formats
-
-
1080p, 50, 60Hz
-
1080i, 50, 60Hz
-
720p, 50,60 Hz
-
2160p, 50, 60Hz
-
質量／寸法
- Set Width
-
1241.8
mm
- Product weight
-
16.6
kg
- Set Height
-
712.6
mm
- Set Depth
-
63.6
mm
- Set Width (inch)
-
48.89
インチ
- Set Height (inch)
-
28.06
インチ
- Wall Mount
-
400 mm x 400 mm、M6
- Set Depth (inch)
-
2.50
インチ
- Bezel width
-
13.9 mm（イーブンベゼル）
- Product weight (lb)
-
36.60
ポンド
-
動作条件
- Altitude
-
0～3000 m
- Temperature range (operation)
-
0～40
℃
- MTBF
-
50,000
時間
- Temperature range (storage)
-
-20～60
℃
- Humidity range (operation)[RH]
-
20～80％（結露なし）
- Humidity range (storage) [RH]
-
5～95％（結露なし）
-
マルチメディアアプリケーション
- USB Playback Video
-
-
MPEG
-
H.264
-
H.263
-
H.265
-
AVI
-
MP4
-
VP8
- USB Playback Picture
-
- USB Playback Audio
-
-
内蔵プレイヤー
- CPU
-
Quad Core Cortex A55
- GPU
-
G52 MC1
- Memory
-
-
アクセサリー
- Included Accessories
-
-
その他
- On-Screen Display Languages
-
-
English
-
French
-
German
-
Italian
-
Polish
-
Turkish
-
Russian
-
Simplified Chinese
-
Spanish
-
Traditional Chinese
-
Arabic
-
Japanese
- Warranty
-
3 年間のオンサイトサービス保証（ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません）。
- Regulatory approvals
-
-
CE
-
CB
-
FCC, Class A
-
VCCI
-
RoHS
-
UL
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