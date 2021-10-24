プロフェッショナルディスプレイ
内蔵 Chromecast と Netflix で
変動の速い世界に対応する MediaSuite は、高度な接続性と多様な機器構成を備えています。Chromecast の内蔵により、ストリーミングが高速かつ簡単になり、Android™ と Google Play ストアにより、可能性が無限大に広がります。
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
内蔵 Chromecast と Netflix で
よりスマートになった接続性
- 50 インチ MediaSuite
- Android™ 搭載
AppControl によりリモートでアプリのインストールと管理が可能
フィリップスのプロフェッショナルディスプレイにインストールされているアプリを完全に一元管理できます。AppControl を使用すると、選択したディスプレイやネットワーク全体でアプリのインストール、削除、管理ができるため、管理しているディスプレイの台数にかかわらず、ゲストや顧客に個人の好みに応じた体験を提供できます。
CMND & Check-in で個人の好みに応じた体験を創出
ゲストを温かくお迎えします。CMND & Check-in では、名前や言語などの個人情報を使用して、個人の好みに応じた体験を創出できます。ホテルのゲストに特別な演出を加えたり、請求手続きを合理化したり、複数の一括番組を提供することができます。
Android のアップデートで最新機能を提供
フィリップスの Android 搭載プロフェッショナルディスプレイは、高速かつ多機能で、操作も簡単です。このディスプレイはネイティブな Android アプリ向けに最適化されており、ウェブアプリをテレビに直接インストールすることもできます。自動アップデートにより、アプリは最新の状態に保たれます。
Chromecast™ の内蔵でコンテンツ共有も簡単
スマートデバイス（スマートフォン、ノート PC、タブレット）から、映画やプレゼンテーションなどを、最大 4K の解像度で瞬時に安全にワイヤレスでキャストできます。Chromecast は費用対効果が高く、追加のハードウェアは不要、業務での使用に適したセキュリティも確保されています。ユーザーはスマートデバイスの Chromecast アイコンをタップするだけで、何千ものキャスト対応アプリからコンテンツのストリーミングを開始できます。スマートデバイスがリモコン代わりになります。
ロゴとカラーに合わせて UI をカスタマイズ可能
フィリップスの MediaSuite には、明確で操作しやすいユーザーインターフェイス（UI）が搭載されており、独自のブランディングによりカスタマイズできます。検索バーにロゴとカラーを簡単に追加でき、ブランドの存在感を高めることができます。
Google アシスタント™ がより高速でスマートなコントロールを実現
オプションの Google アシスタント™対応リモコン（22AV2025B/00）を使用すると、音声操作と迅速な応答が可能になります。YouTube の起動や、音量アップ、お気に入りの曲の再生を実行したり、最新の天気予報、スケジュール、音声翻訳など必要なあらゆる情報を瞬時に取得することができます。Google アシスタント™を使用すれば、可能性は無限に広がります。
Google Play ストアにアクセスして、アプリとメディアを取得
Google Play ストア全体にアクセスできるため、フィリップスのプロフェッショナルテレビにアプリ、ゲーム、音楽、映画などを簡単に追加できます。カタログには、新しいビジネスツールと追加のエンターテインメントオプションが毎日追加されるため、常に最新のグローバルトレンドにアクセスできます。
リモコンに専用ボタンを搭載して Netflix へのアクセスを統合
Netflix へのアクセスを統合されており、アカウントから最新の映画や番組を、より簡単に、より速く、より便利に視聴できます。外部プレイヤーも衛星 TV も不要です。これにより、運用コストを削減し、テレビ周りをすっきりまとめて外観をモダンに保つことができます。リモコンの Netflix 専用ボタンからすぐにアクセスできて効率的です。Netflix のアクティベーションには利用規約が適用されます。
CMND & Control による操作、監視、メンテナンス
ローカル LAN 接続を介して、テレビのネットワークを管理します。CMND & Control を使用すると、ソフトウェアや設定値の更新や表示ステータスの監視などの重要な機能を実行できます。管理しているディスプレイの台数にかかわらず、CMND & Control を使用すると簡単に全台数のテレビを管理できます。
技術仕様
-
画像／表示
- 画面対角サイズ（インチ）
-
50
インチ
- 画面対角サイズ（メートル法）
-
126
cm
- Display
-
4K ウルトラ HD LED
- Panel resolution
-
3840 x 2160p
- 明るさ
-
300
cd/m²
- コントラスト比（標準値）
-
5000:1
- 画面のダイナミックコントラスト
-
500000:1
-
対応解像度
- HDMI
-
最大 3840 x 2160p@60Hz
- USB、LAN
-
-
HEVC：最大 3840 x 2160@60Hz
-
その他：最大 1920 x 1080p@60Hz
-
Android TV
- OS
-
Android TV™ 10 (Q)
- プリインストールされたアプリ
-
-
Netflix*
-
YouTube
-
Google Play ストア*
-
Google Play ムービー
-
Google Play ゲーム
-
YouTube Music
- メモリサイズ（フラッシュ）
-
16GB*
-
ホスピタリティー機能
- ホテルモード
-
-
スイッチオン設定コントロール
-
音量制限
-
インストールメニューのロック
-
メニューロック
-
ジョイスティックコントロールのロック
-
プリズンモード
- 電源制御
-
-
クイックスタートモード
-
自動電源オン
-
自動電源オフ
- お客様のブランド
-
- CMND&Control
-
-
オフラインチャンネルエディター
-
オフライン設定エディター
-
IP 上のリモート管理
-
テレビグループ管理
-
USB 経由でローカルアップデート
-
インスタントイニシャルクローニング
- コントロール
-
- インタラクティブ DRM
-
- 収益創出
-
MyChoice
- リモコン
-
-
電池残量の検出
-
RC 電池蓋のロック
-
暗闇で光る時計ボタン
- CMND&Check-In
-
-
ゲスト名
-
ゲスト言語
-
メッセージ
-
Bill on TV
-
エクスプレスチェックアウト
- 共有
-
-
Chromecast Ultra を内蔵
-
安全な共有
-
ネットワーク管理型共有
- 利便性
-
-
Google アシスタント*
-
Google アカウントログイン
-
天気予報
-
>40 以上のメニュー言語をサポート
-
オフモードで時計表示
-
テーマ TV
-
目覚ましアラーム
-
スリープタイマー
-
ヘルスケア機能
- コントロール
-
- 利便性
-
- 安全性
-
-
マルチメディア
- ビデオ再生をサポート
-
-
形式：H.264／MPEG4 AVC
-
MPEG1
-
MPEG2
-
MPEG4
-
WMV9/VC1
-
HEVC
-
コンテナ：AVI、MKV
-
VP9
- サポートされる音楽形式
-
-
MP3
-
AAC
-
WAV
-
WMA（v2 から最大 v9.2）
-
WMA-PRO（v9 および v10）
- サポートされる字幕形式
-
- サポートされる画像形式
-
-
オーディオ
- サウンド出力
-
20（2 x 10）
W
- バスルームスピーカー出力
-
1.5W モノラル 8Ω
- スピーカー
-
- サウンド機能
-
-
DTS-HD
-
Dolby Atmos 互換
-
Dolby MS12D
-
AC-4
-
DTS Studio Sound
-
電源
- 主電源
-
AC 110～240V、50/60Hz
- 周辺温度
-
0～40 °C
- 消費電力（標準値）
-
65
W
- Power Saving Features
-
-
ECO モード
-
自動スイッチオフタイマー
-
ライトセンサー
-
アクセサリー
- 付属
-
-
Hygienic RC 22AV2226A
-
単 3 形電池 2 本
-
電源コード
-
エッジスタンド
- オプション
-
-
DOCSIS ケーブルモデム 22AV1970A
-
セットアップ RC 22AV9574A/12
-
ワイヤレス接続
- ワイヤレス LAN
-
-
接続（下部）
- HDMI2
-
HDCP 2.2 の HDMI 2.0
- イーサネット（LAN）
-
RJ-45
- HDMI3
-
HDCP 2.2 の HDMI 2.0
- USB2
-
USB 2.0
- 外部制御
-
RJ-48
- バスルームスピーカー出力
-
ミニジャック
-
接続（側面）
- HDMI1
-
HDCP 2.2 の HDMI 2.0
- ヘッドホン出力
-
ミニジャック
- USB1
-
USB 3.0
-
接続の拡張機能
- RJ48
-
-
IR 入力／出力
-
Serial Xpress インターフェイス
- EasyLink（HDMI CEC）
-
-
ワンタッチ再生
-
システムスタンバイ
-
RC パススルー
-
システムオーディオコントロール
- HDMI
-
-
デザイン
- カラー
-
ブラック
-
質量／寸法
- Set Width
-
1113
mm
- セット高さ
-
647
mm
- セット奥行き
-
85
mm
- 本体重量
-
10.6
kg
- セット幅（スタンド含む）
-
1113
mm
- セット高（スタンド含む）
-
679
mm
- セット奥行き（スタンド含む）
-
256
mm
- 本体重量（スタンド使用時）
-
10.8
kg
- 壁取り付け対応
-
- Netflix：アプリを有効にするには、承認および適用が必要な所定の利用規約が適用されます。
- Google アシスタントは、国と言語の設定によって使用できない場合があります。Google アシスタントを使用するには、音声機能付きのオプションのリモコンが必要です。
- 使用可能な機能はインテグレーターの選択した導入によって異なります。
- フィリップスは、アプリの可用性または正しい動作の継続性を保証しません。
- 実際の空きメモリは、デバイスの事前設定により少なくなることがあります。
- このテレビは、RoHS 指令の現在の適用除外用途に基づき代替技術が存在しない特定のパーツまたはコンポーネントにのみ鉛を使用しています。
- Android、Google Play および Chromecast は、Google LLC の商標です。
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。