Signage Solutions Q Line ディスプレイ
サイネージ体験を強化
Q Line ディスプレイでは、環境によりやさしい方式を採用、画像をクリアに再現します。消費電力を低く抑えると同時に、高い性能と信頼性も実現できるため、妥協を許さないプロジェクトに最適です。
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Signage Solutions Q Line ディスプレイ
サイネージ体験を強化 最高の価値を実現する性能 50型(49.5インチ) 3840 x 2160（4K UHD） ウルトラ HD HTML5 ブラウザ搭載でコンテンツをクラウド管理
HTML5 ブラウザの搭載によりコンテンツをクラウド管理できます。サイネージコンテンツをクラウド上でデザインした後に、ディスプレイに RJ-45 インターネットケーブルを差し込むか、ディスプレイを専用の URL アドレスでクラウドに接続すれば、コンテンツをいつでも再生できます。
SmartPlayer によりお好みのタイミングでコンテンツを再生
お持ちの USB をコスト効率の高いデジタルサイネージデバイスに変えてみましょう。USB にお好きなコンテンツ（ビデオ、オーディオ、写真）を保存してディスプレイに差し込み、オンスクリーンメニューでプレイリストを作成してコンテンツをスケジュール設定するだけです。お気に入りのプレイリストをいつでもどこでも楽しめます。
電力消費を抑える SmartPower
バックライトの強度を抑制することにより、最大 50％まで消費電力を抑えることができ、
Android：独自のアプリを実行することも、お気に入りのアプリを選んで実行することも可能
ディスプレイに Android OS を搭載。世界中で最も進んだ OS を活用して独自のアプリをディスプレイに直接保存することができます。また、大規模なライブラリから Android アプリを選択して、そこからコンテンツを再生することもできます。内蔵スケジューラーを使えば、お客様や時間帯に応じてアプリやコンテンツのスケジュールを設定できるほか、自動回転機能を使って、ディスプレイを回転させるのと同じくらい簡単に、縦横自在にコンテンツを表示することもできます。
機能をすべて表示 機能を非表示 技術仕様
画像／表示
Diagonal screen size (metric)
125.73
cm Diagonal screen size (inch)
49.5
インチ Aspect ratio
16:9 Panel resolution
3840 x 2160 Pixel pitch
0.2854 x0.2854 mm Optimum resolution
3840 x 2160 @ 60 Hz Brightness
350
cd/m² Display colors
10 億 7000 万 Contrast ratio (typical)
4000:1 Response time (typical)
8
ms Viewing angle (horizontal)
178
度 Viewing angle (vertical)
178
度 Panel technology
AMVA Operating system
Android 5.0.1
コネクティビティー
Audio output
オーディオ左／右（RCA） Video input
DVI-D
VGA（アナログ D-Sub）
HDMI（x2）
USB 2.0（x2） Audio input
3.5 mm ジャック External control
RS232C（入力／出力）2.5 mm ジャック
IR（入力／出力）3.5 mm ジャック
RJ45
利便性
Placement
横（18/7） Screen saving functions
ピクセルシフト、低輝度 Keyboard control
ロック可能 Remote control signal
ロック可能 Signal loop through Energy saving functions
SmartPower Other convenience
Kensington ロック
VESA マウント（400x400mm） Network controllable メモリ
8GB eMMC
サウンド
Built-in speakers
2 x 10 W RMS
電源
Mains power
100～240 VAC、50～60 Hz Consumption (Typical)
140
W Consumption (Max)
180 W Standby power consumption
0.5 W 未満 Power Saving Features
SmartPower
対応解像度
Computer formats
1280 x 768、60 Hz
1280 x 800、60 Hz
1360 x 768、60 Hz
1280 x 1024、60 Hz
720 x 400、70Hz
1024 x 768、60、75Hz
800 x 600、60、75Hz
1600 x 1200、60 Hz
1920 x 1080、60 Hz
640 x 480、60、72、75Hz
3840 x 2160、30、60Hz Video formats
720p、50、60 Hz
1080p、50、60 Hz
1080i、25、30 Hz
480i、30、60 Hz
576i、25、50 Hz
480p、30、60 Hz
576p、25、50 Hz
2160p、30、50、60Hz
質量／寸法
Set Width
1123.6
mm Product weight
12.8
kg Set Height
646.7
mm Set Depth
67.8
mm Set Width (inch)
44.24
インチ Set Height (inch)
25.5
インチ Wall Mount
400 x 400 mm、M6 Set Depth (inch)
2.67
インチ Bezel width
11.8（上部／左側／右側）、14.3（底部）mm Product weight (lb)
28.16
ポンド
動作条件
Altitude
0～3000 m Temperature range (operation)
0～40
℃ MTBF
50,000
時間 Relative humidity
20～80％（動作時）、5～95％（保管時）
％ Temperature range (storage)
-20～60
℃
マルチメディアアプリケーション
USB Playback Video
MKV
MP4
MPEG
MPG
TS
VOB
WMV
ASF
AVI
DAT
FLV
WEBM USB Playback Picture USB Playback Audio
内蔵プレイヤー
CPU
ARM クアッドコアプロセッサー Memory
2GB DDR3 Storage
8GB eMMC
アクセサリー
Included accessories
AC 電源コード
RS232 ケーブル
リモコン用電池
クイックスタートガイド
リモコン
IR センサーケーブル（1.8 M） Included Accessories
RS232 デイジーチェーンケーブル
D-sub ケーブル（4 m） スタンド
BM02542（オプション）
その他
On-Screen Display Languages
アラビア語
簡体字中国語
繁体字中国語
英語
フランス語
ドイツ語
イタリア語
ポーランド語
ロシア語
スペイン語
トルコ語
日本語
チェコ語
デンマーク語
オランダ語
フィンランド語
ノルウェー語
ポルトガル語
スウェーデン語 Warranty
3年間のメーカー保証。故障時の対応は、①交換品（新品ではありません。）を先出で発送し、故障機は回収して返却致しません。<br> もしくは②センドバック修理での対応となります。いずれの場合もディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。 Regulatory approvals
CE
UL/cUL
CB
FCC、Class B
BSMI
CCC
EAC
EMF
EnergyStar 7.0
PSB
CECP 製品の仕様
同梱物 AC 電源コード RS232 ケーブル リモコン用電池 クイックスタートガイド リモコン IR センサーケーブル（1.8 M）
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