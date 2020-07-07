検索文字列

  • サイネージ体験を強化 サイネージ体験を強化 サイネージ体験を強化

    Signage Solutions Q Line ディスプレイ

    50BDL3050Q/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    サイネージ体験を強化

    Q Line ディスプレイでは、環境によりやさしい方式を採用、画像をクリアに再現します。消費電力を低く抑えると同時に、高い性能と信頼性も実現できるため、妥協を許さないプロジェクトに最適です。

    さらに詳細をみる

    この商品は販売を終了しました

    Signage Solutions Q Line ディスプレイ

    類似製品

    Q-Line シリーズ をすべて表示

    サイネージ体験を強化

    最高の価値を実現する性能

    • 50型(49.5インチ)
    • 3840 x 2160（4K UHD）
    • ウルトラ HD
    HTML5 ブラウザ搭載でコンテンツをクラウド管理

    HTML5 ブラウザ搭載でコンテンツをクラウド管理

    HTML5 ブラウザの搭載によりコンテンツをクラウド管理できます。サイネージコンテンツをクラウド上でデザインした後に、ディスプレイに RJ-45 インターネットケーブルを差し込むか、ディスプレイを専用の URL アドレスでクラウドに接続すれば、コンテンツをいつでも再生できます。

    SmartPlayer によりお好みのタイミングでコンテンツを再生

    SmartPlayer によりお好みのタイミングでコンテンツを再生

    お持ちの USB をコスト効率の高いデジタルサイネージデバイスに変えてみましょう。USB にお好きなコンテンツ（ビデオ、オーディオ、写真）を保存してディスプレイに差し込み、オンスクリーンメニューでプレイリストを作成してコンテンツをスケジュール設定するだけです。お気に入りのプレイリストをいつでもどこでも楽しめます。

    電力消費を抑える SmartPower

    電力消費を抑える SmartPower

    バックライトの強度を抑制することにより、最大 50％まで消費電力を抑えることができ、

    Android：独自のアプリを実行することも、お気に入りのアプリを選んで実行することも可能

    ディスプレイに Android OS を搭載。世界中で最も進んだ OS を活用して独自のアプリをディスプレイに直接保存することができます。また、大規模なライブラリから Android アプリを選択して、そこからコンテンツを再生することもできます。内蔵スケジューラーを使えば、お客様や時間帯に応じてアプリやコンテンツのスケジュールを設定できるほか、自動回転機能を使って、ディスプレイを回転させるのと同じくらい簡単に、縦横自在にコンテンツを表示することもできます。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Diagonal screen size (metric)
      125.73  cm
      Diagonal screen size (inch)
      49.5  インチ
      Aspect ratio
      16:9
      Panel resolution
      3840 x 2160
      Pixel pitch
      0.2854 x0.2854 mm
      Optimum resolution
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      Brightness
      350  cd/m²
      Display colors
      10 億 7000 万
      Contrast ratio (typical)
      4000:1
      Response time (typical)
      8  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  度
      Viewing angle (vertical)
      178  度
      Panel technology
      AMVA
      Operating system
      Android 5.0.1

    • コネクティビティー

      Audio output
      オーディオ左／右（RCA）
      Video input
      • DVI-D
      • VGA（アナログ D-Sub）
      • HDMI（x2）
      • USB 2.0（x2）
      Audio input
      3.5 mm ジャック
      External control
      • RS232C（入力／出力）2.5 mm ジャック
      • IR（入力／出力）3.5 mm ジャック
      • RJ45

    • 利便性

      Placement
      横（18/7）
      Screen saving functions
      ピクセルシフト、低輝度
      Keyboard control
      ロック可能
      Remote control signal
      ロック可能
      Signal loop through
      • IR ループスルー
      • RS232
      Energy saving functions
      SmartPower
      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA マウント（400x400mm）
      Network controllable
      • LAN（RJ45）
      • RS232
      メモリ
      8GB eMMC

    • サウンド

      Built-in speakers
      2 x 10 W RMS

    • 電源

      Mains power
      100～240 VAC、50～60 Hz
      Consumption (Typical)
      140  W
      Consumption (Max)
      180 W
      Standby power consumption
      0.5 W 未満
      Power Saving Features
      SmartPower

    • 対応解像度

      Computer formats
      • 1280 x 768、60 Hz
      • 1280 x 800、60 Hz
      • 1360 x 768、60 Hz
      • 1280 x 1024、60 Hz
      • 720 x 400、70Hz
      • 1024 x 768、60、75Hz
      • 800 x 600、60、75Hz
      • 1600 x 1200、60 Hz
      • 1920 x 1080、60 Hz
      • 640 x 480、60、72、75Hz
      • 3840 x 2160、30、60Hz
      Video formats
      • 720p、50、60 Hz
      • 1080p、50、60 Hz
      • 1080i、25、30 Hz
      • 480i、30、60 Hz
      • 576i、25、50 Hz
      • 480p、30、60 Hz
      • 576p、25、50 Hz
      • 2160p、30、50、60Hz

    • 質量／寸法

      Set Width
      1123.6  mm
      Product weight
      12.8  kg
      Set Height
      646.7  mm
      Set Depth
      67.8  mm
      Set Width (inch)
      44.24  インチ
      Set Height (inch)
      25.5  インチ
      Wall Mount
      400 x 400 mm、M6
      Set Depth (inch)
      2.67  インチ
      Bezel width
      11.8（上部／左側／右側）、14.3（底部）mm
      Product weight (lb)
      28.16  ポンド

    • 動作条件

      Altitude
      0～3000 m
      Temperature range (operation)
      0～40  ℃
      MTBF
      50,000  時間
      Relative humidity
      20～80％（動作時）、5～95％（保管時）  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60  ℃

    • マルチメディアアプリケーション

      USB Playback Video
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WMV
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • WEBM
      USB Playback Picture
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      USB Playback Audio
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • 内蔵プレイヤー

      CPU
      ARM クアッドコアプロセッサー
      Memory
      2GB DDR3
      Storage
      8GB eMMC

    • アクセサリー

      Included accessories
      • AC 電源コード
      • RS232 ケーブル
      • リモコン用電池
      • クイックスタートガイド
      • リモコン
      • IR センサーケーブル（1.8 M）
      Included Accessories
      • RS232 デイジーチェーンケーブル
      • D-sub ケーブル（4 m）
      スタンド
      BM02542（オプション）

    • その他

      On-Screen Display Languages
      • アラビア語
      • 簡体字中国語
      • 繁体字中国語
      • 英語
      • フランス語
      • ドイツ語
      • イタリア語
      • ポーランド語
      • ロシア語
      • スペイン語
      • トルコ語
      • 日本語
      • チェコ語
      • デンマーク語
      • オランダ語
      • フィンランド語
      • ノルウェー語
      • ポルトガル語
      • スウェーデン語
      Warranty
      3年間のメーカー保証。故障時の対応は、①交換品（新品ではありません。）を先出で発送し、故障機は回収して返却致しません。<br>　もしくは②センドバック修理での対応となります。いずれの場合もディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。
      Regulatory approvals
      • CE
      • UL/cUL
      • CB
      • FCC、Class B
      • BSMI
      • CCC
      • EAC
      • EMF
      • EnergyStar 7.0
      • PSB
      • CECP

    製品の仕様

    同梱物

    • AC 電源コード
    • RS232 ケーブル
    • リモコン用電池
    • クイックスタートガイド
    • リモコン
    • IR センサーケーブル（1.8 M）
    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    レビュー

    このアイテムを最初にレビューする

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。