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    ホスピタリティーテレビ

    49HFL5011T/12

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー
    1 アワード

    革新的な体験

    ゲストに最高の視聴体験を提供しましょう。このテレビには、さまざまな専用ホスピタリティーアプリケーションを備わっており、ゲストの要求に迅速に対応します。また、設置・管理もリモートで簡単に行うことができます。

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    ホスピタリティーテレビ

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    革新的な体験

    Android™ 搭載

    • 49 インチ Mediasuite
    • Android™ 搭載
    CMND & Create：必要な情報を必要なときに表示

    CMND & Create：必要な情報を必要なときに表示

    CMND & Create により、必要な情報を必要なときに表示できます。CMND のコンテンツ管理モジュールを使用すると、ブランド化されたインタラクティブなホテルの Web ページを簡単に作成、配布できます。テレビをカスタマイズして、ホテルに関する最新ニュースを含む最新情報をゲストにリアルタイムに提供することも可能です。

    CMND & Control：テレビのメンテナンスが簡単

    CMND & Control：テレビのメンテナンスが簡単

    CMND & Control により、客室に出向かずに 1 つの場所からテレビの設定とインストールをリモートで実行できます。ゲストをわずらわすことなく、最小限の労力で、すべてのディスプレイを更新、管理できます。

    Miracast と DirectShare により映画や音楽をテレビで共有

    Miracast と DirectShare により映画や音楽をテレビで共有

    ゲストは、ワイヤレスを利用してコンテンツを大型テレビで簡単に楽しむことができます。オープンシステムアプローチを採用することで、iOS および Android ユーザーにサービスを提供し、継続的に互換性を拡張します。安全な共有機能でゲストを保護します。Miracast と DirectShare を利用して、テレビで写真、映画、音楽などすべてを共有し、楽しむことができます。

    安定した収入源を確保できる MyChoice との互換性

    安定した収入源を確保できる MyChoice との互換性

    MyChoice は、入院患者さまが簡単かつリーズナブルに有料チャンネルを楽しめるプランです。また、病院側にとっては、これを新たな収入源として、テレビの初期投資費用の回収に当てることができます。

    Android：機能豊富で楽しいテレビをより高速に体験

    ホスピタリティーテレビに搭載された Android により、機能豊富で使いやすい高速インターフェイスを利用できます。このインターフェイスは、専用のホスピタリティーサービス、アプリケーションなど多くの機能の起動コントロールになります。お気に入りへのダイレクトリンクが可能な操作しやすいメニューが用意されています。

    AppControl により最小限の労力でアプリを追加、並べ替え、削除

    AppControl により、必要なアプリをテレビにダウンロードできます。アプリの追加、削除、並べ替えができるうえ、特定の客室のアプリを設定できるので、ゲストに合わせた体験を入室せずに集中管理することができます。使いやすさとセキュリティを確保するために、カスタムアプリはプライベートのクラウドベースサーバーに読み込みます。そのサーバーにアクセスできるのは管理者だけなので安全です。

    数多くのホスピタリティー専用サービスを備えたアドバンスドアプリ

    アプリには、アプリケーションのライブラリが次々と追加されています。Android により、アプリがこれまで以上にスムーズかつ高速に稼働し、機能も向上します。ホスピタリティー用にカスタマイズされたゲスト情報は使用後に安全かつ確実に消去され、ビジネスに損害を与える可能性のある違法コンテンツへのアクセスは防止されます。

    最適にカスタマイズされたインタラクティビティを実現する統合型 IPTV システム

    コストを節約し、テレビの周辺を整理できます。この新しいスマートテレビでは、ホテルシステムをテレビに直接構築できます。外付けボックスをテレビに取り付けなくても、インタラクティブチャンネル、ビデオオンデマンド、インタラクティブなホテルメニューや情報、オンライン発注システムがすべて可能になります。同軸テレビケーブルを介したコンテンツ提供に加えて、インターネットネットワークを使用してテレビチャンネルまたは VOD をテレビに直接提供することもできるようになりました。パートナーネットワークを利用して、必要とするポータルをカスタマイズして確実に取得できます。

    インタラクティブシステムに対応した Serial Xpress Protocol

    Serial Xpress Protocol（SXP）を通じて、外部の主要なインタラクティブシステムプロバイダすべてのデーコーダーやセットトップボックスとテレビを接続できます。

    ゲストコントロールを向上させる Philips TV Remote アプリ

    リモコンを使用しているような気にならないでください。Philips TV Remote アプリをスマートフォンまたはタブレットで使用すると、テレビのコントロール、表示するアプリの選別、SmartInfo へのアクセスを実行できます。アプリは iOS および Android デバイスに無料でダウンロードできます。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Aspect ratio
      16:9
      画面対角サイズ（インチ）
      49  インチ
      画面対角サイズ（メートル法）
      123  cm
      Display
      LED フル HD
      Panel resolution
      1920 x 1080p
      明るさ
      300  cd/m²
      Picture enhancement
      • 200Hz Perfect Motion Rate
      • Pixel Plus HD
      表示角度
      178º（横）／178º（縦）

    • チューナー／受信／送信

      Digital TV
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD（最高 1080p60）
      ビデオ再生
      • NTSC
      • PAL
      アナログテレビ
      PAL
      IP 再生
      • マルチキャスト
      • ユニキャスト

    • Android TV

      OS
      Android™ 5.1（Lollipop）
      メモリサイズ（フラッシュ）
      8GB

    • 機能

      使いやすさ
      • Picture Style
      • Sound Style
      デジタルサービス
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • 文字多重放送
      • HbbTV
      • 字幕
      ローカルコントロール
      ジョイスティック

    • ホスピタリティー機能

      ホテルモード
      • ジョイスティックコントロールのロック
      • メニューロック
      • インストールメニューのロック
      • 音量制限
      プリズンモード
      • 高セキュリティモード
      • TXT／MHEG／USB／EPG／字幕ロック
      タイマー
      • スリープタイマー
      • 目覚ましアラーム
      • ウェイクアップオンチャンネル
      • 目覚まし音
      スイッチオンコントロール
      • チャンネル
      • 機能
      • 画像形式
      • 音量
      • Picture Style
      盗難防止
      • 電池盗難防止
      • Kensington ロック
      電源制御
      • 自動電源オン
      • グリーン／高速起動
      • WoLAN
      • WoWLAN
      アプリ
      • AppControl
      • クラウドベースアプリ
      • Android アプリ
      • Philips TV Remote アプリ
      お客様のブランド
      • SmartInfo
      • ウェルカムロゴ
      • カスタマイズ可能なダッシュボード（HTML）
      • IPTV システム
      • カスタムアプリ
      • 場所名（Geonames ID）
      時計
      • スタンバイモードの時計
      • 蛍光 RC ボタン
      • 画面表示時計
      • 外部時計（オプション）
      SmartInfo
      • HTML5 ブラウザ
      • インタラクティブテンプレート
      クローニングおよびファームウェアの更新
      • インスタントイニシャルクローニング
      • USB／RF／IP 経由
      CMND&Control
      • オフラインチャンネルエディター
      • オフライン設定エディター
      • リアルタイムテレビステータス（IP）
      • IP／RF 上のリモート管理
      • CMND&Create
      • テレビグループ管理
      コントロール
      • 自動チャンネル更新のブロック
      • Serial Xpress Protocol
      • JSON API for TV Control-JAPIT
      統合サービス
      5 日間天気予報
      インタラクティブ DRM
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      • Securemedia
      収益創出
      MyChoice
      言語
      ゲスト言語のコントロール
      リモコン
      • ケーブルストラップ対応
      • 電池残量の検出
      • RC 電池蓋のロック
      チャンネル
      • 組み合わされたリスト
      • テーマ別リスト

    • ヘルスケア機能

      コントロール
      • マルチリモコン
      • ヘルスケア RC 対応
      • ナースコールシステムとの互換性
      利便性
      • ヘッドホン出力
      • メインスピーカー単独のミュート
      安全性
      • クラス II の二重絶縁
      • 難燃性

    • マルチメディア

      ビデオ再生をサポート
      • 形式：H.264／MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • コンテナ：AVI、MKV
      サポートされる音楽形式
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA（v2 から最大 v9.2）
      • WMA-PRO（v9 および v10）
      サポートされる字幕形式
      • SRT
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      • ASS
      サポートされる画像形式
      JPG
      サポートされるビデオ解像度（USB）
      最大 1920 x 1080p@60Hz
      マルチメディア接続
      • USB
      • LAN

    • オーディオ

      サウンド出力
      16（2x8）  W
      バスルームスピーカー出力
      1.5W モノラル 8Ω
      スピーカー
      • 2.0
      • 下方放射型
      サウンド機能
      • AVL
      • Incredible surround
      • ダイナミックな低音
      • Dolby MS10

    • 電源

      主電源
      AC 220～240V、50～60Hz
      周辺温度
      0～40 °C
      Standby power consumption
      0.4 W 未満
      エネルギーラベルクラス
      A+
      EU エネルギーラベル電力
      50  W
      Power Saving Features
      ECO モード
      年間消費電力
      79  kW·h

    • アクセサリー

      付属
      • テーブルトップ回転式スタンド
      • 単 4 形電池 2 本
      • 保証書
      • 法的要件および安全冊子
      • 電源コード
      • リモコン 22AV1505B／12
      オプション
      • 外部時計 22AV1120C／00
      • ヘルスケア RC 22AV1109H／12
      • セットアップ RC 22AV9573A
      • Bluetooth RC 22AV1507A／12

    • ワイヤレス接続

      ワイヤレス LAN
      802.11 b/g/n
      Bluetooth
      • 4.0
      • HID Gamepad 対応
      • Multichannel
      • Wireless Audio（ヘッドホン）
      Wifi-Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • 接続（下部）

      HDMI1
      HDMI 1.4
      アンテナ
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 1.4
      デジタルオーディオ出力
      USB1
      USB 2.0
      イーサネット（LAN）
      RJ-45

    • 接続（側面）

      USB2
      USB 3.0
      共通インターフェイススロット
      CI+ 1.3.2
      USB3
      USB 2.0
      HDMI3
      HDMI 1.4
      HDMI4
      HDMI 1.4（MHL 2.0）
      ヘッドホン出力
      ミニジャック

    • 接続（背面）

      スカート
      • RGB
      • CVBS
      バスルームスピーカー出力
      ミニジャック
      コンポーネント
      YPbPr + L/R シンチ
      DVI オーディオ入力
      ミニジャック
      外部電源
      • 12V／15W
      • ミニジャック
      外部制御
      RJ-48

    • 接続の拡張機能

      RJ48
      • IR 入力／出力
      • Serial Xpress インターフェイス
      EasyLink（HDMI CEC）
      • ワンタッチ再生
      • システムスタンバイ
      • RC パススルー
      • システムオーディオコントロール
      LAN
      Wake on LAN
      HDMI
      • ARC（すべてのポート）
      • DVI（すべてのポート）
      • MHL 2.0（HDMI4）

    • デザイン

      カラー
      シルバー

    • 質量／寸法

      Set Width
      1099  mm
      セット高さ
      632  mm
      セット奥行き
      66／79  mm
      本体重量
      12.4  kg
      セット幅（スタンド含む）
      1099  mm
      セット高（スタンド含む）
      694  mm
      セット奥行き（スタンド含む）
      250  mm
      本体重量（スタンド使用時）
      13.9  kg
      壁取り付け対応
      • 400 x 200 mm
      • M6

    製品の仕様

    同梱物

    • リモコン用電池
    • リモコン
    • 保証書
    • 電源コード
    • テーブルトップスタンド
    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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    • このテレビは、RoHS 指令の現在の適用除外用途に基づき代替技術が存在しない特定のパーツまたはコンポーネントにのみ鉛を使用しています。
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