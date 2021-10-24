リモコンに専用ボタンを搭載して Netflix へのアクセスを統合

Netflix へのアクセスを統合されており、アカウントから最新の映画や番組を、より簡単に、より速く、より便利に視聴できます。外部プレイヤーも衛星 TV も不要です。これにより、運用コストを削減し、テレビ周りをすっきりまとめて外観をモダンに保つことができます。リモコンの Netflix 専用ボタンからすぐにアクセスできて効率的です。Netflix のアクティベーションには利用規約が適用されます。