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    プロフェッショナルテレビ

    32HFL3011W/12

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    ゲストを魅了する

    ブランド化されたインタラクティブホテルページと優れた画質で、ゲストに正しいメッセージを届けましょう。

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    プロフェッショナルテレビ

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    ゲストを魅了する

    よりスマートになったプロフェッショナル TV

    • 32 インチ HeartLine
    • DVB-T2/T/C HEVC
    CMND & Control：テレビのメンテナンスが簡単

    CMND & Control：テレビのメンテナンスが簡単

    CMND & Control により、客室に出向かずに 1 つの場所からテレビの設定とインストールをリモートで実行できます。ゲストをわずらわすことなく、最小限の労力で、すべてのディスプレイを更新、管理できます。

    CMND & Create：必要な情報を必要なときに表示

    CMND & Create：必要な情報を必要なときに表示

    CMND & Create により、必要な情報を必要なときに表示できます。CMND のコンテンツ管理モジュールを使用すると、ブランド化されたインタラクティブなホテルの Web ページを簡単に作成、配布できます。テレビをカスタマイズして、ホテルに関する最新ニュースを含む最新情報をゲストにリアルタイムに提供することも可能です。

    安定した収入源を確保できる MyChoice との互換性

    安定した収入源を確保できる MyChoice との互換性

    MyChoice は、入院患者さまが簡単かつリーズナブルに有料チャンネルを楽しめるプランです。また、病院側にとっては、これを新たな収入源として、テレビの初期投資費用の回収に当てることができます。

    カスタマイズ可能なウェルカムページを使用してゲストに歓迎のご挨拶

    カスタマイズ可能なウェルカムページを使用してゲストに歓迎のご挨拶

    テレビの電源をオンにするたびに、ウェルカムページが表示されます。ウェルカムページは、インストール時に .png 形式のシンプルなウェルカムイメージを使用して、簡単にブランド化やカスタマイズができます。

    フルホテルモード、ヘルスケアモード、プリズンモード

    リビングルームよりも多くのことが求められる環境でプロフェッショナルな用途に必要とされるすべての機能を搭載しています。音量およびメニューのロックから、より厳格な材質検査、省エネ、盗難防止リモコン、専用のヘルスケアおよびプリズン機能まで、ニッチ市場の用途向けの機能がそろっています。

    ヘルスケア業界に最適なナースコールとの互換性

    ナースコールとの互換性により、フィリップスのヘルスケアテレビは高度に一体化されたツールとなります。ユーザーや患者さま向けのエンターテインメントオプションを提供するだけでなく、医療面での緊急事態にも便利に利用できます。

    患者さまに便利な画面表示時計

    新しい画面表示時計により、患者さまは現在時刻を簡単に確認できます。ボタンを押すとテレビ画面に時計が表示されます。視認性の向上と省エネ化も図られています。

    好きなものを好きなときにスケジュール

    内蔵スケジューラーで、必要なコンテンツをいつでも表示できます。好きなタイプのコンテンツを表示するように、最大 7 つのスケジュールをプログラムできます。毎日繰り返したり、週末だけの設定にしたりと、さまざまな選択が可能です。

    ホテル情報ページのブランド化とインタラクティブ化を可能にする SmartInfo

    SmartInfo では、SmartUI によりホテルや街の情報をゲストに提供できます。テレビがイントラネットやインターネットに接続されていなくても、ゲストはホテルのインタラクティブな Web ページにアクセスできます。情報を定期的に変更して、ゲストに最新の情報を常に提供することが簡単にできます。

    インタラクティブシステムに対応した Serial Xpress Protocol

    Serial Xpress Protocol（SXP）を通じて、外部の主要なインタラクティブシステムプロバイダすべてのデーコーダーやセットトップボックスとテレビを接続できます。

    インストールメニューのロック

    インストールと設定への不正アクセスを防ぎ、ゲストの利便性を最大限まで高めて、無用な再インストールコストを回避します。

    ヘッドホンを接続して 1 人で聴ける

    スピーカーシステムに自分のヘッドホンをいつでも好きなときに接続して、自分だけで聴くことができます。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Aspect ratio
      16:9
      画面対角サイズ（インチ）
      32  インチ
      画面対角サイズ（メートル法）
      80  cm
      Display
      LED HD TV
      Panel resolution
      1366 x 768p
      明るさ
      280  cd/m²
      Picture enhancement
      • Pixel Plus HD
      • 200Hz Perfect Motion Rate
      表示角度
      178º（横）／178º（縦）

    • チューナー／受信／送信

      Digital TV
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD（最高 1080p60）
      ビデオ再生
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      アナログテレビ
      PAL

    • 機能

      使いやすさ
      • Picture Style
      • Sound Style
      • 画像形式
      • 個別に制御できる音量コントロール
      デジタルサービス
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • 文字多重放送
      ローカルコントロール
      ジョイスティック

    • ホスピタリティー機能

      ホテルモード
      • ジョイスティックコントロールのロック
      • メニューロック
      • インストールメニューのロック
      • 音量制限
      プリズンモード
      • 高セキュリティモード
      • TXT／MHEG／USB／EPG／字幕ロック
      タイマー
      • スケジューラー（7 個）
      • スリープタイマー
      • 目覚ましアラーム
      • ウェイクアップオンチャンネル
      • 目覚まし音
      スイッチオンコントロール
      • チャンネル
      • 機能
      • Picture Style
      • 画像形式
      • Sound Style
      • 音量
      • メニュー言語
      盗難防止
      • 電池盗難防止
      • Kensington ロック
      電源制御
      グリーン／高速起動
      お客様のブランド
      • SmartInfo
      • ウェルカムロゴ
      時計
      • スタンバイモードの時計
      • 蛍光 RC ボタン
      • 画面表示時計
      • 外部時計（オプション）
      SmartInfo
      • HTML5 ブラウザ
      • インタラクティブテンプレート
      • ピクチャースライドショー
      クローニングおよびファームウェアの更新
      • インスタントイニシャルクローニング
      • USB／RF 経由
      CMND&Control
      • オフラインチャンネルエディター
      • オフライン設定エディター
      • RF 上のリモート管理
      • CMND&Create
      コントロール
      • 自動チャンネル更新のブロック
      • Serial Xpress Protocol
      • JSON API for TV Control-JAPIT
      インタラクティブ DRM
      VSecure
      収益創出
      MyChoice
      リモコン
      • ケーブルストラップ対応
      • 電池残量の検出
      • RC 電池蓋のロック
      チャンネル
      • 組み合わされたリスト
      • テーマ別リスト
      • オフラインチャンネルエディター

    • ヘルスケア機能

      コントロール
      • マルチリモコン
      • ヘルスケア RC 対応
      • ナースコールシステムとの互換性
      利便性
      • ヘッドホン出力
      • メインスピーカー単独のミュート
      安全性
      • クラス II の二重絶縁
      • 難燃性

    • マルチメディア

      ビデオ再生をサポート
      • 形式：H.264／MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • コンテナ：AVI、MKV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • WMV
      • HEVC
      サポートされる音楽形式
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA（v2 から最大 v9.2）
      サポートされる字幕形式
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      サポートされる画像形式
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      サポートされるビデオ解像度（USB）
      最大 1920 x 1080p@60Hz
      マルチメディア接続
      USB

    • オーディオ

      サウンド出力
      16（2x8）  W
      バスルームスピーカー出力
      1.5W モノラル 8Ω
      スピーカー
      • 2.0
      • 下方放射型
      サウンド機能
      • AVL
      • Incredible surround
      • Dolby MS10

    • 電源

      主電源
      AC 220～240V、50～60Hz
      周辺温度
      0～40 °C
      Standby power consumption
      0.3W 未満
      エネルギーラベルクラス
      A+
      EU エネルギーラベル電力
      31  W
      Power Saving Features
      ECO モード
      年間消費電力
      45  kW·h

    • アクセサリー

      付属
      • テーブルトップスタンド
      • リモコン 22AV1604A/12
      • 単 4 形電池 2 本
      • 保証書
      • 法的要件および安全冊子
      • 電源コード
      オプション
      • 外部時計 22AV1120C／00
      • セットアップ RC 22AV9573A/12

    • 接続（側面）

      USB2
      USB 3.0
      共通インターフェイススロット
      CI+ 1.3
      HDMI3
      HDCP 2.2 の HDMI 2.0
      ヘッドホン出力
      ミニジャック

    • 接続（背面）

      バスルームスピーカー出力
      ミニジャック
      コンポーネント
      YPbPr + L/R シンチ
      AV 入力
      CVBS、YPbPr と共有
      DVI オーディオ入力
      ミニジャック
      外部制御
      RJ-48
      アンテナ
      IEC-75
      HDMI1
      • HDCP 2.2 の HDMI 2.0
      • ARC
      デジタルオーディオ出力
      HDMI2
      HDCP 2.2 の HDMI 2.0
      USB1
      USB 2.0

    • 接続の拡張機能

      RJ48
      • IR 入力／出力
      • Serial Xpress インターフェイス
      EasyLink（HDMI CEC）
      • ワンタッチ再生
      • システムスタンバイ
      • RC パススルー
      • システムオーディオコントロール
      HDMI
      DVI（すべてのポート）

    • デザイン

      カラー
      ホワイト

    • 質量／寸法

      Set Width
      727  mm
      セット高さ
      425  mm
      セット奥行き
      64／77  mm
      本体重量
      5  kg
      セット幅（スタンド含む）
      727  mm
      セット高（スタンド含む）
      490  mm
      セット奥行き（スタンド含む）
      186  mm
      本体重量（スタンド使用時）
      5.7  kg
      壁取り付け対応
      • M4
      • 100 x 100 mm

    製品の仕様

    同梱物

    • リモコン用電池
    • リモコン
    • 保証書
    • 電源コード
    • テーブルトップスタンド
    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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    • 使用可能な機能はインテグレーターの選択した導入によって異なります。
    • IEC62087 Ed 2 の測定方法による一般的なオンモード消費電力。実際の消費電力はテレビの使用方法によって異なります。
    • このテレビは、RoHS 指令の現在の適用除外用途に基づき代替技術が存在しない特定のパーツまたはコンポーネントにのみ鉛を使用しています。
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