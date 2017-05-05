ゲストを魅了する
ブランド化されたインタラクティブホテルページと優れた画質で、ゲストに正しいメッセージを届けましょう。 さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
ゲストを魅了する
よりスマートになったプロフェッショナル TV
- 32 インチ HeartLine
- DVB-T2/T/C HEVC
CMND & Control：テレビのメンテナンスが簡単
CMND & Control により、客室に出向かずに 1 つの場所からテレビの設定とインストールをリモートで実行できます。ゲストをわずらわすことなく、最小限の労力で、すべてのディスプレイを更新、管理できます。
CMND & Create：必要な情報を必要なときに表示
CMND & Create により、必要な情報を必要なときに表示できます。CMND のコンテンツ管理モジュールを使用すると、ブランド化されたインタラクティブなホテルの Web ページを簡単に作成、配布できます。テレビをカスタマイズして、ホテルに関する最新ニュースを含む最新情報をゲストにリアルタイムに提供することも可能です。
安定した収入源を確保できる MyChoice との互換性
MyChoice は、入院患者さまが簡単かつリーズナブルに有料チャンネルを楽しめるプランです。また、病院側にとっては、これを新たな収入源として、テレビの初期投資費用の回収に当てることができます。
カスタマイズ可能なウェルカムページを使用してゲストに歓迎のご挨拶
テレビの電源をオンにするたびに、ウェルカムページが表示されます。ウェルカムページは、インストール時に .png 形式のシンプルなウェルカムイメージを使用して、簡単にブランド化やカスタマイズができます。
フルホテルモード、ヘルスケアモード、プリズンモード
リビングルームよりも多くのことが求められる環境でプロフェッショナルな用途に必要とされるすべての機能を搭載しています。音量およびメニューのロックから、より厳格な材質検査、省エネ、盗難防止リモコン、専用のヘルスケアおよびプリズン機能まで、ニッチ市場の用途向けの機能がそろっています。
ヘルスケア業界に最適なナースコールとの互換性
ナースコールとの互換性により、フィリップスのヘルスケアテレビは高度に一体化されたツールとなります。ユーザーや患者さま向けのエンターテインメントオプションを提供するだけでなく、医療面での緊急事態にも便利に利用できます。
患者さまに便利な画面表示時計
新しい画面表示時計により、患者さまは現在時刻を簡単に確認できます。ボタンを押すとテレビ画面に時計が表示されます。視認性の向上と省エネ化も図られています。
好きなものを好きなときにスケジュール
内蔵スケジューラーで、必要なコンテンツをいつでも表示できます。好きなタイプのコンテンツを表示するように、最大 7 つのスケジュールをプログラムできます。毎日繰り返したり、週末だけの設定にしたりと、さまざまな選択が可能です。
ホテル情報ページのブランド化とインタラクティブ化を可能にする SmartInfo
SmartInfo では、SmartUI によりホテルや街の情報をゲストに提供できます。テレビがイントラネットやインターネットに接続されていなくても、ゲストはホテルのインタラクティブな Web ページにアクセスできます。情報を定期的に変更して、ゲストに最新の情報を常に提供することが簡単にできます。
インタラクティブシステムに対応した Serial Xpress Protocol
Serial Xpress Protocol（SXP）を通じて、外部の主要なインタラクティブシステムプロバイダすべてのデーコーダーやセットトップボックスとテレビを接続できます。
インストールメニューのロック
インストールと設定への不正アクセスを防ぎ、ゲストの利便性を最大限まで高めて、無用な再インストールコストを回避します。
ヘッドホンを接続して 1 人で聴ける
スピーカーシステムに自分のヘッドホンをいつでも好きなときに接続して、自分だけで聴くことができます。
技術仕様
-
画像／表示
- Aspect ratio
-
16:9
- 画面対角サイズ（インチ）
-
32
インチ
- 画面対角サイズ（メートル法）
-
80
cm
- Display
-
LED HD TV
- Panel resolution
-
1366 x 768p
- 明るさ
-
280
cd/m²
- Picture enhancement
-
- 表示角度
-
178º（横）／178º（縦）
-
チューナー／受信／送信
- Digital TV
-
-
DVB-T/T2/C
-
HEVC FHD（最高 1080p60）
- ビデオ再生
-
- アナログテレビ
-
PAL
-
機能
- 使いやすさ
-
-
Picture Style
-
Sound Style
-
画像形式
-
個別に制御できる音量コントロール
- デジタルサービス
-
-
8d EPG
-
Now&Next
-
MHEG
-
文字多重放送
- ローカルコントロール
-
ジョイスティック
-
ホスピタリティー機能
- ホテルモード
-
-
ジョイスティックコントロールのロック
-
メニューロック
-
インストールメニューのロック
-
音量制限
- プリズンモード
-
-
高セキュリティモード
-
TXT／MHEG／USB／EPG／字幕ロック
- タイマー
-
-
スケジューラー（7 個）
-
スリープタイマー
-
目覚ましアラーム
-
ウェイクアップオンチャンネル
-
目覚まし音
- スイッチオンコントロール
-
-
チャンネル
-
機能
-
Picture Style
-
画像形式
-
Sound Style
-
音量
-
メニュー言語
- 盗難防止
-
- 電源制御
-
グリーン／高速起動
- お客様のブランド
-
- 時計
-
-
スタンバイモードの時計
-
蛍光 RC ボタン
-
画面表示時計
-
外部時計（オプション）
- SmartInfo
-
-
HTML5 ブラウザ
-
インタラクティブテンプレート
-
ピクチャースライドショー
- クローニングおよびファームウェアの更新
-
-
インスタントイニシャルクローニング
-
USB／RF 経由
- CMND&Control
-
-
オフラインチャンネルエディター
-
オフライン設定エディター
-
RF 上のリモート管理
-
CMND&Create
- コントロール
-
- インタラクティブ DRM
-
VSecure
- 収益創出
-
MyChoice
- リモコン
-
-
ケーブルストラップ対応
-
電池残量の検出
-
RC 電池蓋のロック
- チャンネル
-
-
組み合わされたリスト
-
テーマ別リスト
-
オフラインチャンネルエディター
-
ヘルスケア機能
- コントロール
-
-
マルチリモコン
-
ヘルスケア RC 対応
-
ナースコールシステムとの互換性
- 利便性
-
- 安全性
-
-
マルチメディア
- ビデオ再生をサポート
-
-
形式：H.264／MPEG4 AVC
-
MPEG1
-
MPEG2
-
MPEG4
-
WMV9/VC1
-
コンテナ：AVI、MKV
-
MP4
-
MPG
-
TS
-
WMV
-
HEVC
- サポートされる音楽形式
-
-
MP3
-
AAC
-
WAV
-
WMA（v2 から最大 v9.2）
- サポートされる字幕形式
-
- サポートされる画像形式
-
- サポートされるビデオ解像度（USB）
-
最大 1920 x 1080p@60Hz
- マルチメディア接続
-
USB
-
オーディオ
- サウンド出力
-
16（2x8）
W
- バスルームスピーカー出力
-
1.5W モノラル 8Ω
- スピーカー
-
- サウンド機能
-
-
AVL
-
Incredible surround
-
Dolby MS10
-
電源
- 主電源
-
AC 220～240V、50～60Hz
- 周辺温度
-
0～40 °C
- Standby power consumption
-
0.3W 未満
- エネルギーラベルクラス
-
A+
- EU エネルギーラベル電力
-
31
W
- Power Saving Features
-
ECO モード
- 年間消費電力
-
45
kW·h
-
アクセサリー
- 付属
-
-
テーブルトップスタンド
-
リモコン 22AV1604A/12
-
単 4 形電池 2 本
-
保証書
-
法的要件および安全冊子
-
電源コード
- オプション
-
-
外部時計 22AV1120C／00
-
セットアップ RC 22AV9573A/12
-
接続（側面）
- USB2
-
USB 3.0
- 共通インターフェイススロット
-
CI+ 1.3
- HDMI3
-
HDCP 2.2 の HDMI 2.0
- ヘッドホン出力
-
ミニジャック
-
接続（背面）
- バスルームスピーカー出力
-
ミニジャック
- コンポーネント
-
YPbPr + L/R シンチ
- AV 入力
-
CVBS、YPbPr と共有
- DVI オーディオ入力
-
ミニジャック
- 外部制御
-
RJ-48
- アンテナ
-
IEC-75
- HDMI1
-
- デジタルオーディオ出力
-
光
- HDMI2
-
HDCP 2.2 の HDMI 2.0
- USB1
-
USB 2.0
-
接続の拡張機能
- RJ48
-
-
IR 入力／出力
-
Serial Xpress インターフェイス
- EasyLink（HDMI CEC）
-
-
ワンタッチ再生
-
システムスタンバイ
-
RC パススルー
-
システムオーディオコントロール
- HDMI
-
DVI（すべてのポート）
-
デザイン
- カラー
-
ホワイト
-
質量／寸法
- Set Width
-
727
mm
- セット高さ
-
425
mm
- セット奥行き
-
64／77
mm
- 本体重量
-
5
kg
- セット幅（スタンド含む）
-
727
mm
- セット高（スタンド含む）
-
490
mm
- セット奥行き（スタンド含む）
-
186
mm
- 本体重量（スタンド使用時）
-
5.7
kg
- 壁取り付け対応
-
製品の仕様
同梱物
- リモコン用電池
- リモコン
- 保証書
- 電源コード
- テーブルトップスタンド
- 使用可能な機能はインテグレーターの選択した導入によって異なります。
- IEC62087 Ed 2 の測定方法による一般的なオンモード消費電力。実際の消費電力はテレビの使用方法によって異なります。
- このテレビは、RoHS 指令の現在の適用除外用途に基づき代替技術が存在しない特定のパーツまたはコンポーネントにのみ鉛を使用しています。
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