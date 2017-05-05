ホテル情報ページのブランド化とインタラクティブ化を可能にする SmartInfo

SmartInfo では、SmartUI によりホテルや街の情報をゲストに提供できます。テレビがイントラネットやインターネットに接続されていなくても、ゲストはホテルのインタラクティブな Web ページにアクセスできます。情報を定期的に変更して、ゲストに最新の情報を常に提供することが簡単にできます。