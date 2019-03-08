Azurion 7 B20/15
Image Guided Therapy System Biplane
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Philips Azurionシステムは、ルーティン症例から高難度のインターベンションまで、直感的な操作性により、スムーズに手技を実施できる環境を提供します。
ユーザーエクスペリエンスと操作性・視認性に配慮した機能、臨床現場での使用を想定したシステム設計により、術者が治療に集中できる環境の実現に貢献します。直感的でシームレスな操作性が術者のパフォーマンスを引き出し、チーム全体のワークフローを最適化を目指します。
これにより治療効率の向上を支援するとともに、ラボの運用効率を高め、患者一人ひとりに向き合う質の高い医療の提供に貢献します。
特長
- 頭部へのアクセス性を確保
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頭部へのアクセス性を確保
正面アームを135度に配置することで、患者頭側へのアクセス性を向上。外科手術や血管内治療において、術者にとって自由度の高いワーキングポジションポジションの実現を目指します。
頭部へのアクセス性を確保
正面アームを135度に配置することで、患者頭側へのアクセス性を向上。外科手術や血管内治療において、術者にとって自由度の高いワーキングポジションポジションの実現を目指します。
正面アームを135度に配置することで、患者頭側へのアクセス性を向上。外科手術や血管内治療において、術者にとって自由度の高いワーキングポジションポジションの実現を目指します。
- 迅速なパーキング機能
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迅速なパーキング機能
ラテラルガントリは迅速にパークポジションへ移動でき、2D撮影と3D撮影をスムーズに切り替えることが可能です。手技の流れを妨げず、効率的な運用を支援します。
ラテラルガントリは迅速にパークポジションへ移動でき、2D撮影と3D撮影をスムーズに切り替えることが可能です。手技の流れを妨げず、効率的な運用を支援します。
ラテラルガントリは迅速にパークポジションへ移動でき、2D撮影と3D撮影をスムーズに切り替えることが可能です。手技の流れを妨げず、効率的な運用を支援します。
- あらゆる角度から患者基準の画像取得をサポートします。
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あらゆる角度から患者基準の画像取得をサポートします。
ビームローテーション機能により、どの角度からでも解剖学的位置関係に沿った画像を取得できるようにした設計です。患者が斜めに配置されている場合でも、テーブル操作や患者の再ポジショニングを行うことなく、解剖構造に合わせた撮影を可能にすることを目指します。
あらゆる角度から患者基準の画像取得をサポートします。
ビームローテーション機能により、どの角度からでも解剖学的位置関係に沿った画像を取得できるようにした設計です。患者が斜めに配置されている場合でも、テーブル操作や患者の再ポジショニングを行うことなく、解剖構造に合わせた撮影を可能にすることを目指します。
あらゆる角度から患者基準の画像取得をサポートします。
ビームローテーション機能により、どの角度からでも解剖学的位置関係に沿った画像を取得できるようにした設計です。患者が斜めに配置されている場合でも、テーブル操作や患者の再ポジショニングを行うことなく、解剖構造に合わせた撮影を可能にすることを目指します。
- 全身領域に対応する柔軟な設計
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全身領域に対応する柔軟な設計
高度に設計されたジオメトリが、スピードと操作性を両立し、全身領域の撮影を可能にします。
柔軟性の高いPhilips Azurionバイプレーンシステムとして、多様なインターベンションをサポートします。
高度に設計されたジオメトリが、スピードと操作性を両立し、全身領域の撮影を可能にします。
柔軟性の高いPhilips Azurionバイプレーンシステムとして、多様なインターベンションをサポートします。
高度に設計されたジオメトリが、スピードと操作性を両立し、全身領域の撮影を可能にします。
柔軟性の高いPhilips Azurionバイプレーンシステムとして、多様なインターベンションをサポートします。
- 頭部へのアクセス性を確保
- 迅速なパーキング機能
- あらゆる角度から患者基準の画像取得をサポートします。
- 全身領域に対応する柔軟な設計
- 販売名：血管造影X線診断装置 Azurion
- 医療機器認証番号：228ACBZX00012000
- 設置管理医療機器／特定保守管理医療機器
- 管理医療機器
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