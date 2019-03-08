Azurion 7 B20/15 Image Guided Therapy System Biplane

Philips Azurionシステムは、ルーティン症例から高難度のインターベンションまで、直感的な操作性により、スムーズに手技を実施できる環境を提供します。 ユーザーエクスペリエンスと操作性・視認性に配慮した機能、臨床現場での使用を想定したシステム設計により、術者が治療に集中できる環境の実現に貢献します。直感的でシームレスな操作性が術者のパフォーマンスを引き出し、チーム全体のワークフローを最適化を目指します。 これにより治療効率の向上を支援するとともに、ラボの運用効率を高め、患者一人ひとりに向き合う質の高い医療の提供に貢献します。