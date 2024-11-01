SmartCT 3D可視化および測定ソリューション

SmartCTでは、優れた3Dインターベンショナルツールをさらに充実させるため、インターベンショナルラボでの3D画像の取得に対する心理的障壁を取り除くようデザインされた、わかりやすいガイダンスを採用しています。3D画像の取得を簡素化し、経験を問わず全臨床ユーザーが3D画像を簡単に取得できるようサポートします。3D画像が取得されると、対応する描画モードで数秒以内にタッチスクリーンモジュール上に自動的に表示されます。ユーザーは同じタッチスクリーン上で、高性能な3D可視化ツールや3D測定ツールを使用し、画像を制御および操作できます。