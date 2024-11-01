SmartCT 3D可視化および測定ソリューション スペックが近い製品を検索
SmartCTでは、優れた3Dインターベンショナルツールをさらに充実させるため、インターベンショナルラボでの3D画像の取得に対する心理的障壁を取り除くようデザインされた、わかりやすいガイダンスを採用しています。3D画像の取得を簡素化し、経験を問わず全臨床ユーザーが3D画像を簡単に取得できるようサポートします。3D画像が取得されると、対応する描画モードで数秒以内にタッチスクリーンモジュール上に自動的に表示されます。ユーザーは同じタッチスクリーン上で、高性能な3D可視化ツールや3D測定ツールを使用し、画像を制御および操作できます。
特長
SmartCTにより簡単に3D画像を利用
SmartCTにより簡単に3D画像を利用
3D画像により、診断精度の向上[2-4]、患者の転帰改善[5-7]、インターベンショナルラボにおける治療効率の向上[8]を実現できます。こうしたメリットがあるにもかかわらず、3D画像は難しいと多くのユーザーが考えがちです。SmartCTでは、臨床ユーザーが3D画像を簡単に取得できるよう手順を一段階ずつ説明し、画像取得中には目で見てわかるようにサポートを行います*。
SmartCTにより簡単に3D画像を利用
3D画像により、診断精度の向上[2-4]、患者の転帰改善[5-7]、インターベンショナルラボにおける治療効率の向上[8]を実現できます。こうしたメリットがあるにもかかわらず、3D画像は難しいと多くのユーザーが考えがちです。SmartCTでは、臨床ユーザーが3D画像を簡単に取得できるよう手順を一段階ずつ説明し、画像取得中には目で見てわかるようにサポートを行います*。
3D画像により、診断精度の向上[2-4]、患者の転帰改善[5-7]、インターベンショナルラボにおける治療効率の向上[8]を実現できます。こうしたメリットがあるにもかかわらず、3D画像は難しいと多くのユーザーが考えがちです。SmartCTでは、臨床ユーザーが3D画像を簡単に取得できるよう手順を一段階ずつ説明し、画像取得中には目で見てわかるようにサポートを行います*。
テーブルサイドでの3D画像の取り込みおよび操作
テーブルサイドでの3D画像の取り込みおよび操作
タッチスクリーンを使用して、簡単かつ苦もなく自然に3D画像の取り込みやSmartCTツールの操作を行うことができます*。3D画像が取り込まれると、SmartCT表示アプリケーションにより、自動的にタッチスクリーンモジュール上に画像と適切な描画ツールおよび表示ツールが開かれます。ツールは全て、清潔野でタッチスクリーンを使用して簡単に操作できます。
テーブルサイドでの3D画像の取り込みおよび操作
タッチスクリーンを使用して、簡単かつ苦もなく自然に3D画像の取り込みやSmartCTツールの操作を行うことができます*。3D画像が取り込まれると、SmartCT表示アプリケーションにより、自動的にタッチスクリーンモジュール上に画像と適切な描画ツールおよび表示ツールが開かれます。ツールは全て、清潔野でタッチスクリーンを使用して簡単に操作できます。
タッチスクリーンを使用して、簡単かつ苦もなく自然に3D画像の取り込みやSmartCTツールの操作を行うことができます*。3D画像が取り込まれると、SmartCT表示アプリケーションにより、自動的にタッチスクリーンモジュール上に画像と適切な描画ツールおよび表示ツールが開かれます。ツールは全て、清潔野でタッチスクリーンを使用して簡単に操作できます。
テーブルサイドで高機能3Dツールと測定ツールを制御
テーブルサイドで高機能3Dツールと測定ツールを制御
タブレットの簡単な操作により、テーブルサイドでタッチスクリーン上から高機能の視覚化および測定を実行でき、疾患の種類と程度について詳細に調べることができます。SmartCT 3D画像では、2D画像やDSA画像では得られない情報が取得できます。より詳細な情報が得られることで、診断や治療計画、治療自体が変わり、患者の転帰改善につながる可能性があります[8,9,10]。
テーブルサイドで高機能3Dツールと測定ツールを制御
タブレットの簡単な操作により、テーブルサイドでタッチスクリーン上から高機能の視覚化および測定を実行でき、疾患の種類と程度について詳細に調べることができます。SmartCT 3D画像では、2D画像やDSA画像では得られない情報が取得できます。より詳細な情報が得られることで、診断や治療計画、治療自体が変わり、患者の転帰改善につながる可能性があります[8,9,10]。
テーブルサイドで高機能3Dツールと測定ツールを制御
タブレットの簡単な操作により、テーブルサイドでタッチスクリーン上から高機能の視覚化および測定を実行でき、疾患の種類と程度について詳細に調べることができます。SmartCT 3D画像では、2D画像やDSA画像では得られない情報が取得できます。より詳細な情報が得られることで、診断や治療計画、治療自体が変わり、患者の転帰改善につながる可能性があります[8,9,10]。
SmartCT Vessel Analysis
次世代血管トラッキング機能搭載のSmartCT Vessel Analysisにより治療計画をサポート
3Dボリュームで血管経路を短時間で特定するには、対象となる血管系のセグメントの始点および終点を選択します。それによりその2点間を結ぶ経路が自動的に検出され、異なるビューに描画されます。SmartCT Vessel Analysisは、血管解析とカテーテル法に最適な投影角度の選択をサポートします。そのため血管のチェックも簡単です。また、デバイスをまっすぐにしたり、曲げたり、横から見たりして位置決めを容易に再設定できます。
次世代血管トラッキング機能搭載のSmartCT Vessel Analysisにより治療計画をサポート
3Dボリュームで血管経路を短時間で特定するには、対象となる血管系のセグメントの始点および終点を選択します。それによりその2点間を結ぶ経路が自動的に検出され、異なるビューに描画されます。SmartCT Vessel Analysisは、血管解析とカテーテル法に最適な投影角度の選択をサポートします。そのため血管のチェックも簡単です。また、デバイスをまっすぐにしたり、曲げたり、横から見たりして位置決めを容易に再設定できます。
次世代血管トラッキング機能搭載のSmartCT Vessel Analysisにより治療計画をサポート
3Dボリュームで血管経路を短時間で特定するには、対象となる血管系のセグメントの始点および終点を選択します。それによりその2点間を結ぶ経路が自動的に検出され、異なるビューに描画されます。SmartCT Vessel Analysisは、血管解析とカテーテル法に最適な投影角度の選択をサポートします。そのため血管のチェックも簡単です。また、デバイスをまっすぐにしたり、曲げたり、横から見たりして位置決めを容易に再設定できます。
画面上での2点間測定を簡単に実施
画面上での2点間測定を簡単に実施
タッチスクリーン上で2点間測定を行い、2D画像または3D画像上の距離をすばやく計測できます。この方法により、対象となる血管の軌道を短時間でチェックしたり、ステント配置時の距離を測定したり、組織のサイズを測定したり、偏差を特定できます。こうすることで、治療に最適な角度を決め、それに従って操作するための計画を迅速に立てることができます。
画面上での2点間測定を簡単に実施
タッチスクリーン上で2点間測定を行い、2D画像または3D画像上の距離をすばやく計測できます。この方法により、対象となる血管の軌道を短時間でチェックしたり、ステント配置時の距離を測定したり、組織のサイズを測定したり、偏差を特定できます。こうすることで、治療に最適な角度を決め、それに従って操作するための計画を迅速に立てることができます。
タッチスクリーン上で2点間測定を行い、2D画像または3D画像上の距離をすばやく計測できます。この方法により、対象となる血管の軌道を短時間でチェックしたり、ステント配置時の距離を測定したり、組織のサイズを測定したり、偏差を特定できます。こうすることで、治療に最適な角度を決め、それに従って操作するための計画を迅速に立てることができます。
SmartCT Segmentationで対象となる構造を短時間で特定
SmartCT Segmentationで対象となる構造を短時間で特定
Semi-automaticの病変セグメンテーションツールで、対象となる構造の特定とその体積の測定を簡単に実施できます。切断機能により、組織を切断して関心領域の視認性を向上できます。
SmartCT Segmentationで対象となる構造を短時間で特定
Semi-automaticの病変セグメンテーションツールで、対象となる構造の特定とその体積の測定を簡単に実施できます。切断機能により、組織を切断して関心領域の視認性を向上できます。
SmartCT Segmentationで対象となる構造を短時間で特定
Semi-automaticの病変セグメンテーションツールで、対象となる構造の特定とその体積の測定を簡単に実施できます。切断機能により、組織を切断して関心領域の視認性を向上できます。
SmartCT Roadmap
SmartCT Roadmap – リアルタイムの可視化により、迅速かつ正確なカテーテル誘導をサポート
SmartCT Roadmapは、ライブ3D画像オーバーレイによるガイダンス機能を備え、画像を区分して対象となる血管と病変を強調できます。これによってカテーテル法を迅速に実施できます。SmartCT Roadmapでは血管網、血管セグメント、アノテーションの3D再構成をライブの透視像と併せてオーバーレイします。これにより3D画像の透明度とコントラストが得られ、詳細部の視認性が向上します。
SmartCT Roadmap – リアルタイムの可視化により、迅速かつ正確なカテーテル誘導をサポート
SmartCT Roadmapは、ライブ3D画像オーバーレイによるガイダンス機能を備え、画像を区分して対象となる血管と病変を強調できます。これによってカテーテル法を迅速に実施できます。SmartCT Roadmapでは血管網、血管セグメント、アノテーションの3D再構成をライブの透視像と併せてオーバーレイします。これにより3D画像の透明度とコントラストが得られ、詳細部の視認性が向上します。
SmartCT Roadmap – リアルタイムの可視化により、迅速かつ正確なカテーテル誘導をサポート
SmartCT Roadmapは、ライブ3D画像オーバーレイによるガイダンス機能を備え、画像を区分して対象となる血管と病変を強調できます。これによってカテーテル法を迅速に実施できます。SmartCT Roadmapでは血管網、血管セグメント、アノテーションの3D再構成をライブの透視像と併せてオーバーレイします。これにより3D画像の透明度とコントラストが得られ、詳細部の視認性が向上します。
放射線インターベンショナルラボでCTライクイメージを取得
放射線インターベンショナルラボでCTライクイメージを取得し、CTスキャナを診断目的用に開放
SmartCTは、インターベンショナルラボでCTライクイメージを取得し、処置全体をサポートします。画像データは、高機能の3D立体表示を使用して通常のCT画像と同じように視覚化、区分、処理できます。
放射線インターベンショナルラボでCTライクイメージを取得し、CTスキャナを診断目的用に開放
SmartCTは、インターベンショナルラボでCTライクイメージを取得し、処置全体をサポートします。画像データは、高機能の3D立体表示を使用して通常のCT画像と同じように視覚化、区分、処理できます。
放射線インターベンショナルラボでCTライクイメージを取得し、CTスキャナを診断目的用に開放
SmartCTは、インターベンショナルラボでCTライクイメージを取得し、処置全体をサポートします。画像データは、高機能の3D立体表示を使用して通常のCT画像と同じように視覚化、区分、処理できます。
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