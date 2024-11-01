FlexSpot
操作室にユーザー中心のワークスポットを統合
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多くのアプリケーションが利用されるようになると、可能な限り効率的に作業することがこれまで以上に重要になります。FlexSpotを使用すると、コンパクトかつカスタマイズ可能な作業空間ですべてのアプリケーションにシームレスにアクセスできるため、手技の質を高め、ワークフローを簡素化できます。チームメンバーは互いに中断することなく、異なる作業を個別に実行できるため、プロセス間のギャップを減らすことができます。
特長
- 単一点でフルコントロール
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単一点でフルコントロール
操作室の単一点から接続されたアプリケーションをすべて表示、制御、操作できれば、作業はより簡単になります。フィリップスの統合されたFlexSpotには、1～2台の27インチワイドスクリーンモニタと1つのマウスとキーボードがあります。ここから複数の外部ソースの管理、操作室と検査室の画面レイアウトの設定、利用可能なアプリケーションへのアクセスなどを行うことができます。
単一点でフルコントロール
操作室の単一点から接続されたアプリケーションをすべて表示、制御、操作できれば、作業はより簡単になります。フィリップスの統合されたFlexSpotには、1～2台の27インチワイドスクリーンモニタと1つのマウスとキーボードがあります。ここから複数の外部ソースの管理、操作室と検査室の画面レイアウトの設定、利用可能なアプリケーションへのアクセスなどを行うことができます。
操作室の単一点から接続されたアプリケーションをすべて表示、制御、操作できれば、作業はより簡単になります。フィリップスの統合されたFlexSpotには、1～2台の27インチワイドスクリーンモニタと1つのマウスとキーボードがあります。ここから複数の外部ソースの管理、操作室と検査室の画面レイアウトの設定、利用可能なアプリケーションへのアクセスなどを行うことができます。
- Instant parallel working || 1
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Instant parallel working
FlexSpot はさらなる検査効率の向上のために特別に設計されています。チームメンバーは互いに作業を中断することなく、フレキシブルなワークスポットですべての作業に取り組むことができます。そのため、X線透視 / 照射が行われている間に、操作室のスタッフは、リファレンス画像の作成、解析処理、術者の望む先の準備などを行うことができます。
Instant parallel working
FlexSpot はさらなる検査効率の向上のために特別に設計されています。チームメンバーは互いに作業を中断することなく、フレキシブルなワークスポットですべての作業に取り組むことができます。そのため、X線透視 / 照射が行われている間に、操作室のスタッフは、リファレンス画像の作成、解析処理、術者の望む先の準備などを行うことができます。
FlexSpot はさらなる検査効率の向上のために特別に設計されています。チームメンバーは互いに作業を中断することなく、フレキシブルなワークスポットですべての作業に取り組むことができます。そのため、X線透視 / 照射が行われている間に、操作室のスタッフは、リファレンス画像の作成、解析処理、術者の望む先の準備などを行うことができます。
- 検査を直感的に遂行
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検査を直感的に遂行
FlexSpotは情報を簡単に確認することができます。アクティブなアプリケーションとステップがハイライト表示され、追加のガイダンスが提供されます。すべてのAzurionシステムとインターベンションツールは、標準化された同じユーザーインタフェースを使用しているため、ローテーションするスタッフ間においてもすぐに学習でき、常に同じ手順で操作が可能です。
検査を直感的に遂行
FlexSpotは情報を簡単に確認することができます。アクティブなアプリケーションとステップがハイライト表示され、追加のガイダンスが提供されます。すべてのAzurionシステムとインターベンションツールは、標準化された同じユーザーインタフェースを使用しているため、ローテーションするスタッフ間においてもすぐに学習でき、常に同じ手順で操作が可能です。
FlexSpotは情報を簡単に確認することができます。アクティブなアプリケーションとステップがハイライト表示され、追加のガイダンスが提供されます。すべてのAzurionシステムとインターベンションツールは、標準化された同じユーザーインタフェースを使用しているため、ローテーションするスタッフ間においてもすぐに学習でき、常に同じ手順で操作が可能です。
- 事前準備の標準化と個別設定可能なセットアップツール || 1
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事前準備の標準化と個別設定可能なセットアップツール
FlexSpotに搭載されているProcedureCardsを使用すると事前準備の設定を簡素化して標準化が可能です。各手技の撮影プロトコルや画質、アームポジションだけでなく、表示されるモニターレイアウト画面まで設定でき、自動的に表示されます。部門、すべての手技や臨床ユーザーごとに無制限のレイアウトを作成できます。ディスプレイは必要に応じて臨機応変に配置の変更や表示サイズを変更できるため、事前準備の時間の短縮が可能です。
事前準備の標準化と個別設定可能なセットアップツール
FlexSpotに搭載されているProcedureCardsを使用すると事前準備の設定を簡素化して標準化が可能です。各手技の撮影プロトコルや画質、アームポジションだけでなく、表示されるモニターレイアウト画面まで設定でき、自動的に表示されます。部門、すべての手技や臨床ユーザーごとに無制限のレイアウトを作成できます。ディスプレイは必要に応じて臨機応変に配置の変更や表示サイズを変更できるため、事前準備の時間の短縮が可能です。
事前準備の標準化と個別設定可能なセットアップツール
FlexSpotに搭載されているProcedureCardsを使用すると事前準備の設定を簡素化して標準化が可能です。各手技の撮影プロトコルや画質、アームポジションだけでなく、表示されるモニターレイアウト画面まで設定でき、自動的に表示されます。部門、すべての手技や臨床ユーザーごとに無制限のレイアウトを作成できます。ディスプレイは必要に応じて臨機応変に配置の変更や表示サイズを変更できるため、事前準備の時間の短縮が可能です。
- FlexSpotの追加 || 1
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FlexSpotの追加
追加のFlexSpotを操作室に設置することも可能です。これにより例えば、ある人が処置をモニタしながら、別の人がデータの記録やレポートの作成を行うことができるため、高い生産性がサポートされます。
FlexSpotの追加
追加のFlexSpotを操作室に設置することも可能です。これにより例えば、ある人が処置をモニタしながら、別の人がデータの記録やレポートの作成を行うことができるため、高い生産性がサポートされます。
追加のFlexSpotを操作室に設置することも可能です。これにより例えば、ある人が処置をモニタしながら、別の人がデータの記録やレポートの作成を行うことができるため、高い生産性がサポートされます。
- 操作室の合理化 || 1
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操作室の合理化
関連するアプリケーションをすべて1つのワークスポットに統合することで、効率的で整頓された操作室環境を利用できます。これは、ケースまたはシフト中に異なる複数の人が使用する作業領域に好ましい影響を及ぼす可能性があります。
操作室の合理化
関連するアプリケーションをすべて1つのワークスポットに統合することで、効率的で整頓された操作室環境を利用できます。これは、ケースまたはシフト中に異なる複数の人が使用する作業領域に好ましい影響を及ぼす可能性があります。
関連するアプリケーションをすべて1つのワークスポットに統合することで、効率的で整頓された操作室環境を利用できます。これは、ケースまたはシフト中に異なる複数の人が使用する作業領域に好ましい影響を及ぼす可能性があります。
- 単一点でフルコントロール
- Instant parallel working || 1
- 検査を直感的に遂行
- 事前準備の標準化と個別設定可能なセットアップツール || 1
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