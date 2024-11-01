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新発売

Azurion 7 B20/12

血管撮影装置（バイプレーンシステム）

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Azurion 7 B20/12は、20インチおよび12インチのフラットパネルディテクタを搭載したバイプレーンシステムです。描出性とナビゲーション機能に配慮した設計により、心血管および血管インターベンションにおける診断・治療を支援します。新世代のイメージガイドセラピーソリューションとして、先進的なワークフローと連携し、質の高い患者ケアの提供や、カテーテル室の運用効率向上に寄与します。

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特長
直感的なポジショニングを支援
直感的なポジショニングを支援 video

直感的なポジショニングを支援

ダブルCアームによるバイプレーン構成に加え、左右（LAO/RAO）および頭尾（cranial/caudal）方向の回転軸をそれぞれ独立して制御可能な2軸構造を採用しています。これにより、回転中心を維持したまま、目的とする角度へのポジショニングを行いやすくし、効率的かつ再現性に配慮した撮像を支援します。

直感的なポジショニングを支援

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ダブルCアームによるバイプレーン構成に加え、左右（LAO/RAO）および頭尾（cranial/caudal）方向の回転軸をそれぞれ独立して制御可能な2軸構造を採用しています。これにより、回転中心を維持したまま、目的とする角度へのポジショニングを行いやすくし、効率的かつ再現性に配慮した撮像を支援します。

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ダブルCアームによるバイプレーン構成に加え、左右（LAO/RAO）および頭尾（cranial/caudal）方向の回転軸をそれぞれ独立して制御可能な2軸構造を採用しています。これにより、回転中心を維持したまま、目的とする角度へのポジショニングを行いやすくし、効率的かつ再現性に配慮した撮像を支援します。
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ライブイメージガイダンスによる治療支援
ライブイメージガイダンスによる治療支援 video

ライブイメージガイダンスによる治療支援

フィリップスのライブイメージガイダンスは、高難度のインターベンションにおける精度向上を支援します。StentBoostやDynamic Coronary Roadmapなどのアプリケーションがシームレスに統合されており、リアルタイムの情報提供により、的確な治療判断と手技の円滑な進行に寄与します。

ライブイメージガイダンスによる治療支援

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フィリップスのライブイメージガイダンスは、高難度のインターベンションにおける精度向上を支援します。StentBoostやDynamic Coronary Roadmapなどのアプリケーションがシームレスに統合されており、リアルタイムの情報提供により、的確な治療判断と手技の円滑な進行に寄与します。

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フィリップスのライブイメージガイダンスは、高難度のインターベンションにおける精度向上を支援します。StentBoostやDynamic Coronary Roadmapなどのアプリケーションがシームレスに統合されており、リアルタイムの情報提供により、的確な治療判断と手技の円滑な進行に寄与します。
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ライブイメージガイダンスによる治療支援
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フィリップスのライブイメージガイダンスは、高難度のインターベンションにおける精度向上を支援します。StentBoostやDynamic Coronary Roadmapなどのアプリケーションがシームレスに統合されており、リアルタイムの情報提供により、的確な治療判断と手技の円滑な進行に寄与します。
視認性の向上を支援
視認性の向上を支援

視認性の向上を支援

20インチディテクタによる広い視野と、側面の12インチディテクタの組み合わせにより、画質に配慮しながら広範囲の解剖学的情報の取得を支援します。多様な投射角度に対応することで、冠動脈全体の把握をサポートし、さらに画像処理技術により末梢血管の視認性向上に寄与します。

視認性の向上を支援

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20インチディテクタによる広い視野と、側面の12インチディテクタの組み合わせにより、画質に配慮しながら広範囲の解剖学的情報の取得を支援します。多様な投射角度に対応することで、冠動脈全体の把握をサポートし、さらに画像処理技術により末梢血管の視認性向上に寄与します。

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20インチディテクタによる広い視野と、側面の12インチディテクタの組み合わせにより、画質に配慮しながら広範囲の解剖学的情報の取得を支援します。多様な投射角度に対応することで、冠動脈全体の把握をサポートし、さらに画像処理技術により末梢血管の視認性向上に寄与します。
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視認性の向上を支援
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将来的な拡張性への対応

将来的な拡張性への対応

Azurionは、将来的な機能拡張を見据えた設計を採用しています。標準化されたハードウェアおよびソフトウェアプラットフォームにより、新たな臨床アプリケーションや技術の追加をしやすくし、変化する医療ニーズへの柔軟な対応を支援します。

将来的な拡張性への対応

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  • 直感的なポジショニングを支援
  • ライブイメージガイダンスによる治療支援
  • 視認性の向上を支援
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直感的なポジショニングを支援
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ダブルCアームによるバイプレーン構成に加え、左右（LAO/RAO）および頭尾（cranial/caudal）方向の回転軸をそれぞれ独立して制御可能な2軸構造を採用しています。これにより、回転中心を維持したまま、目的とする角度へのポジショニングを行いやすくし、効率的かつ再現性に配慮した撮像を支援します。

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ダブルCアームによるバイプレーン構成に加え、左右（LAO/RAO）および頭尾（cranial/caudal）方向の回転軸をそれぞれ独立して制御可能な2軸構造を採用しています。これにより、回転中心を維持したまま、目的とする角度へのポジショニングを行いやすくし、効率的かつ再現性に配慮した撮像を支援します。

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ライブイメージガイダンスによる治療支援
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視認性の向上を支援
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20インチディテクタによる広い視野と、側面の12インチディテクタの組み合わせにより、画質に配慮しながら広範囲の解剖学的情報の取得を支援します。多様な投射角度に対応することで、冠動脈全体の把握をサポートし、さらに画像処理技術により末梢血管の視認性向上に寄与します。

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将来的な拡張性への対応

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  • 販売名：血管造影X 線診断装置 Azurion 
  • 医療機器認証番号：228ACBZX00012000 
  • 管理医療機器／設置管理医療機器／特定保守管理医療機器

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