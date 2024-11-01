Azurion 7 B20/12
血管撮影装置（バイプレーンシステム）
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Azurion 7 B20/12は、20インチおよび12インチのフラットパネルディテクタを搭載したバイプレーンシステムです。描出性とナビゲーション機能に配慮した設計により、心血管および血管インターベンションにおける診断・治療を支援します。新世代のイメージガイドセラピーソリューションとして、先進的なワークフローと連携し、質の高い患者ケアの提供や、カテーテル室の運用効率向上に寄与します。
特長
- 直感的なポジショニングを支援
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直感的なポジショニングを支援
ダブルCアームによるバイプレーン構成に加え、左右（LAO/RAO）および頭尾（cranial/caudal）方向の回転軸をそれぞれ独立して制御可能な2軸構造を採用しています。これにより、回転中心を維持したまま、目的とする角度へのポジショニングを行いやすくし、効率的かつ再現性に配慮した撮像を支援します。
直感的なポジショニングを支援
ダブルCアームによるバイプレーン構成に加え、左右（LAO/RAO）および頭尾（cranial/caudal）方向の回転軸をそれぞれ独立して制御可能な2軸構造を採用しています。これにより、回転中心を維持したまま、目的とする角度へのポジショニングを行いやすくし、効率的かつ再現性に配慮した撮像を支援します。
ダブルCアームによるバイプレーン構成に加え、左右（LAO/RAO）および頭尾（cranial/caudal）方向の回転軸をそれぞれ独立して制御可能な2軸構造を採用しています。これにより、回転中心を維持したまま、目的とする角度へのポジショニングを行いやすくし、効率的かつ再現性に配慮した撮像を支援します。
- ライブイメージガイダンスによる治療支援
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ライブイメージガイダンスによる治療支援
フィリップスのライブイメージガイダンスは、高難度のインターベンションにおける精度向上を支援します。StentBoostやDynamic Coronary Roadmapなどのアプリケーションがシームレスに統合されており、リアルタイムの情報提供により、的確な治療判断と手技の円滑な進行に寄与します。
ライブイメージガイダンスによる治療支援
フィリップスのライブイメージガイダンスは、高難度のインターベンションにおける精度向上を支援します。StentBoostやDynamic Coronary Roadmapなどのアプリケーションがシームレスに統合されており、リアルタイムの情報提供により、的確な治療判断と手技の円滑な進行に寄与します。
フィリップスのライブイメージガイダンスは、高難度のインターベンションにおける精度向上を支援します。StentBoostやDynamic Coronary Roadmapなどのアプリケーションがシームレスに統合されており、リアルタイムの情報提供により、的確な治療判断と手技の円滑な進行に寄与します。
- 視認性の向上を支援
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視認性の向上を支援
20インチディテクタによる広い視野と、側面の12インチディテクタの組み合わせにより、画質に配慮しながら広範囲の解剖学的情報の取得を支援します。多様な投射角度に対応することで、冠動脈全体の把握をサポートし、さらに画像処理技術により末梢血管の視認性向上に寄与します。
視認性の向上を支援
20インチディテクタによる広い視野と、側面の12インチディテクタの組み合わせにより、画質に配慮しながら広範囲の解剖学的情報の取得を支援します。多様な投射角度に対応することで、冠動脈全体の把握をサポートし、さらに画像処理技術により末梢血管の視認性向上に寄与します。
20インチディテクタによる広い視野と、側面の12インチディテクタの組み合わせにより、画質に配慮しながら広範囲の解剖学的情報の取得を支援します。多様な投射角度に対応することで、冠動脈全体の把握をサポートし、さらに画像処理技術により末梢血管の視認性向上に寄与します。
- 将来的な拡張性への対応
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将来的な拡張性への対応
Azurionは、将来的な機能拡張を見据えた設計を採用しています。標準化されたハードウェアおよびソフトウェアプラットフォームにより、新たな臨床アプリケーションや技術の追加をしやすくし、変化する医療ニーズへの柔軟な対応を支援します。
Azurionは、将来的な機能拡張を見据えた設計を採用しています。標準化されたハードウェアおよびソフトウェアプラットフォームにより、新たな臨床アプリケーションや技術の追加をしやすくし、変化する医療ニーズへの柔軟な対応を支援します。
Azurionは、将来的な機能拡張を見据えた設計を採用しています。標準化されたハードウェアおよびソフトウェアプラットフォームにより、新たな臨床アプリケーションや技術の追加をしやすくし、変化する医療ニーズへの柔軟な対応を支援します。
- 直感的なポジショニングを支援
- ライブイメージガイダンスによる治療支援
- 視認性の向上を支援
- 将来的な拡張性への対応
- 販売名：血管造影X 線診断装置 Azurion
- 医療機器認証番号：228ACBZX00012000
- 管理医療機器／設置管理医療機器／特定保守管理医療機器
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