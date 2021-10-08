本製品は、お客様が本製品を管理、制御および維持するためのサービスをお客様に提供します。本製品は、フィリップスがお客様のモバイルデバイス（携帯電話、タブレットコンピュータ、その他の接続済みデバイスなど）にローカルまたはリモートで提供するスマートシェーバーアプリを通じて制御することができます。また、スマートシェーバーアプリは、お客様がアクセス可能な他の機能も提供します（「本アプリ」）。 本製品、ならびに本製品に組み込まれたソフトウェア（およびそのアップデートの一切）（「製品ソフトウェア」）および本アプリ（「アプリソフトウェア」）を総称して「本サービス」と呼びます。 Philips Consumer Lifestyle B.V.（本社所在地：High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, the Netherlands）（「フィリップス」）がお客様に提供する本サービスを、お客様が十分に使用するためには、以下が必要となります。 a. 本アプリをダウンロードする。 b. 以下に定める本サービスの利用規約（「本規約」）を承諾する。 c. 本サービスまたは当該サービスにかかる規約の変更などに関しては、本アプリがお客様に対するフィリップスの正式な連絡手段（「正式な連絡」）となることを認める。 d. 本サービスが、お客様またはフィリップスが契約相手であるかどうかを問わず、第三者（インターネットサービスプロバイダ、通信事業者など）のインフラまたはシステムの要件およびサービスの利用可否に依存することを認める。 e. 説明書に従って製品を接続し、本サービスを有効化する。 カスタマーサービス：本製品、本サービスまたは本規約に関するご質問やご懸念については、フィリップスのカスタマーサービスまでお問い合わせください。 本規約は法的拘束力を有する合意であり、お客様は、本サービスの使用により、本規約に拘束されることに合意したこととなります。本サービスの使用には、本規約が適用されます。 はじめに お客様による本製品の購入には、本製品とともに提供される保証（「本保証」）が適用されます。本保証は、本規約に追加されるものであり、お客様の居住国において、お客様が消費者として有する制定法上の保証を受ける権利を損なうものではありません。

一時停止、終了および中止

本規約は、お客様が本サービスのアクセスもしくは使用を継続する限り、または本規約の定めに従い終了されるまで有効です。フィリップスは、お客様が本規約に違反して本サービスを使用したとフィリップスが誠実に考える場合、いつでも（a）お客様が本サービスにアクセスし、もしくは使用する権利を一時停止もしくは終了すること、または（b）お客様に関して本規約を終了することができます。終了時点より、お客様は、本サービスの使用またはアクセスができなくなります。 フィリップスは、通知の有無を問わず、本サービスまたはその一部をいつでも変更、一時停止または中止する権利を有します。お客様は、上記の権利の行使について、フィリップスがお客様または第三者に対する責任を負わないことに同意します。 アカウントと有効化（無効化）

(a) お客様は、本規約と適用法を承諾および遵守する場合に限り、アカウントを作成し、本サービスを使用することができます。16 歳未満の方による本サービスの使用またはアクセスは厳禁であり、本規約の違反となります。 (b) お客様は、（i）フィリップスに要求される連絡先などの情報すべてをフィリップスに正確に提供し、情報の変更をフィリップスに直ちに通知すること、ならびに（ii）お客様のアカウントのログイン情報の秘密性を保持することを同意します。

アクセスと使用 フィリップスはお客様に対し、お客様のモバイルデバイス（お客様または他者が所有するか否かを問わない）で本アプリをインストールおよび使用することにより、本規約に従って本サービスにアクセスし、これを使用する譲渡不能、非排他的な権利を（サブライセンス権を付与することなく）付与します。 ソフトウェア更新 当社は、お客様が合理的に期待する期間および本製品の保証期間、必要な更新を提供します。当社は、すべてのサービスを更新または変更することができ、また、お客様に通知することなく、リモート操作でこれを実行することができます。更新が利用可能になってから合理的な期間内に、お客様の作為または不作為が原因でインストールが行われない場合、当社は、それによって発生した本サービスの障害について責任を負いません。更新または変更は、本規約（またはその最新版）に準拠します。

ソフトウェアの自動更 フィリップスは、本サービスの製品ソフトウェアをアップデートまたは変更することができ、また、お客様に通知することなく、リモート操作でこれを実行することができます。アップデートまたは変更は、本規約（またはその新バージョン）に準拠します。フィリップスは、アプリソフトウェアもアップデートすることができます。この場合、お客様には通知が送付されます。 制限事項 お客様は、（a）法律、規則もしくは裁判所の命令に違反して、または違法もしくは不正な目的のために本サービスを使用しないこと、（b）フィリップスが意図したとおりにのみ本サービスを使用すること、（c）フィリップス、そのサービスプロバイダもしくは他者に被害を与え得る方法で本サービスを使用しないこと、（d）本サービスのいかなる部分も再発行、複製、頒布もしくはリバースエンジニアリングしないこと、ならびに（e）フィリップスがお客様に要請もしくは要求するその他のあらゆる合理的な要件もしくは制限を遵守することを同意します。

脱獄（Jailbreak／root 化）デバイス 本アプリは、工場出荷時の設定から改変されたオペレーティングシステムのデバイス（「脱獄デバイス」）での使用を想定していません。お客様は、本アプリのインストールおよび使用をいかなる脱獄デバイスにおいても試みないことに同意するものとします。本アプリのインストールおよび使用を脱獄デバイスにおいて試みることは、本規約への違反となり、フィリップスの単独の裁量により、払戻しなしでアカウントを終了することがあります。フィリップスは、脱獄デバイスの使用によって生じるいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。





オープンソース 製品ソフトウェアもしくはアプリソフトウェアまたはその両方には、本利用規約に代わり、オープンソースライセンスが適用されるコンポーネントが含まれる場合があります。アプリソフトウェアの詳細については、本アプリの［バージョン情報］セクションをご覧ください。製品ソフトウェアの詳細については、お客様の製品のユーザーマニュアルをご覧ください。 適用されるオープンソースライセンスに基づき提供する必要があるソースコードは、要請に応じて提供されます。ソースコードその他の情報の要求については、[email protected] まで、製品 ID を記載のうえ英語でお問い合わせください。

料金と有料アップグレード 本サービスへのアクセスは、フィリップスによって、お客様に無料で提供されます。フィリップスは、有料で追加的な本サービス（「有料アップグレード」）の提供を決定する場合があります。今後、本サービスが有料で提供されることとなった場合、フィリップスはお客様に通知します。この場合、お客様は、無料で提供される本サービスの使用を継続すること（可能な場合）、必要な料金を支払って有料アップグレードを選択すること、または本サービスの使用を終了することのいずれかを選択することができます。

ユーザーコンテンツ お客様は、本サービスを通じてコンテンツを作成またはアップロードすることができます（「ユーザーコンテンツ」）。この場合、お客様は、一般に公開する対象を決定します。当社では、お客様や他のユーザーに本サービスを十分お楽しみいただきたいと考えていますので、一般的に不適切だと考えられる方法（猥褻な、法律や規制に反する、攻撃的な、差別的な、または第三者の権利を侵害する方法など）で本サービスを使用するのはおやめください。

ユーザーコンテンツはフィリップスが提供するものではなく、当社は、ユーザーコンテンツに記載された意見、推奨または助言を支持しません。また、お客様がご自身のコンテンツを共有する場合、当社は、商業的な目的を含め、当社自身のためにも当該コンテンツを使用することができます。このような使用を希望しないお客様は、共有するコンテンツの内容に十分注意してください。

第三者と第三者料金 お客様は、本サービスを使用する際に、第三者提供のサービスを使用したり、第三者提供のソフトウェアをダウンロードしたり、第三者から製品を購入したりする場合があります。これらの第三者のサービスおよび商品には、本規約とは別に、それぞれ適用される規則および制限が存在する場合があり、お客様は、当該第三者に関して、当該規則および制限を遵守する必要があります。

お客様は、インターネットサービスプロバイダまたはモバイルデバイス通信事業者など、お客様が本サービスを使用するための特定な要件を提供する第三者が請求するすべての費用について、責任を負うことを認めます。

所有権と知的財産権 フィリップスは、本サービスに表示される資料およびコンテンツのすべてについて、著作権、商標、サービスマークおよびトレードドレス権を所有します。お客様は、意図された目的に本サービスを使用する場合を除き、フィリップスの書面による事前の同意なく、第三者に対する当該資料またはコンテンツの複製、変更、派生物の作成、表示、フレーミング、実行、発行、頒布、配布、送信、放送または回覧（第三者のウェブサイトを使用した資料の表示または頒布を含む）をしてはなりません。フィリップスは、本規約で明示的に認められていないすべての権利を保持します。 本サービスに関連して、お客様がコメント、提案その他の資料（「フィードバック」）をフィリップスに提出する場合（違法なコンテンツを除く）、お客様は、当該フィードバックにかかるすべての所有権をフィリップスに譲渡し、当社が制約も、秘密保持、帰属もしくは補償に関する何らの義務もお客様に負うことなく、いかなる方法でも当該フィードバックを使用および導入できることを認め、または、上記が無効とみなされる範囲まで、当該フィードバックを使用するライセンスをフィリップスに付与します。

保証に関する免責事項 当社の目標は、お客様に優れたサービスの使用経験を提供することにあります。しかしながら、当社は、本サービスを「現状有姿」かつ「使用可能な範囲」で提供することしかできず、本サービスの適時性、およびお客様が本サービスの使用によって得る結果は保証されないことをご承知おきください。これは、本サービスの利用可否が、お客様のコンピュータ、モバイルデバイス、家庭内の配線、Wi-Fi ネットワーク、お客様のインターネットサービスプロバイダおよびモバイルデバイス通信事業者など、フィリップスが影響を与えることのできない外的環境にも依存するという事実等によるものです。従って、フィリップスは、本サービスに関連して、使用可能性、稼働時間、結果の正確性、データの正確性、データの保存、すべての国におけるアクセスの可能性、結果として生じる通知の信頼性、コスト削減の具体的水準その他の金銭的なメリットを保証することはできません。

責任の制限 当社アプリについては万全を期しておりますが、本サービスが意図したとおりに動作しない可能性は常に存在します。残念ながら本サービスが動作しなかったり、いずれかの内容が失われたりした場合は、心からお詫び申し上げます。当社は、お客様にご不便とご迷惑をおかけしていることを十分に認識しています。しかし、誠に申し訳ございませんが、当社は適用法の許す最大の範囲で、お客様が本サービスを使用した結果として生じた損害に対して一切責任を負うことができません。当社は、いかなる場合においても、本サービスについて支払われた料金を超える金額を支払う義務を負いません。

正式な連絡 当社は、本規約を随時更新する場合があります。その場合、当社は正式に連絡してこれを実施します。当社が本規約の重要な点を大幅に変更する場合（重大な変更）、当社はお客様に対し、より目立つ方法で当該変更を注意喚起する可能性があります。たとえば、当社は、本規約の新しい部分もしくは変更後の部分を一時的に強調する、目立つ通知を本アプリに一時的に掲載する、または「更新済み」という文言を本規約の表題もしくは本規約へのハイパーテキストリンクまたはその両方に一時的に追加する場合があります。場合によっては、当社はお客様に対し、当該変更、およびその効力発生前にお客様が実施できる選択または行動について、電子メールによるメッセージその他の連絡を送信する可能性があります。当該注意喚起もしくは通知後にお客様が行動せず、もしくは本サービスを継続的に使用した場合、または当社がお客様による事前承認を必要とする変更をお客様が承諾した場合、お客様は、当該変更に同意する旨を当社に伝達したこととなります。

準拠法 この利用規約は、適用法により認められる範囲で、抵触法の原則にかかわらず、オランダ王国の各法に準拠し、同法に従って解釈されます。 お客様の居住国の消費者保護法に基づきお客様が有する制定法上の権利は、この準拠法の選択による影響を受けません。 両当事者は、国際物品売買契約に関する国際連合条約が本規約に適用されないことに同意します。

最後に： お客様は、（i）ご自身が、米国政府による禁輸措置の対象国または米国政府が「テロ支援国家」に指定している国の居住者ではないこと、および（ii）ご自身が、米国政府の通商禁止または通商制限対象者一覧表に列挙されていないことについて表明および保証するものとします。また、お客様は、この利用規約の第三者受益者としてお客様にこの利用規約の遵守を強制できる取消不能な権利を、お客様が本アプリを購入した（当該権利を承諾したとみなされる）モバイルアプリケーションストアに付与するものとします。 お客様は、適切な輸出ライセンスまたは承認が事前に取得されない限り、本サービス、本製品、製品ソフトウェア、本アプリもしくはアプリソフトウェアまたはこれらすべてを、米国輸出管理法または類似する米国の法規によって輸出ライセンスその他の米国政府の承認が必要とされる国に直接または間接に輸出または再輸出しないことに同意します。