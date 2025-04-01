フィリップスサポート

使っているフィリップス製品の USB アダプター／充電器が見つからない

お使いのフィリップス製品の USB アダプター／充電器が見つからない場合は、以下の情報を参照してください。



この情報は、USB-A 充電ケーブルを電源コンセントに接続する HQ87 アダプターに関するものです。これは、USB 充電ケーブルが付属しているフィリップスのシェービング、グルーミング、ビューティー関連製品（シェーバー、OneBlade、レディースシェーバー、オールインワントリマーなどに該当します。



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