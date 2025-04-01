フィリップスサポート
使っているフィリップス製品の USB アダプター／充電器が見つからない
に公開 2024 年 7 月 4 日
お使いのフィリップス製品の USB アダプター／充電器が見つからない場合は、以下の情報を参照してください。
この情報は、USB-A 充電ケーブルを電源コンセントに接続する HQ87 アダプターに関するものです。これは、USB 充電ケーブルが付属しているフィリップスのシェービング、グルーミング、ビューティー関連製品（シェーバー、OneBlade、レディースシェーバー、オールインワントリマーなどに該当します。
ご利用いただけるかどうかは地域によって異なりますので、お住まいの国に該当するセクションを選択してください。
- 米国内にお住まいの場合はこちらをクリックしてアダプターをご注文ください。モデル番号はスラッシュの後の数字も含めてすべてを入力する必要があります。モデル番号は製品のパッケージまたは領収書／請求書に記載されています。
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カナダ国内にお住まいの場合は電話で当社までご連絡のうえ、アダプターをご注文ください。お使いの製品用に HQ87 USB アダプターが必要である旨をお知らせください。
- ヨーロッパ、アジア、アフリカ、中南米（米国、カナダを除く）、またはオセアニアにお住まいの場合はこちらをクリックし、ページ上部の検索バーに「HQ87」または「USB 電源アダプター」と入力して検索してください。このページの上部にある検索バーは、製品サポート情報の検索に最適化されています。そのため、このページではなく、上記のリンクをクリックして表示される新しいページの検索機能を使用することが重要です。
また、フィリップスウェブサイトのバージョンによっては、アダプターの製品名とモデル番号が異なる場合があります（例：「EU 電源アダプター」または「CP1607/01」）。製品の説明を確認して「HQ87」と記載されていれば、そのアダプターがお使いの製品に適したものです。
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