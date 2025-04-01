HomeID アプリでは、デバイスモデル番号は一部が「x」で省略されています。たとえば、フィリップスノンフライヤーモデル HD9650 の場合は、アプリで「HD965x」と表示されます。

お使いのデバイスモデルが一覧で見つからない場合は、お使いのノンフライヤーが選択された国で発売されていない可能性があります。その場合は、アフターサービスまでご連絡いただければ、適宜対応いたします。