フィリップスサポート
フィリップスノンフライヤーが HomeID アプリのデバイス一覧に表示されない
に公開 2024 年 10 月 16 日
フィリップスノンフライヤーのデバイスモデルを HomeID の一覧で見つける方法については、以下の記事をご覧ください。
- HomeID アプリでは、デバイスモデル番号は一部が「x」で省略されています。たとえば、フィリップスノンフライヤーモデル HD9650 の場合は、アプリで「HD965x」と表示されます。
お使いのデバイスモデルが一覧で見つからない場合は、お使いのノンフライヤーが選択された国で発売されていない可能性があります。その場合は、アフターサービスまでご連絡いただければ、適宜対応いたします。
-
HD9285 の場合は、対象のプリセットアイコンを短く押して、時間や温度を調整すると、プリセットをパーソナライズできます。同じプリセットアイコンをビープ音が聞こえるまで長押しすると、パーソナライズ設定を保存できます。
NA32x、NA33x、NA34x の場合は、次の手順で出荷時設定プリセットをパーソナライズきます。
- 変更したいプリセットを押します。
- 時間と温度を調整します。
- 時間または温度ボタンを押して確定します。
- 時間または温度ボタンをもう一度押してメインメニューに戻ります。
- 同じプリセットボタンを 2 秒間長押しすると、設定をお気に入りに保存できます。設定が保存されるとビープ音が鳴ります。
お気に入りボタン（☆）を使用して、お気に入りのプリセットを保存することもできます。
- オン／オフボタンを押して、ノンフライヤーのスイッチをオンにします。
- お気に入りボタン（☆）を押します。
- 温度ボタンを押します。
- 温度を選択します。
- 時間ボタンを押します。
- 時間を選択します。
- 時間を選択したら、時間ボタンを押してメインメニューに戻ります。
- お気に入りボタン（☆）を 2 秒間長押しして、設定を保存します。設定が保存されるとビープ音が鳴ります。
- スタートボタンを押して調理を開始します。
上記のモデルの場合、プリセットの時間と温度をデフォルトにリセットするには、プリセットアイコンを短く押してから、同じプリセットアイコンをビープ音が聞こえるまで長押しします。
上記を試しても問題が解決しない場合は、フィリップスにご連絡ください。
他に何かお探しですか？
すべてのフィリップスサポートオプションを確認する
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。