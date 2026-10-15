フィリップスサポート
フィリップス脱毛器が大きな音を発する
フィリップス脱毛器を使用しているときに大きな音がすることがありますが、これは正常な動作であり、故障ではありません。音は、脱毛ディスクの開閉によって発生します。脱毛ディスクには、耐久性を高めるため非常に硬い素材が使用されています。このため、少々大きな動作音が発生します。
使用中に音が変化した場合は、清掃や充電が必要な場合がありますので、確認してください。脱毛器を乾いた肌で適切に使用する方法については、以下のビデオをご覧ください。
脱毛器を肌に強く押し当てすぎると、内部保護システムが作動することがあります。強い力で押し当てることにより、皮膚の炎症を引き起こしたり、脱毛器が熱を持ったり、電源がオフになる場合があります。肌に強く押し当てすぎないようにしてください。
脱毛中は、肌を伸ばして脱毛ヘッドをゆっくりと動かすとディスクが毛をとらえることができます。最高の仕上がりを得るために、脱毛器は毛の流れに逆らって動かし、ヘッドは肌に密着するようにしてください。
脱毛ヘッドがきれいで損傷がないことを必ず確認してください。バッテリーが充電されていることを確認してください。脱毛器を濡れた肌で適切に使用する方法については、以下のビデオをご覧ください。
このページの情報は次のモデルに適用されます： BRE635/00, BRE652/00, BRE630/00. その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください ›