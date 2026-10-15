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フィリップス脱毛器が大きな音を発する

フィリップス脱毛器を使用しているときに大きな音がすることがありますが、これは正常な動作であり、故障ではありません。音は、脱毛ディスクの開閉によって発生します。脱毛ディスクには、耐久性を高めるため非常に硬い素材が使用されています。このため、少々大きな動作音が発生します。

使用中に音が変化した場合は、清掃や充電が必要な場合がありますので、確認してください。脱毛器を乾いた肌で適切に使用する方法については、以下のビデオをご覧ください。

このページの情報は次のモデルに適用されます： BRE635/00, BRE652/00, BRE630/00. その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください  ›

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