フィリップス脱毛器が大きな音を発する

脱毛器を肌に強く押し当てすぎると、内部保護システムが作動することがあります。強い力で押し当てることにより、皮膚の炎症を引き起こしたり、脱毛器が熱を持ったり、電源がオフになる場合があります。肌に強く押し当てすぎないようにしてください。



脱毛中は、肌を伸ばして脱毛ヘッドをゆっくりと動かすとディスクが毛をとらえることができます。最高の仕上がりを得るために、脱毛器は毛の流れに逆らって動かし、ヘッドは肌に密着するようにしてください。



脱毛ヘッドがきれいで損傷がないことを必ず確認してください。バッテリーが充電されていることを確認してください。脱毛器を濡れた肌で適切に使用する方法については、以下のビデオをご覧ください。

