フィリップスサポート フィリップスの脱毛器／レディースシェーバーは濡れた肌と乾いた肌のどちらに使用すべきですか？

フィリップスの脱毛器／レディースシェーバーは、濡れた肌にも乾いた肌にも使用でき、脚、腕、ワキ、ビキニラインなど、全身のムダ毛をやさしく取り除きます。以下では、それぞれの方法のメリットや、使用時の一般的なポイントをご紹介します。

注：脱毛器はデリケートゾーン（外陰唇の外側および内側）には使用できません。この部分には、トリマーまたはシェーバーをトリミングコームを装着した状態でのみご使用ください。



開始する前に 防水仕様の製品は濡れた肌と乾いた肌のどちらにも使用できるため、水に濡らして使用し、使用後は水ですすぐことができます。

ヘッドが汚れていたり、損傷・摩耗したりしていないことを必ず確認してください。ヘッドにそのような問題があると、製品本来の性能が十分に発揮されません。損傷がある場合はただちに交換してください。

製品は清潔な肌に使用してください。脱毛またはシェービングを行う 1～2 日前に、肌をピーリングすることをお勧めします。そうすることにより、毛包の周りの古い角質が取り除かれるため、毛が脱けやすくなり、埋もれ毛も発生しにくくなります。

ドライ ほとんどの製品は、乾いた状態での使用をお勧めしています。濡れた毛は肌に張り付きやすく、処理しにくくなるためです

また、外出先や忙しい時など、手軽にケアしたい場合は乾いた肌での使用が便利です。お手入れ前に、肌が清潔であることと、完全に乾いていることをご確認ください。

ウェット 快適かつスムーズな動きでお手入れするには、濡れた肌での使用をお勧めします。濡れた肌でのお手入れ中は、適宜ヘッドをすすぎながら脱毛し、肌の上でスムーズに動かします。肌は水でしっかり濡らすようにしてください。濡れた肌には毛がくっつきやすいため、乾いた肌でのお手入れより脱毛できる量が少なくなる場合があります。お手入れ後は肌の水分をやさしく拭き取ってください。 一般的なヒント 最適な仕上がりのために、シェービングや脱毛の前に長い毛はトリミングしておきましょう。

シェーバーまたは脱毛器のヘッドが汚れていたり、損傷・摩耗したりしていないことを必ず確認してください。損傷がある場合はただちに交換してください。

お手入れの前に肌を清潔にしてください。

脱毛を行う 1～2 日に、肌をピーリングすることをお勧めします。毛包の周りの古い角質が取り除かれるため、脱毛が容易になります。

1 箇所を処理し過ぎないように注意してください。同じ部位に何度も製品を当てないでください。

入浴中やシャワー後にムダ毛処理をした場合は、肌をこすらずに軽く押さえるようにして水分を拭き取ると、刺激を抑えることができます。

お手入れ後のケアとして冷却および鎮静効果があるアロエベラ配合のクリーム／ローション（ノンアルコール）や保湿剤を塗ってください。

夕方の時間帯に脱毛すると、夜間に肌が落ち着いて、翌日はなめらかな肌になります。