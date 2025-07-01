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フィリップスの脱毛器／レディースシェーバーは濡れた肌と乾いた肌のどちらに使用すべきですか？

フィリップスの脱毛器／レディースシェーバーは、濡れた肌にも乾いた肌にも使用でき、脚、腕、ワキ、ビキニラインなど、全身のムダ毛をやさしく取り除きます。以下では、それぞれの方法のメリットや、使用時の一般的なポイントをご紹介します。  

注：脱毛器はデリケートゾーン（外陰唇の外側および内側）には使用できません。この部分には、トリマーまたはシェーバーをトリミングコームを装着した状態でのみご使用ください。
 

このページの情報は次のモデルに適用されます： BRE635/00, BRE652/00, BRE630/00. その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください  ›

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