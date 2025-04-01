2 種類の速度を選択できます。オン／オフボタンを押すか、速度設定をスライドして、低速または高速の設定を選択できます。
オン／オフボタンを 1 回押すと、フィリップス脱毛器の速度は高速（設定 II）に設定されます。オン／オフボタンをもう一度押すと、速度設定が低速（設定 I）に変わります。オン／オフボタンを 3 回押すと、フィリップス脱毛器の電源はオフになります。
フィリップス脱毛器の速度設定を変更するにはどうすればよいですか？
に公開 2026 年 2 月 11 日
2 種類の速度を選択できます。オン／オフボタンを押すか、速度設定をスライドして、低速または高速の設定を選択できます。
2000、4000 シリーズ脱毛器
脱毛器には 2 段階の速度設定があります。シェービングヘッドの使用時は、1 段階の速度設定のみ使用できます。これはシェービングに最適な設定です。
8000、9000、9900 シリーズ脱毛器
オン／オフボタンを押すと、脱毛器は最速の速度で動作し始めます。もう一度オン／オフボタンを押すと、脱毛器は低速で動作します。低速設定は、毛量が少ない部分、届きにくい部分、足首やひざなど骨が皮膚表面に近い部位に使用してください。