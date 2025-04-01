2 種類の速度を選択できます。オン／オフボタンを押すか、速度設定をスライドして、低速または高速の設定を選択できます。



オン／オフボタンを 1 回押すと、フィリップス脱毛器の速度は高速（設定 II）に設定されます。オン／オフボタンをもう一度押すと、速度設定が低速（設定 I）に変わります。オン／オフボタンを 3 回押すと、フィリップス脱毛器の電源はオフになります。