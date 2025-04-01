以下の情報は NA55x のみに適用されます。

NA55X ノンフライヤーには、スチームクリーン機能が搭載されています（大きなバスケットパンのみ）。バスケットパンは、通常どおり洗うだけでなく、このスチームクリーンでさらに優れた洗浄効果を得ることができます。

スチームクリーンは、油汚れを溶解して、大きなバスケットパンを徹底的に洗浄します。このプログラムの所要時間は、スチームクリーンに 15 分、バスケットパンの乾燥に 5 分で合計 20 分です。この機能を使用するには、以下の手順に従ってください。 本体から水タンクを取り外します。 水タンクに水を最大水位まで入れます。 水漏れを防ぐため、水タンクのフタをしっかり閉めます。 水タンクを本体上部の溝に合わせ、押し下げて固定します。 電源オン／オフボタンを押して、本体のスイッチをオンにします。 大きいバスケットパンを選択します。 スチームクリーンボタンを押して、右チャンバーのお手入れを開始します。右側の「時間表示」が点滅し始めます。 開始／一時停止ボタンを押して、お手入れを開始します。温度と時間の表示の点滅が停止します。 15 分後、ビープ音が連続して鳴り、バスケットパンを取り外すまで、スチームクリーンアイコンが点滅し続けます。これは、クリーンフェーズが完了し、5 分間の乾燥フェーズに移行することを示します。 バスケットパンを取り外し、中身を捨てて空にします。 バスケットとバスケットパンをすすぎ、汚れを取り除きます。油がバスケットパンやバスケットに残っている場合は、スポンジと石鹸水または洗剤で洗ってから、もう一度すすぎます。 加熱部の周囲に残っている油汚れは、モップまたはキッチンタオルで拭き取ります。ノンフライまたはスチームフライ機能を使用すると、加熱部の周囲に油が溜まります。定期的にスチームクリーン機能を使用して拭き取ることで、上部内側を清潔に保つことができます。 バスケットパンを本体に戻すと、自動的にドライモードが開始されます。 5 分後にビープ音が鳴り、乾燥フェーズが完了したことを示します。

ヒント：初めて使用する前または長期間使用しない場合は、「スチームクリーン」機能を使用して水の循環システムと右チャンバーを徹底的にきれいにしておくことをお勧めします。

注：スチームクリーンまたは水垢除去のプログラムを開始すると、本体背面で大量の蒸気が生成されることがあります。本体が壁の近くにある場合は、結露が発生することがあります。

これら 2 つのプログラムを開始する前に、以下の点を確認してください。