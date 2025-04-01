フィリップスサポート
フィリップスノンフライヤーから白い煙が出てきます。
に公開 2024 年 10 月 16 日
フィリップスノンフライヤーから白い煙が出る場合、以下をご確認ください。
- 脂肪分の多い食材を使用している場合は調理を中止して、バスケットパンの底に落ちた油を多めのキッチンペーパーでふき取るか、余分な油を捨ててください。その後、調理を再開できます。
脂肪分の多い食材を頻繁に調理する場合は、お持ちのモデルに応じて以下のいずれかのアクセサリーをご使用いただけます。
注：白い煙が出ても、フィリップスノンフライヤー本体や調理には問題はありません。
- お使いのノンフライヤーに脂肪分を取り除くためのアクセサリーが付属している場合は、脂肪分の多い食材の調理時に必ず使用してください。脂肪分を取り除くためのアクセサリーは、白煙の発生を防ぎます。
このアクセサリーを取り付けずに調理を開始してしまった場合は、バスケットパンにアクセサリーを取り付けてから調理を続けてください。
- 以前の調理で出た脂肪分の多いカスなどが残っていると、ノンフライヤーから白い煙が出る原因となります。この場合、調理を中止して、バスケットパンの残りかすなどを取り除いてください。白煙の再発生を防ぐため、フィリップスノンフライヤーのバスケットパン、バスケット、加熱部分は、毎使用後必ずお手入れしてください。
- パン粉が原因で、ノンフライヤーから白煙が発生する場合があります。この場合、パン粉が食材にぴったりとつくように、しっかりと衣をつけてください。
- 加熱部分は、ノンフライヤーの内側上部にあります。熱風を高速で循環させるため、軽量の食材（たとえば、薄いトースト、野菜チップス、果物チップスなど）が加熱部分に接触することがあります。本体を完全に冷ました後で、加熱部分から食材を取り除いてください。
注意：軽量の食材を調理する際の発煙を防ぐには、お使いのノンフライヤーのモデルに応じて、以下のいずれかのアクセサリーをご使用いただけます。 問題が解決しない場合は、フィリップスにご連絡ください。
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