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フィリップス空気清浄機の空気品質リングの色が変わらない

フィリップス空気清浄機の空気品質リングライトの色が変化しない場合、いくつかの原因が考えられます。詳しくはこちらをご覧ください。

注：以下に示す図は一般的なもので、製品によって違いがあります。