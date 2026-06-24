空気清浄機が適切に動作し、リングが正しい情報を表示するためには、空気品質センサー（下図の D）がきれいで乾いている必要があります。
湿らせた綿棒で空気品質センサーを掃除してから、乾いた綿棒で拭いてください。
フィリップス空気清浄機の空気品質リングライトの色が変化しない場合、いくつかの原因が考えられます。詳しくはこちらをご覧ください。
注：以下に示す図は一般的なもので、製品によって違いがあります。
空気清浄機が適切に動作し、リングが正しい情報を表示するためには、空気品質センサー（下図の D）がきれいで乾いている必要があります。
湿らせた綿棒で空気品質センサーを掃除してから、乾いた綿棒で拭いてください。
汚れた空気が継続的に室内に流入している場合、空気清浄機によって浄化された空気は、新たに入って来る汚れた空気に入れ替わってしまいます。それにより、フィリップス空気清浄機の空気品質リングライトは変わりません。
室外の空気質を確認してください（「Air Matters」または、同様のアプリを使用してチェックできます）。室外の空気質が悪い場合、すべての窓を閉めて、空気清浄機によって浄化された空気が汚れた空気に入れ替わらないようにしてください。
新しい家具は数週間にわたってガスを放出することがあります。これらのガスが空気品質センサーに検出されると、品質リングライトが変化しません。
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