フィリップス脱毛器で適切に脱毛できない

適切に脱毛するには、脱毛器を正しい角度で使用することが重要です。



コード式脱毛器の場合、脱毛器は肌に対して垂直に当てます。コードレス式脱毛器の場合、脱毛器は少し傾けて 75° の角度で当てます。お使いのモデルの詳しい使い方については、取扱説明書をご覧ください。



脱毛の際は、脱毛ヘッドをゆっくりと肌の上で動かし、ディスクが毛をとらえられるようにします。最高の仕上がりを得るために、脱毛器は毛の流れに逆らって動かします。ヘッドが肌に密着するようにしてください。