フィリップスサポート
フィリップス脱毛器で適切に脱毛できない
フィリップス脱毛器でうまく脱毛できない場合は、以下のヒントをお試しください。または、脱毛器の適切な使い方について、以下のビデオをご覧ください。
脱毛する毛の最適な長さは 3～4 mm です。これ以上長い場合はトリミングアタッチメントを使用して短くしてください。お使いの脱毛器にトリミングコームが付属していない場合は、毛を剃り、脱毛に適した長さになるまで 7 日ほど待ってください。
脱毛中は、肌を伸ばして脱毛ヘッドをゆっくりと動かすとディスクが毛をとらえることができます。最高の仕上がりを得るために、脱毛器は毛の流れに逆らって動かします。ヘッドが肌に密着するようにしてください。
適切に脱毛するには、脱毛器を正しい角度で使用することが重要です。
コード式脱毛器の場合、脱毛器は肌に対して垂直に当てます。コードレス式脱毛器の場合、脱毛器は少し傾けて 75° の角度で当てます。お使いのモデルの詳しい使い方については、取扱説明書をご覧ください。
脱毛の際は、脱毛ヘッドをゆっくりと肌の上で動かし、ディスクが毛をとらえられるようにします。最高の仕上がりを得るために、脱毛器は毛の流れに逆らって動かします。ヘッドが肌に密着するようにしてください。
脱毛器を使用する前は、必ず、脱毛ヘッドがきれいなことを確認してください。毛くずなどが脱毛ディスクに引っかかっている場合は取り除き、ヘッドを水洗いしてください。脱毛前に、肌が清潔で乾いていることを確認してください。
このページの情報は次のモデルに適用されます： BRE635/00, BRE652/00, BRE630/00. その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください ›