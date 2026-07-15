フィリップスサポート
フィリップス脱毛器が充電されない
フィリップス脱毛器が充電されない場合は、考えられる解決法について以下のヒントをお読みください。
一部のフィリップス脱毛器はコンセントに接続している場合にのみ動作します。一方、他の脱毛器はコードレス式で、使用前に充電が必要です。お使いの脱毛器がどちらのタイプか、パッケージまたは取扱説明書でご確認ください。
脱毛器がコード式の場合は、脱毛器をコンセントに接続し、電源を入れ直してみてください。
初めて使用する前に、脱毛器は完全に充電するようにしてください。こうすることにより、初めて使用する際に正しく動作させることができます。
充電ケーブルが、脱毛器の底部にある充電ソケットに完全に差し込まれていることを確認してください。
正しい仕様（5 V、1.5 A 以上、IPX4）のアダプターを必ずご使用ください。正しい仕様のアダプターがない場合は、フィリップスウェブショップでご購入いただけます。
脱毛器が充電されていないように見えても、実際には、内部に毛くずなどが詰まり、電源が入らない状態になっていることが原因の可能性があります。取扱説明書の指示に従って脱毛器を念入りに清掃してから、電源を入れ直してみてください。
脱毛器の充電または使用の際に、接続しているコンセントが正常に動作していることを必ずご確認ください。別のコンセントで脱毛器を充電するか使用してみて、コンセントに問題がないか確認してください。
このページの情報は次のモデルに適用されます： BRE635/00, BRE652/00, BRE630/00. その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください ›