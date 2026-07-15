フィリップス脱毛器が充電されない

一部のフィリップス脱毛器はコンセントに接続している場合にのみ動作します。一方、他の脱毛器はコードレス式で、使用前に充電が必要です。お使いの脱毛器がどちらのタイプか、パッケージまたは取扱説明書でご確認ください。

脱毛器がコード式の場合は、脱毛器をコンセントに接続し、電源を入れ直してみてください。