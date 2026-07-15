フィリップス脱毛器が動作しない

一部のフィリップス脱毛器はコンセントに接続している場合にのみ動作します。一方、他の脱毛器はコードレス式で、使用前に充電が必要です。お使いの脱毛器がどちらのタイプか、パッケージまたは取扱説明書でご確認ください。

コードレス脱毛器

安全上の理由から、コンセントに接続されている間はコードレス脱毛器の電源はオンになりません。コンセントから脱毛器のプラグを抜き、電源を入れ直してみてください。

コード式脱毛器

コード式脱毛器は、コンセントに接続している場合にのみ動作します。脱毛器をコンセントに接続し、電源を入れ直してみてください。