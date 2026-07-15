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フィリップス脱毛器が動作しない
お知らせ
製品に関する重要なお知らせ
フィリップス脱毛器が正しく動作しない場合は、いくつかの原因が考えられます。問題を解決するには以下のガイドをご覧ください。
一部のフィリップス脱毛器はコンセントに接続している場合にのみ動作します。一方、他の脱毛器はコードレス式で、使用前に充電が必要です。お使いの脱毛器がどちらのタイプか、パッケージまたは取扱説明書でご確認ください。
コードレス脱毛器
安全上の理由から、コンセントに接続されている間はコードレス脱毛器の電源はオンになりません。コンセントから脱毛器のプラグを抜き、電源を入れ直してみてください。
コード式脱毛器
コード式脱毛器は、コンセントに接続している場合にのみ動作します。脱毛器をコンセントに接続し、電源を入れ直してみてください。
初めて使用する前の充電
初めて使用する前に、脱毛器は完全に充電するようにしてください。こうすることにより、初めて使用する際に正しく動作させることができます。
電池残量少
脱毛器が使用中に停止したり、以前よりも動作が遅くなったりする場合は、電池の残量が少なくなっている可能性があります。脱毛器の充電ライトを確認してください。オレンジ色で点滅している場合は、脱毛器を充電する必要があります。脱毛器を充電してください。充電時間については取扱説明書をご覧ください。
コンセントが機能していない
脱毛器の充電または使用の際に、接続しているコンセントが正常に機能していることを必ずご確認ください。別のコンセントで脱毛器を充電するか使用してみて、コンセントに問題がないか確認してください。
電源ケーブルが正しく接続されていない
コード式モデルの場合は、電源ケーブルが脱毛器にしっかりと差し込まれていることを確認してください。
適切なアダプターを使用する
正しい仕様（5 V、1.5 A 以上、IPX4）のアダプターを必ずご使用ください。正しい仕様のアダプターがない場合は、フィリップスウェブショップでご購入いただけます。
過負荷保護機能が作動している
脱毛器のヘッドに何かが詰まったり、肌に強く押しつけ過ぎたりすると、動作が停止することがあります。ヘッドをきれいにして、力を弱めてください。
過熱保護機能が作動している
一部のモデルでは、製品が過熱するとライトが赤で点滅します。数分間冷ました後、再度お試しください。それでも赤の点滅が続く場合は、もう少しお待ちください。
誤った使用方法
肌に強く押しつけ過ぎると、安全機能が作動したり、性能が低下したりする場合があります。やさしい力で、毛の流れに逆らってゆっくりと滑らせるようにしてください。
脱毛器のヘッドを確認する
ヘッドが清潔で損傷していないことを確認します。汚れたヘッドや破損したヘッドは、性能に影響を与えたり、脱毛器が動作しなくなったりする原因となることがあります。
このページの情報は次のモデルに適用されます： BRE635/00, BRE652/00, BRE630/00. その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください ›
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