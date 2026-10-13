フィリップスサポート
フィリップス脱毛器の使用後に肌がヒリヒリする
脱毛すると、毛は根元から引き抜かれます。フィリップス脱毛器の使用後に肌のかゆみ、赤み、こわばりなどの症状が起こることは、特に敏感肌の方にとっては正常な反応です。また、肌に小さいプツプツができたり、焼けるように感じる場合があります。これは時間とともに消えますので、心配する必要はありません。
これらの副作用を防止または軽減するために、以下のヒントをお試しください。または、脱毛器を乾いた肌で適切に使用する方法について、以下のビデオをご覧ください。肌の炎症が 3 日以上続く場合は、医師にご相談ください。
肌を休める時間を作ってください。就寝前に脱毛を行い、肌を一晩休ませるようにします。
同じ部位の処理のしすぎに注意してください。一度に繰り返し同じ部位の脱毛を行うことは避けてください。
ウェットでの使用後は、肌をこすらずに軽く叩いてください。
アフターケアとして、アルコール分を含まないアロエベラクリームやローションをやさしく塗布してください。冷却効果のある日焼け後のケア用クリームも使用できます。ワキには、アルコール分を含まないデオドラント製品であれば使用できます。
脱毛器を使用する前に、ヘッドがきれいになっていることを必ず確認してください。汚れている場合は、流水できれいに洗ってください。
脱毛ディスクのお手入れにはハンドソープを使用できます。その後、石鹸分を水できれいに洗い流してください。
脱毛ヘッドを完全に乾かしてから本体に取り付けてください。お使いの脱毛器モデルのお手入れ方法については、取り扱い説明書をご覧ください。
また、脱毛前に肌が清潔で乾いた状態になっていることを確認してください。
当社の製品は肌に負担をかけない設計となっています。ボディーグルーミング製品を目で見て点検し、カッティングユニット、特にシェービング刃が損傷していないか確認するようにしてください。
フィリップスは皮膚科の専門家ではないため、お客様の個々のケースについての助言を行うことはできません。疑問が生じた場合などはお客様の実際の肌の状態を判断できるお近くの医師に相談することをお勧めします。
肌を清潔にしてから脱毛することをお勧めします。脱毛する前にシャワーを浴びるか入浴してください。脱毛するときは、肌が完全に乾いているか、完全に濡れているようにしてください。
脱毛の副作用として、埋没毛が発生する場合があります。これを防ぐため、脱毛の 1 日前に、ピーリングローションと脱毛器付属のナイロンピーリンググローブ（または固めのスポンジ）で肌のピーリングを行ってみてください。これにより、毛包の周りの古い角質が取り除かれるため、脱毛が容易になります。
脱毛器にピーリングアタッチメントが付属している場合はそれを使用してください。
最小限の痛みで適切な脱毛効果をあげるため、正しい方法で行うことが重要です。脱毛の際は、脱毛ヘッドをゆっくりと肌の上で動かし、ディスクが毛をとらえられるようにします。最高の仕上がりを得るために、脱毛器は毛の流れに逆らって動かします。ヘッドが肌に密着するようにしてください。
脱毛器を持っていない方の手で肌を引っ張って伸ばすか、脱毛器付属のスキンストレッチャーアタッチメントを使用してください。皮膚が張っているほど、脱毛器が毛を引っ張りやすくなります。
脱毛器を肌に強く押し当てすぎると、内部保護システムが作動することがあります。強い力で押し当てることにより、皮膚の炎症を引き起こしたり、脱毛器が熱を持ったり、電源がオフになる場合があります。肌に強く押し当てすぎないようにしてください。
脱毛中は、肌を伸ばして脱毛ヘッドをゆっくりと動かすとディスクが毛をとらえることができます。最高の仕上がりを得るために、脱毛器は毛の流れに逆らって動かし、ヘッドは肌に密着するようにしてください。
脱毛ヘッドがきれいで損傷がないことを必ず確認してください。バッテリーが充電されていることを確認してください。脱毛器を濡れた肌で適切に使用する方法については、以下のビデオをご覧ください。
フィリップス脱毛器は、ビキニライン、脚、ワキ、そして膝や足首などの届きにくい部分の毛を取り除くことを意図して作られています。脱毛器はビキニラインなどの部位のお手入れ用です。外陰部（内側および外側）には適していないため、シェービングヘッドやトリマーに常にコームを取り付けた状態で使用することをお勧めします。脱毛器の安全な使用方法について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
また、顔の下半分（あご、頬、鼻の下）を脱毛するためにも使用できます。一部のモデルは、眉間の脱毛にも使用できます。このような狭い部位には、脱毛器がフィットするか、プレシジョンアタッチメントがある場合のみ使用してください。そうでない場合、脱毛し過ぎてしまうおそれがあります。
シェービング刃による体毛のお手入れの安全性については、以下の情報をご覧ください。
構成部品にシェービング刃を含むフィリップス製品はすべて、肌に負担をかけない設計となっています。フィリップスは皮膚科の専門家ではないため、個々のケースについて皮膚、毛、爪に関する助言を行うことはできません。
シェービング刃の付いたフィリップス製品を使用する前に、グルーマーを目で見て点検し、シェービング刃が損傷していないか確認するようにしてください。シェービング刃が損傷している場合は、当社のウェブショップまたは最寄りのお客様サポートで、直ちに交換してください。
シェービング刃は、首から下（ワキ、腕、脚、デリケートゾーン）の体毛をトリミング／シェービングするためにのみ使用できます。顔や頭には使用しないでください。期待どおりの結果を得られないだけでなく、肌を傷める恐れがあります。
一部の製品には、デリケートゾーンなどの敏感な部位のお手入れ用の追加のアタッチメントが付属しています。これらのアタッチメントの詳しい使い方については、取扱説明書をご確認いただくか、当社までお問い合わせください。
それでもシェービング刃の付いたフィリップス製品の使用についてご不明な点がある場合は、このタイプのグルーミング製品がお肌に合うかどうかを検査できる医師または医療従事者に相談してください。
このページの情報は次のモデルに適用されます： BRE635/00, BRE652/00, BRE630/00. その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください ›