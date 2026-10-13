フィリップス脱毛器の使用後に肌がヒリヒリする

脱毛器を使用する前に、ヘッドがきれいになっていることを必ず確認してください。汚れている場合は、流水できれいに洗ってください。



脱毛ディスクのお手入れにはハンドソープを使用できます。その後、石鹸分を水できれいに洗い流してください。



脱毛ヘッドを完全に乾かしてから本体に取り付けてください。お使いの脱毛器モデルのお手入れ方法については、取り扱い説明書をご覧ください。



また、脱毛前に肌が清潔で乾いた状態になっていることを確認してください。



当社の製品は肌に負担をかけない設計となっています。ボディーグルーミング製品を目で見て点検し、カッティングユニット、特にシェービング刃が損傷していないか確認するようにしてください。



フィリップスは皮膚科の専門家ではないため、お客様の個々のケースについての助言を行うことはできません。疑問が生じた場合などはお客様の実際の肌の状態を判断できるお近くの医師に相談することをお勧めします。