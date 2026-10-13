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フィリップス脱毛器の使用後に肌がヒリヒリする

脱毛すると、毛は根元から引き抜かれます。フィリップス脱毛器の使用後に肌のかゆみ、赤み、こわばりなどの症状が起こることは、特に敏感肌の方にとっては正常な反応です。また、肌に小さいプツプツができたり、焼けるように感じる場合があります。これは時間とともに消えますので、心配する必要はありません。

これらの副作用を防止または軽減するために、以下のヒントをお試しください。または、脱毛器を乾いた肌で適切に使用する方法について、以下のビデオをご覧ください。肌の炎症が 3 日以上続く場合は、医師にご相談ください。

このページの情報は次のモデルに適用されます： BRE635/00, BRE652/00, BRE630/00. その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください  ›

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